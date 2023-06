Vivek Ramaswamy appellera à la fin du soutien américain à l’Ukraine et à la sortie de l’OTAN d’Europe de l’Est

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur en biotechnologie et gestionnaire d’actifs anti-réveil devenu candidat présidentiel républicain, a un plan pour mettre fin à la guerre d’un an et demi de la Russie contre l’Ukraine – en quelque sorte.

Le nouveau venu politique de 38 ans dévoilera ce qu’il décrit comme un plan visant à mettre un terme au conflit brutal en mettant fin au soutien américain à Kiev et en « négociant un traité de paix avec la Russie qui réalise un objectif de sécurité vital pour les États-Unis : mettre fin à la croissance militaire russe ». alliance avec la Chine ».

Dans des remarques qui seront prononcées vendredi dans le New Hampshire au Belknap County GOP Lincoln Day, M. Ramaswamy dira que son plan est l’approche en miroir de l’effort de feu le président américain Richard Nixon pour rompre l’alliance de l’Union soviétique avec la République populaire de La Chine, citant ce qu’il décrit comme le statut du président russe Vladimir Poutine comme « le nouveau Mao ».

Le candidat présidentiel républicain Vivek Ramaswamy (PA)

L’indépendant obtenu une copie de son discours avant l’événement de vendredi. Il cite un traité vieux de deux décennies entre la Russie et la RPC, ainsi que le partenariat «sans limites» dévoilé par M. Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping comme preuve qu’une alliance sino-russe «présente le plus grand risque militaire que les États-Unis aient jamais affronté » et accuse le président Joe Biden de « pousser la Russie vers une alliance militaire plus étroite avec la Chine, ce qui augmente le risque de guerre nucléaire » en soutenant le soutien américain et occidental à la défense de l’Ukraine.

Alors que les remarques préparées par M. Ramaswamy appellent sa solution au conflit un « traité de paix », ce qu’il expose ne semble pas répondre à la définition du terme.

Les traités de paix, dans l’ensemble, représentent des règlements définitifs des conflits armés. Des exemples célèbres incluent le traité de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, et le traité de San Francisco de 1951 qui a officiellement mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

Ce qu’il propose à la place est un analogue à l’armistice imposé par les Nations Unies qui est en vigueur dans la péninsule coréenne depuis 1953.

Aux termes de son plan, Kiev légitimerait l’occupation russe de la région ukrainienne du Donbass en la cédant à la Russie. Les États-Unis et l’Occident mettraient fin à toutes les sanctions contre la Russie, cesseraient l’aide à la défense de l’Ukraine et l’OTAN interdirait à l’Ukraine de devenir membre du pacte défensif des 31 nations. L’alliance annulerait également les déploiements de troupes qui ont eu lieu sur sa frontière orientale depuis 2016 – y compris la fermeture de toutes les bases sur le territoire de l’OTAN en Europe de l’Est.

En retour, il propose que la Russie rompe son traité de 2001 avec la Chine, mette fin au partenariat « sans limites » tout en cessant toute coopération militaire avec Pékin, rejoigne le traité de contrôle des armements New START, retire toutes les forces déployées en Amérique latine et supprime « toutes les forces nucléaires ». armes et capacités de livraison » de la Biélorussie, de tout territoire ukrainien qu’elle a annexé, ainsi que de l’enclave de la mer Baltique de Kaliningrad, qui est le seul port libre de glace de la Russie pour sa flotte de la Baltique.

Ses remarques préparées n’offrent aucune preuve que la Russie serait disposée à cesser sa coopération avec la Chine ou à renoncer à sa présence militaire à Kaliningrad, qui abrite une importante base navale depuis l’ère soviétique. Il ne fournit pas non plus de preuves pour étayer son affirmation selon laquelle Moscou serait disposée à rompre des décennies de relations chaleureuses avec Pékin en échange de la fin des sanctions occidentales, d’autant plus que les relations sino-russes existent depuis l’aube du XXIe siècle.

Malgré plusieurs rapports crédibles de responsables américains et d’autres gouvernements occidentaux qui affirment que les forces de défense de Kiev ont porté un coup dur à la capacité de guerre conventionnelle de la Russie, il prévoit de dire qu’il pense que l’Ukraine « ne vaincra pas la Russie militairement » sans une « intervention extraordinaire » de sa part. des États-Unis, ce qui, selon lui, réduirait la capacité de l’Amérique à répondre à une attaque chinoise contre Taiwan.

