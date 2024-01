Vivek Ramaswamy affirme que Taylor Swift et Travis Kelce entretiennent une « fausse relation » et que les Chiefs remporteront le Super Bowl « truqué » contre les 49ers pour aider Joe Biden à gagner en 2024.

Par Emily Goodin, journaliste politique américaine principale





Taylor et Travis ont fait l’objet de nombreuses théories du complot en ligne

La dernière fois que les Chiefs et les 49ers se sont affrontés au Super Bowl, c’était en 2020 ; les Chiefs ont gagné le match et Joe Biden a remporté l’élection présidentielle

Karine Jean-Pierre n’a pas voulu commenter Swift, citant Hatch Act







Vivek Ramaswamy avance une théorie du complot sur Internet selon laquelle Taylor Swift et le quart-arrière Travis Kelce entretiennent une « fausse relation » et que les Chiefs de Kansas City remporteront un Super Bowl « truqué » afin d’aider Joe Biden à remporter un deuxième mandat à la Maison Blanche. .

“Je me demande qui va gagner le Super Bowl le mois prochain”, a écrit l’ancien candidat républicain à la présidentielle sur X lundi matin.

“Et je me demande s’il y a un soutien présidentiel majeur venant d’un couple artificiellement soutenu culturellement cet automne.” Juste quelques spéculations folles ici, voyons comment il vieillira au cours des 8 prochains mois.

Ses réflexions ont été vues plus de 1,5 million de fois et ont gagné du terrain sur les réseaux sociaux. Cela survient après que le New York Times a révélé que la chanteuse était une cible privilégiée de la campagne de Biden, qui convoite son soutien dans la course à la présidentielle.

Travis Kelce et Taylor Swift célèbrent la participation des Chiefs de Kansas City au Super Bowl

Et la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a invoqué la loi fédérale pour éviter de commenter le sujet lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet lors d’une apparition sur CNN lundi matin.

« Laissez-moi d’abord dire que je dois être vraiment attentif. Je suis un employé fédéral, comme vous le savez, il y a quelque chose qui s’appelle la loi Hatch, donc je ne peux certainement pas parler de quoi que ce soit qui soit lié à 2024 lors des prochaines élections”, a déclaré Jean-Pierre.

« Évidemment, il y en a beaucoup, dans ma boutique, dans la boutique du bureau de presse, il y a beaucoup de Swifties, si vous voulez : des fans de Taylor Swift. Je vais juste en rester là.

Swift a fait l’objet d’autres théories du complot impliquant sa relation avec Kelce, y compris la rumeur non fondée selon laquelle il s’agirait de « fausses rencontres » visant à augmenter les notes de la NFL en incitant les millions de fans de la pop star à se connecter.

Les caméras de télévision se tournent régulièrement vers Swift lorsqu’elle assiste aux matchs de Chief mais, comme le savent les téléspectateurs réguliers du football, l’action sur le terrain ralentit régulièrement et il est normal que les caméras montrent la foule, y compris lorsque l’une des femmes les plus célèbres du monde est présente. .

La chanteuse a déclaré au magazine Time que sa relation avec la star du football avait commencé en juillet lorsqu’il l’avait mise sur son podcast.

“Tout a commencé lorsque Travis m’a très adorablement fait exploser sur son podcast, que je pensais être du métal à souhait… Nous avons commencé à sortir ensemble juste après”, a déclaré Swift à propos d’un épisode du 26 juillet du podcast New Heights de Kelce.

«Nous avons donc passé beaucoup de temps que personne ne connaissait, ce dont je suis reconnaissant, car nous avons appris à nous connaître. Au moment où je suis allé à ce premier match, nous étions un couple. Je pense que certaines personnes pensent avoir vu notre premier rendez-vous à ce match ? Nous ne serions jamais assez psychotiques pour lancer un premier rendez-vous”, a-t-elle noté.

Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco se sont affrontés pour la dernière fois lors d’un Super Bowl en 2020, lorsque Joe Biden et Donald Trump s’affrontaient pour la Maison Blanche, un match qui devrait se reproduire en 2024.

Lors du match de 2020, les Chiefs ont gagné 31 contre 20. Et Biden a remporté l’élection présidentielle.

