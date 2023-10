Vivek Oberoi a fait la une des journaux pour diverses choses telles que le FIR déposé contre son partenaire commercial, son entretien honnête et bien plus encore. Vivek Oberoi s’est confié sur la phase d’accalmie de sa carrière, ses relations et bien plus encore. Et maintenant, une fois de plus, Vivek Oberoi a dévoilé son cœur sur les relations et ce qu’il en a appris. Le Saathiya l’acteur parle notamment de relations toxiques.

Vivek Oberoi dit que certains d’entre nous ont un complexe de héros

Vivek Oberoi est apparu récemment sur le podcast d’Anas Boukhash dans lequel il expliquait qu’il avait ce complexe du héros qu’il ne pouvait pas respecter. Il partage en outre que son chagrin l’a poussé dans la phase où il vient d’avoir des aventures. Vivek dit à Anas que chaque relation sérieuse lui a appris quelque chose. Il dit que cela lui a laissé quelque chose. L’acteur partage que les très mauvaises relations et les relations toxiques ont aussi quelque chose à enseigner. Vivek partage que cela enseigne à quelqu’un ce qu’il faut éviter. Il développe ensuite le complexe du héros, partageant qu’il a développé le complexe et est devenu un chevalier en armure étincelante pour quelqu’un sans se rendre compte de son poids.

Le bel acteur partage que cela pourrait être un beau geste au début, mais qu’avec le temps, cela peut devenir épuisant. L’acteur dit qu’il n’est pas facile d’être sur un piédestal et de répondre aux attentes que l’on se crée. Après s’être mis à cet endroit, vous donnez à l’autre la possibilité de s’y habituer. Il devient alors difficile de se changer. Vivek dit : « Vous ne pouvez pas simplement dire : « Nous sommes égaux, portons le fardeau ensemble, car c’est ce qui fait une bonne et honnête relation ». L’acteur partage que c’est ce que ses relations toxiques lui ont appris. Après sa rupture amère, comme un bon garçon indien, il est allé chercher du réconfort auprès de sa mère qui l’a emmené dans un service spécialisé en cancérologie dans un hôpital pour lui donner une nouvelle perspective sur la vie.

Regardez cette vidéo d’actualité sur le divertissement ici :

Aishwarya Rai Bachchan a-t-elle doublé Vivek Oberoi et Salman Khan ?

Eh bien, la relation entre Salman Khan et Aishwarya Rai Bachchan et la saga relationnelle d’Aishwarya Rai-Vivek Oberoi ne sont pas inconnues des gens. Il y a des années, Sohail Khan, le frère de Salman, a parlé aux médias de la relation la plus évoquée. Il a parlé du sentiment d’insécurité de Salman car Aishwarya n’avait pas rendu publique leur relation. De plus, il a partagé qu’Aishwarya était en contact constant avec Salman et c’est ce qui a bouleversé Vivek. Sohail, a apparemment fait allusion au fait qu’Aishwarya ait doublé Salman et Vivek, selon Koimoi.com.