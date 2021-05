Vivek Dahiya s’ouvre sur le traitement injuste infligé aux acteurs de la télévision essayant dans des films de Bollywood

À un moment où l’actrice Divyanka Tripathi Dahiya tourne au Cap pour l’émission de télé-réalité basée sur des cascades « Khatron Ke Khiladi 11 », son mari, l’acteur Vivek Dahiya, a fait la une des journaux après avoir déclaré qu’il était resté vacant au cours des 2 dernières années. .

Dans une récente interview avec Aaj Tak, Vivek a révélé qu’il voulait faire une pause du petit écran pour pouvoir travailler sur lui-même et se préparer à entrer dans les films. Cependant, il a déclaré que le voyage n’avait pas été facile puisqu’il avait été confronté à de nombreux refus et a ajouté que les acteurs de la télévision sont souvent traités injustement lorsqu’ils vont auditionner pour un film.

Dans son entretien avec Aaj Tak, à l’origine en hindi, Vivek a déclaré: « Je suis confronté à des refus depuis un an et je suis confronté à beaucoup de réalité depuis que j’ai commencé à tenter ma chance dans les films. Les gens rejettent dès qu’ils entendent c’est un acteur de télévision. J’ai donné d’innombrables auditions, mais cela se résume toujours au tag d’acteur de télévision à cause duquel je suis rejeté. Plusieurs fois, la maison de production vous apprend que « vous avez donné une bonne audition mais votre visage ne l’est pas frais pour le public. Le public vous voit gratuitement à la télévision, alors pourquoi voudraient-ils vous voir sur grand écran en dépensant leur argent? Je suis très en colère quand je suis rejeté pour toutes ces raisons. «

Vivek a révélé que pour se débarrasser de son tag d’acteur de télévision, depuis deux ans, il rejetait tous les projets et restait vacant à la maison où il travaillait entre autres sur son discours, sa diction et son langage corporel.

Il a déclaré: « J’ai quitté tous les projets pour me débarrasser de l’étiquette d’acteur de télévision. Je suis resté sans travail, resté vacant à la maison ces deux dernières années. Je dirais que les responsables de la production et du marketing doivent comprendre qu’un acteur de télévision peut tirer ses fans au théâtre en tant que public. Ses fans sont si nombreux que cela peut profiter aux films qu’il fait. Néanmoins, je ne vais pas abandonner et réaliserai certainement mes rêves de travailler dans des films avec mon travail acharné. «

Sur le plan du travail, Vivek a été vu pour la dernière fois à la télévision dans « Qayamat Ki Raat », qui a été interrompu en 2019. Plus tard, il est apparu en tant qu’invité dans « Kundali Bhagya » et « Nach Baliye 9 » avec sa femme Divyanka.

Sur OTT, Vivek a été vu pour la dernière fois dans la série Web 2020 « State of Siege: 26/11 ».