Vivek Oberoi rencontre Rishi Sunak à Downing Street et écrit une note réconfortante

L’acteur de Bollywood Vivek Oberoi faisait partie des invités de marque qui ont assisté à une réception organisée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak à l’occasion de la Semaine Royaume-Uni-Inde. L’événement a eu lieu au 10 Downing Street, qui est la résidence officielle et le bureau du Premier ministre britannique.

Vendredi, Vivek Oberoi a partagé sa délicieuse expérience en publiant une photo aux côtés du Premier ministre Rishi Sunak et a exprimé sa gratitude pour l’invitation et l’accueil chaleureux qui lui ont été réservés.

Parallèlement à l’image, Vivek Oberoi a écrit: «Merci au Premier ministre Rishi Sunak pour l’accueil chaleureux au 10 Downing Street. Votre famille et toute l’équipe du 10 Downing étaient des hôtes très aimables. Votre passion et votre engagement envers des relations plus solides entre l’Inde et le Royaume-Uni étaient encourageants à voir, surtout lorsque vous avez dit que nous étions tous des « ponts vivants » entre deux grandes nations, ce qui m’a profondément inspiré. J’ai remarqué à chaque fois que tu mentionnais [Prime Minister] Narendra Modi vous avez dit « Premier ministre Modi ji », c’était tellement touchant de voir ce petit geste de respect qui résonne profondément avec notre culture indienne et sanskars. Je suis sûr que chaque Indien et toutes les personnes d’origine indienne ressentent un profond sentiment de fierté pour ce que vous avez accompli et nous vous encourageons à réaliser de grandes choses en partenariat avec notre nation. Un merci spécial à Akshata Murty et Sudha Murty ji, elle est vraiment une #superstar.

Merci Premier ministre @RishiSunak pour l’accueil chaleureux à @10Downing Street . Votre famille et toute l’équipe du 10 downing étaient des hôtes très aimables. Votre passion et votre engagement envers des relations plus fortes entre l’Inde et le Royaume-Uni étaient encourageants à voir, surtout quand vous avez dit que nous sommes tous… pic.twitter.com/I22WOrYCFX — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) 30 juin 2023

Pour le contexte, Akshata Murty est l’épouse du Premier ministre Rishi Sunak et la fille de l’éducateur-philanthrope indien Sudha Murty et de l’homme d’affaires milliardaire Narayana Murthy.

Pendant ce temps, en plus de Vivek Oberoi, l’actrice Sonam Kapoor faisait également partie de la réception organisée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. À l’occasion, Sonam Kapoor a partagé une série d’images d’elle portant un sari pour l’événement. Elle a écrit dans la légende : « Avec le message, elle a écrit : « Représenter à Rohit Bal pour la réception au 10 Downing Street pour célébrer la semaine britannique de l’Inde. Quelle belle journée et si heureuse d’avoir pu porter un sari dans le magnifique Londres été. »

La cinquième édition de la UK-India Week 2023 qui s’est tenue du 26 au 30 juin marque une étape importante dans le partenariat de longue date entre l’Inde et le Royaume-Uni. Organisé par l’India Global Forum (IGF), l’événement d’une semaine visait à célébrer et à renforcer le lien entre les deux nations.