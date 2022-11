Vivek Agnihotri révèle pourquoi il a nommé son prochain The Vaccine War

Il y a quelques jours, Vivek Agnihotri a rendu public le titre de son prochain film. Vivek a révélé le nom de son prochain film, The Vaccine War, à la suite du succès de The Kashmir Files.

Les fans sont ravis de la première affiche du film, qu’il a également publiée. Quelques jours plus tard, le cinéaste publie une vidéo dans laquelle il explique pourquoi il nomme le film The Vaccine War.

Dans la vidéo, on l’entend noter que lorsque les gens se renseignent sur le fabricant du vaccin COVID-19, ils prennent de grands noms. Mais ils ne savent pas que cela a été rendu possible par un groupe de scientifiques qui ont travaillé et se sont assis dans un laboratoire. Il a poursuivi en disant que les femmes scientifiques en particulier faisaient plus d’efforts parce qu’elles devaient gérer leur propre maison tout en travaillant dans le laboratoire pendant de longues périodes.

Auparavant, en partageant la nouvelle, Vivek a écrit sur Twitter : “ANNONCE : Présentation de ‘LA GUERRE DES VACCINS’ – une incroyable histoire vraie d’une guerre que vous ne saviez pas que l’Inde a menée. Et gagnée grâce à sa science, son courage et ses grandes valeurs indiennes. Il sortira le jour de l’indépendance, 2023. En 11 langues. Merci de nous bénir.#TheVaccineWar.”

Dans un autre tweet, il a écrit : “Pour la toute première fois, un film indien sortira en 11 langues indiennes. Chez @i_ambuddha & @AAArtsOfficial. C’est notre humble initiative d’aider à intégrer l’industrie cinématographique indienne en une seule. #BharatKaApnaCinema.”

The Vaccine War sortira le jour de l’indépendance 2023 en 11 langues.

Parlant de Vivek Agnihotri, le cinéaste non-conformiste ajoutera un autre chapitre à sa franchise Files avec The Delhi Files. Basé sur les émeutes anti-sikhs, le film devrait sortir en 2024.