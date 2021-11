Vivek Oberoi, la série de Richa Chadha devient plus intrigante-VOIR

Prime Video et Excel Media & Entertainment ont lancé lundi la bande-annonce spectaculaire de la troisième saison très attendue d’Amazon Original Series « Inside Edge ». Créé par Karan Anshuman et réalisé par Kanishk Varma, dans la nouvelle saison, les enjeux sont pour un plus grand aperçu du jeu entre deux rivaux.

Alors que les rivalités s’intensifient sur et en dehors du terrain, des secrets plus récents et plus obscurs sont sur le point de se dévoiler à la poursuite du capitaine de l’équipe de cricket indienne. Après le succès remarquable des deux saisons, comme le montre la bande-annonce, le troisième volet promet plus de surprises, plus de mystère et plus de divertissement, gonflant le drame.

«Avec Inside Edge, l’intention a toujours été de remonter d’où nous sommes partis la saison dernière et d’offrir un récit parsemé d’arcs, de personnages et de bizarreries plus récents qui intrigueraient les téléspectateurs. De l’affrontement de Vikrant-Bhaisahab à la route à suivre pour les Mavericks de Mumbai à la grande ligue du cricket indien, l’intrigue s’épaissit cette fois, révélant des surprises et des secrets pour lesquels vous n’étiez pas prêt. Dans Inside Edge Saison 3, la rivalité s’approfondit, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Toute l’équipe a fait de son mieux pour rendre cette saison pleine de suspense et de drame et j’espère que l’excitation pour la série ne fera que continuer », a déclaré le créateur Karan Anshuman

Le réalisateur Kanishk Varma a déclaré : « L’amour et l’appréciation que Inside Edge a reçus de ses fans dès la première saison ont été écrasants et notre seul objectif a été de faire correspondre leur enthousiasme avec cette saison. Nous avons intégré chaque personnage au cœur du récit, de sorte que ce qui se passe à l’écran se connecte immédiatement avec le public, le ramenant à l’histoire fascinante qui a été laissée à un cliffhanger. La saison 3 apportera de nouveaux mystères et de nouveaux plans de jeu à la fois sur et en dehors du terrain qui seront bientôt dévoilés. »

Regarde la bande-annonce:

Créée par Karan Anshuman, la saison 3 de la série à succès met en vedette Vivek Oberoi, Richa Chadha, Tanuj Virwani, Aamir Bashir, Sayani Gupta, Sapna Pabbi, Akshay Oberoi, Sidhant Gupta et Amit Sial. Les enjeux sont plus élevés dans la saison 3, car «le jeu derrière le jeu» devient plus intrigant et une vendetta personnelle prend le devant de la scène. Les membres Prime dans plus de 240 pays et territoires peuvent diffuser les 10 épisodes d’Amazon Original Series Inside Edge Saison 3 le 3 décembre 2021.