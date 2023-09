Vivek Ramaswamy, Chris Christie et plus

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, n’a pas réussi à se qualifier pour le deuxième débat présidentiel du GOP cette semaine, mais les sept autres candidats qui étaient présents pour le premier débat en août seront de retour sur scène mercredi en Californie.

Le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’ancien vice-président Mike Pence, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy et le sénateur Tim Scott, RS.C., se sont tous qualifiés. pour le deuxième débat mercredi à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie, selon un communiqué du Comité national républicain.

Cela signifie que ces candidats répondaient aux trois critères de qualification du parti : un seuil de donateur unique, une exigence minimale de vote et des engagements signés qui incluent le soutien au candidat éventuel du parti. L’ancien président Donald Trump, qui a également sauté le premier débat du GOP, a facilement dépassé les deux premières exigences, selon l’analyse de NBC News. Mais il a refusé de signer les engagements du parti, sans lesquels il ne peut pas se qualifier.

La plupart des candidats qui devaient se réunir mercredi ont franchi chaque seuil facilement, mais Burgum n’a obtenu tous ses sondages de qualification que le week-end précédant le débat.

Cela a fait de Hutchinson le seul candidat ayant participé au premier débat du parti le mois dernier qui n’a pas réussi à se qualifier cette fois-ci. Un certain nombre d’autres candidats du GOP – dont l’ancien représentant Will Hurd du Texas, le commentateur conservateur Larry Elder, l’homme d’affaires du Michigan Perry Johnson et Ryan Binkley, pasteur et entrepreneur – ne se sont qualifiés pour aucun des deux concours.

Le principal problème pour Hutchinson – et celui qui a presque bloqué Burgum – était le seuil de vote, qui exigeait que les candidats obtiennent une note plus élevée, dans moins de sondages, que les critères du premier débat. Aucun des deux candidats n’a pu atteindre systématiquement 3 % dans les sondages nationaux ou étatiques.

Manquer la scène du débat et la publicité gratuite qui l’accompagne s’est avéré coûteux auparavant. Le maire de Miami, Francis Suarez, s’est retiré de la course à la présidentielle quelques jours après avoir échoué à se qualifier pour le premier débat.

Hutchinson, l’un des collecteurs de fonds les plus faibles dans le champ de la présidentielle de 2024, a récemment déclaré aux journalistes en Caroline du Sud qu’il n’avait pas de sortie spécifique en tête pour sa course à la présidentielle. Dans le New Hampshire, il a déclaré que manquer le débat signifierait qu’il devrait réfléchir à sa campagne.

Mais peu de temps après l’annonce de son absence au débat, Hutchinson a déclaré dans un communiqué qu’il poursuivrait sa campagne.

« Je comprends que le RNC et les médias tentent de réduire le nombre de candidats, mais je mesure le succès en fonction de la réponse que je reçois dans les premiers États primaires comme l’Iowa et le New Hampshire », a-t-il déclaré. « Mon objectif est d’augmenter mes résultats dans les sondages à 4% avant Thanksgiving. Si cet objectif est atteint, alors je reste compétitif et en lice pour le Caucus Day ou le Primary Day. »

Hutchinson a poursuivi : « J’ai participé à cette course parce qu’il est d’une importance cruciale pour un leader du Parti républicain de tenir tête à Donald Trump et de le dénoncer pour avoir induit en erreur ses partisans et le peuple américain. J’ai l’intention de continuer à le faire. »