Vivek Oberoi lance une collecte de fonds pour aider les enfants atteints de cancer et s’engage à fournir de la nourriture à plus de 3000 enfants défavorisés | Nouvelles des gens

Mumbai : L’acteur Vivek Oberoi a décidé d’apporter son aide aux enfants défavorisés. L’acteur s’est associé à la Cancer Patient’s Aid Association (CPAA) et à sa banque alimentaire visant à fournir de la nourriture à plus de 3000 patients atteints de cancer et à leurs familles pendant les 3 prochains mois.

L’acteur s’est tourné vers les médias sociaux, exhortant les gens de tous les horizons à se manifester et à contribuer autant que possible à sa collecte de fonds.

Vivek Oberoi a parrainé des chirurgies cardiaques gratuites pour les enfants défavorisés et a réussi à sauver plus de 2,5 lakh d’enfants du cancer mortel. Il a contribué à sauver 2 200 petites filles de la prostitution enfantine, dont plus de 50 étudient aujourd’hui à l’étranger grâce à des bourses.

Dans le cadre de son action humanitaire, l’acteur a fait don d’une somme de sa première Compagnie de cinéma pour la chirurgie cardiaque d’une jeune fille défavorisée.

Dans la vidéo, Vivek Oberoi peut être vu exhortant les gens à faire un don aux enfants atteints de cancer. Comme l’immunité du corps humain est faible après les séances de chimiothérapie, un enfant a besoin d’une bonne nutrition pour récupérer.

Vivek conclut en partageant un message très important. « Ces personnes luttent déjà contre le cancer, veillons à ce qu’elles n’aient pas à lutter contre la faim. Rassemblons-nous et aidons-nous les uns les autres en ces temps difficiles. »