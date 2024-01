Vivek Ramaswamy abandonne la course à la présidentielle suite aux caucus de l’Iowa

Homme d’affaires de l’Ohio Vivek Ramaswamy suspend sa campagne présidentielle, mettant fin à sa candidature à l’investiture républicaine après avoir terminé quatrième du scrutin. Caucus de l’Iowa.

“A partir de maintenant, nous allons suspendre cette campagne présidentielle”, a déclaré Ramaswamy à ses partisans et aux journalistes.

Ramaswamy a déclaré qu’il avait offert à l’ancien président Donald Trump son plein soutien et qu’il comparaîtrait avec Trump mardi. CBS News prévoit que Trump va gagner les caucus de l’Iowa.

La nouvelle fait suite à une performance médiocre dans les caucus de l’Iowa et à un échec à maintenir l’élan de courte durée qu’il avait engrangé au cours de l’été après le deuxième débat républicain.

Le candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy s’exprime lors de sa soirée de caucus au Surety Hotel le 15 janvier 2024 à Des Moines, Iowa. Kevin Dietsch / Getty Images



Ramaswamy, qui, à 38 ans, était le plus jeune candidat républicain en lice, a lancé sa campagne en février 2023. Avant de se présenter à la présidentielle, il avait acquis une certaine popularité en tant qu’auteur à succès du New York Times et pour son premier livre, Woke. Inc., qui s’opposait à l’implication des entreprises américaines dans des initiatives de justice sociale.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Il a fondé plusieurs entreprises et utilisé des dizaines de millions de ses fonds personnels pour financer une partie importante de sa campagne.

Ramaswamy a déclaré qu’il se sentait responsable de se lancer dans la course à la présidentielle pour sauver l’avenir de l’Amérique, citant souvent ses deux fils Karthik et Arjun.

Bien qu’il soit entré dans l’histoire en tant que premier candidat présidentiel à effectuer deux fois une visite dans chacun des 99 comtés de l’Iowa – surnommé un “Double Full Grassley” – Ramaswamy n’a obtenu qu’environ 7,7 % du soutien des participants au caucus, avec plus de 90 % des résultats.

L’approche de Ramaswamy était très similaire à celle de l’ancien président Donald Trump. Et peu avant l’Iowa, Trump a interpellé Ramaswamy dans un article de Truth Social.

“Un vote pour Vivek est un vote pour “l’autre camp” – ne vous laissez pas berner par cela”, a déclaré Trump. “Votez pour “TRUMP”, ne gaspillez pas votre vote ! Vivek n’est pas MAGA.”

Ramaswamy avait fait campagne sur le thème « L’Amérique d’abord », poussant à limiter l’implication américaine dans les affaires étrangères comme la guerre Russie/Ukraine ainsi que la guerre Israël/Hamas, mais il s’est également fortement penché sur les théories du complot vers la fin de sa campagne.

Il a avancé la fausse affirmation selon laquelle le Attaque du Capitole le 6 janvier était « un travail interne » – une allégation qui a été réfutée par le Enquête du comité spécial de la Chambre et de nombreuses poursuites contre les accusés du 6 janvier.

Il a également déclaré que les élections de 2020 avaient été « volées par les grandes technologies », bien qu’il n’ait fourni aucune preuve à l’appui.

Le républicain de l’Ohio a également allégué à tort que le programme du Parti démocrate était aligné sur la « théorie du grand remplacement », une théorie du complot raciste qui prétend que les Blancs aux États-Unis sont délibérément « remplacés ». Alors que le pays devient de plus en plus diversifié, rien ne prouve que la « théorie du grand remplacement » ait jamais fait partie du programme du Parti démocrate.

Une grande partie de la campagne de Ramaswamy s’est concentrée sur sa défense acharnée de Trump. Dans la dernière partie de sa campagne, il a soumis un mémoire d’amicus à la Cour suprême pour lui demander d’annuler la Décision de la Cour suprême du Colorado pour retirer le nom de Trump du scrutin primaire. Il a également exhorté les électeurs à le nommer pour représenter le Parti républicain s’ils voulaient sauver Trump et son héritage.

Ramaswamy avait précédemment promis de rester jusqu’à la course « jusqu’à la toute fin ».

