Vivek Agnihotri s’appelle Kartik Aaryan “deux étrangers de la classe moyenne d’une petite ville” alors qu’il partage une photo avec l’acteur

Vivek Agnihotri, le réalisateur de The Kashmir Files, a publié des photos de lui-même et de Kartik Aaryan sur Instagram. Il a également écrit à l’acteur une note d’appréciation.

Vivek a écrit : « Deux petites villes, de la classe moyenne, des étrangers de Gwalior qui l’ont fait selon leurs propres conditions. Si vous êtes un jeune Indien, laissez-vous inspirer par un @kartikaaryan terre-à-terre, enraciné et exceptionnellement talentueux.

Découvrez le poste ici:







Pour les non-initiés, sur Twitter, Vivek a partagé une récente interview du réalisateur de Dobaaraa, Anurag Kashyap.

Vivek a écrit : « Regardez la malhonnêteté intellectuelle de ces gens, ils jugent et critiquent votre film sans MÊME LE VOIR. Le cinéaste de génie dit que #TheKashmirFiles qui parle du génocide hindou n’est pas son idéologie. Cela signifie-t-il que son idéologie est celle de la Fraternité des terroristes islamiques ? »

En parlant à India Today, Vivek a affirmé que Bollywood avait toujours un problème avec son film. Il a déclaré: «Il y a eu des différences idéologiques à Bollywood. Amitabh Bachchan était au Congrès, Dharamendra au BJP, Jaya Bachchan était au Parti Samajwadi mais les gens ont quand même magnifiquement travaillé les uns avec les autres. Mais ici, le problème avec The Kashmir Files est que certaines sections de Bollywood, les médias et un tas d’autres endroits ne voulaient pas que ce film soit fait. Une fois qu’il a été fait, ils ne voulaient pas qu’il soit publié. Une fois sorti, ils ne voulaient pas qu’il réussisse. Et maintenant, ils sortent et disent que ça ne devrait pas aller aux Oscars.

The Kashmir Files met en vedette Anupam Kher, Darshan Kumar, Mithun Chakraborty, Puneet Issar, Prakash Belavadi et Pallavi Joshi dans les rôles principaux. La performance émotionnelle et déchirante de Kher a touché le cœur du public.