Vivek Ramaswarmy, qui a soutenu Donald Trump, défend une théorie du complot sur Internet

Swift a gagné la colère des républicains pour son soutien aux candidats démocrates : Biden en 2020 et les candidats démocrates au Sénat du Tennessee.

Et Kelce a gagné la colère des conservateurs et des anti-vaccins pour avoir fait la promotion du vaccin Covid de Pfizer.

Le Super Bowl LVIII aura lieu le 11 février à Las Vegas. On ne sait pas si Swift assistera au plus grand match de tous en raison de conflits d’horaire avec sa tournée “Eras Tour”, qui la fait se produire à Tokyo le 10 février.

Avec le décalage horaire, Swift pourrait se rendre à Las Vegas pour le coup d’envoi dimanche, mais devra ensuite rapidement remonter dans un avion pour trois concerts à Melbourne, en Australie, à partir du 16 février.

Ramaswarmy a soutenu Donald Trump après l’échec de sa propre candidature à la présidentielle.

Lui et d’autres partisans de Trump se sont tournés vers les médias sociaux pour promouvoir la théorie du complot selon laquelle la victoire des Chiefs lors du match éliminatoire de samedi faisait partie d’une opération psychologique libérale, terme militaire désignant les opérations psychologiques utilisées en temps de guerre.

“L’opération psychologique d’interférence électorale des démocrates avec Taylor Swift se déroule au grand jour”, a écrit l’ancienne candidate au Congrès Laura Loomer sur X.

« Ce n’est pas une coïncidence si les responsables actuels et anciens de l’administration Biden soutiennent Taylor Swift et Travis Kelce. Ils vont utiliser Taylor Swift comme modèle pour leur campagne GOTV en faveur de l’avortement.

La campagne de réélection du président Biden tente de séduire les influences des médias sociaux, dont Swift, pour les aider à remporter un second mandat à la Maison Blanche.

Swift a soutenu Biden en 2020 et sa campagne espère exploiter son pouvoir cette année pour attirer de jeunes électeurs et de l’argent de campagne, a rapporté le New York Times.

Après tout, un sondage réalisé ce mois-ci par Redfield & Wilton Strategies a montré que 18 % des électeurs ont déclaré qu’ils étaient « plus susceptibles » ou « significativement susceptibles » de voter pour un candidat soutenu par Swift.

La cour du chanteur fait partie d’un effort plus important de la campagne Biden visant à présenter Donald Trump comme une menace pour le droit à l’avortement et les libertés individuelles. Avec les deux victoires de Trump lors des primaires républicaines, la campagne Biden se concentre désormais sur lui comme concurrent aux élections de 2024.

Et pour atteindre les électeurs qui ne consomment peut-être pas les informations traditionnelles – ou qui sont rebutés par une élection qui est une revanche d’il y a quatre ans – la campagne Biden tente d’atteindre ces électeurs via les médias sociaux, avec des vidéos d’influenceurs.

La campagne du président Joe Biden courtise Taylor Swift pour son soutien

Taylor Swift a posté sur son compte X en octobre 2020 : J’ai parlé à @vmagazine des raisons pour lesquelles je voterai pour Joe Biden à la présidence.

La Maison Blanche a accueilli des influenceurs des médias sociaux pour parler des soins de santé et d’autres problèmes. Ils sollicitent désormais leur aide pour un second mandat.

Lorsque Biden était en Californie en décembre pour une collecte de fonds, son équipe a rencontré un groupe d’influenceurs pour essayer de les attirer dans sa campagne.

Et, en Caroline du Nord ce mois-ci, Biden a rendu visite à un homme dont les prêts étudiants ont été annulés grâce à un programme fédéral. Le fils de l’homme a publié une vidéo de la visite présidentielle sur TikTok, qui a été vue des millions de fois.

Les principaux démocrates ont poussé le président à se concentrer sur Swift.

“Taylor Swift est grand et unique”, a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom en septembre. “Ce qu’elle a réussi à accomplir simplement en incitant les jeunes à considérer qu’ils ont une voix et qu’ils devraient avoir le choix lors des prochaines élections, je pense, est profondément puissant.”

Swift a, dans le passé, utilisé son influence en ligne pour attirer les électeurs. Un message publié en septembre 2023 encourageant ses 272 millions de followers à s’inscrire sur les listes électorales a donné lieu à plus de 35 000 inscriptions.