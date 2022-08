Vivek Agnihotri réagit au fait qu’Anurag Kashyap ne veuille pas que The Kashmir Files soit choisi comme entrée de l’Inde aux Oscars

The Kashmir Files a été l’un des plus gros blockbusters du cinéma indien cette année alors que le réalisateur Vivek Agnihotri a collecté environ Rs 340 crore au box-office mondial. Le film, mettant en vedette Anupam Kher, Mithun Chakraborty et Pallavi Joshi, entre autres, a reçu des critiques mitigées du public et des critiques. Dans une récente interview, Anurag Kashyap a déclaré qu’il espérait que The Kashmir Files ne soit pas sélectionné comme entrée de l’Inde aux Oscars.

Tout en parlant de l’impact du RRR dirigé par le SS Rajamouli sur l’Occident, Kashyap a déclaré à Galatta Plus : “L’Occident voit le RRR différemment de ce que nous voyons, et ils ont adoré le RRR. Si le RRR devient la sélection de l’Inde, 99 % il pourrait être nominé au Oscars. C’est l’impact que RRR a eu sur le monde d’Hollywood. L’Inde pourrait en fait avoir une nomination dans les cinq derniers, si RRR est le film que nous choisissons. Je ne sais pas quel film quelqu’un va choisir. J’espère pas les fichiers du Cachemire.”

Aujourd’hui, Vivek Agnihotri a vivement réagi à cette déclaration qualifiant Anurag de membre du “lobby des négationnistes du génocide de Bollywood”, car son film est basé sur l’exode des pandits du Cachemire de la vallée en 1990. son compte Twitter, Vivek a tweeté, “IMPORTANT : Le lobby vicieux et GENOCIDE-DENIER de Bollywood a commencé sa campagne contre #TheKashmirFiles pour #Oscars, sous la direction du créateur de #Dobaaraa.”

IMPORTANT: Le lobby vicieux GENOCIDE-DENIER de Bollywood a lancé sa campagne contre #TheKashmirFiles pour #Oscarssous la houlette du créateur de #Dobaaraa. pic.twitter.com/1Np8K0lo27 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 17 août 2022

LIRE | Anurag Kashyap parle de l’impact de RRR sur Hollywood, dit “il a 99% de chances d’être nominé aux Oscars si…”

Pendant ce temps, côté travail, le prochain film d’Anurag Kashyap, Dobaaraa, titré par Taapsee Pannu, sort ce vendredi. le thriller mystère de science-fiction est l’adaptation hindi du film espagnol Mirage qui mettait en vedette Alvaro Morte, populairement connu sous le nom de The Professor de l’émission dramatique policière Netflix Money Heist. C’est la deuxième fois qu’Anurag Kashyap dirige Taapsee Pannu après leur drame romantique de 2018 Manmarziyaan.