« Dans le cadre de mon plan de paix, l’Ukraine émergera toujours avec sa souveraineté intacte et la Russie sera définitivement diminuée en tant qu’ennemi. Le meilleur moyen pour l’Ukraine de préserver sa propre sécurité est d’accepter un accord négocié par les États-Unis soutenu par des engagements russes envers les États-Unis », dira-t-il.

Le déploiement de son plan pour le conflit en Ukraine représente la première incursion du néophyte politique dans les eaux de la politique étrangère depuis qu’il a lancé sa campagne présidentielle plus tôt cette année.

Son opposition à la poursuite de l’aide américaine à la défense à Kiev est conforme à une grande partie de l’aile pro-Trump du GOP, qui a tendance à voir la Russie beaucoup plus favorablement que la population américaine en général.

Dans un communiqué de presse, le Comité national démocrate a condamné le plan comme « se rangeant du côté de notre allié alors que Vladimir Poutine mène une guerre injuste et violente en Ukraine » et a tourné en dérision M. Ramaswamy en le qualifiant de « maga républicain espoir présidentiel ».

« Vivek Ramaswamy promet de mettre fin au soutien américain à l’Ukraine – ce qui constitue une menace pour nos alliés sur le terrain et pour la démocratie elle-même », a déclaré le DNC.

Le DNC a également souligné que la position de M. Ramaswamy se synchronise avec une grande partie du champ présidentiel du GOP, y compris les deux candidats les plus votants : M. Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

M. Trump, qui professe depuis longtemps une affinité pour M. Poutine et l’a décrit en termes positifs malgré le fait qu’il ait ordonné une invasion non provoquée d’un autre pays, a salué l’invasion chargée de crimes de guerre comme « savante » et « géniale » quelques jours seulement après les chars russes. traversé la frontière ukrainienne.

M. DeSantis, qui est un lointain finaliste de M. Trump dans la plupart des sondages de l’électorat primaire du GOP, a minimisé la guerre – le plus grand conflit terrestre sur le continent européen depuis 1945 – comme un « différend territorial » et un vol au-dessus des « régions frontalières ». ”.

Mais James Stavridis, un amiral quatre étoiles à la retraite de la marine américaine qui a servi comme commandant suprême allié de l’OTAN en Europe de 2009 à 2013, a été beaucoup plus généreux dans sa réaction au plan.

M. Stavridis a déclaré L’indépendant dans un e-mail qu’il est « tout pour les idées créatives dans la diplomatie internationale » et a déclaré qu’il « adorerait pouvoir dire qu’il y a une chance que ce type de règlement se produise ». Mais il a ajouté qu’il ne pouvait pas dire qu’il y aurait une telle chance.

D’une part, l’ancien commandant de l’OTAN a déclaré que M. Poutine était « si profondément investi dans les relations avec la Chine » qu’il n’y avait « aucune chance » qu’il abandonne son partenariat avec M. Xi.

Il a ajouté qu’à son avis, la Russie n’accepterait « jamais » d’abandonner Kaliningrad comme base pour des forces à capacité nucléaire, et a déclaré qu’il n’y avait aucune chance que Kiev accepte de céder environ 20% de son territoire à Moscou.

« Je ne pense pas non plus que l’Occident serait prêt à s’éloigner complètement de l’Ukraine et à nier leur avoir fourni des garanties de sécurité appropriées, ou même leur adhésion à l’OTAN. Les lignes rouges pour les deux parties sont importantes », a-t-il déclaré.

Mais M. Stavridis a déclaré qu’il pensait qu’un «armistice à la coréenne» était le résultat le plus probable du conflit vieux de 14 mois, avec la mise en garde qu ‘«il est trop tôt pour savoir où pourraient se trouver ces lignes de démarcation ou où les compromis Pourrait se produire ».

« Notre travail à l’ouest est évident, qui consiste à donner aux Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin en termes de matériel et de formation, afin qu’ils puissent être dans la meilleure position lorsque les négociations commenceront finalement », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard qu' »une chose [he knows] est que la guerre en Ukraine présente « des problèmes profondément complexes avec des actions énormes et concurrentes de tous les côtés », avec les chances d’un règlement simple « dans les 24 heures » comme l’a suggéré M. Trump lors d’une récente assemblée publique de CNN « approche[ing] infini négatif ».