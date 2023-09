Vivek Agnihotri partage un aperçu du rôle de Pallavi Joshi dans The Vaccine War et le qualifie de « performance la plus touchante »

Vivek Agnihotri partage un aperçu du personnage de Pallavi Joshi dans The Vaccine War.

Alors que la date de sortie du film de Vivek Agnihotri, The Vaccine War, approche, le cinéaste a partagé un aperçu du personnage de l’actrice Pallavi Joshi, lauréate d’un prix national, dans le film et a laissé les fans stupéfaits.

Vendredi, Vivek Agnihotri a utilisé son Twitter et a partagé un aperçu du personnage de Pallavi Joshi (Dr) Priya Abraham, directrice de l’Institut national de virologie du film The Vaccine War. En partageant la vidéo, le cinéaste a écrit : « 3 fois Pallavi Joshi, lauréat du prix national, dans le rôle du (Dr) Priya Abraham, directrice de l’Institut national de virologie, a livré l’une des performances les plus touchantes du cinéma indien. PLUS 6 JOURS ! #TheVaccineWar #ATrueStory sortira dans le monde entier le 28 septembre 2023. »

Les internautes ont également réagi à la vidéo et ont exprimé leur enthousiasme pour le film. L’un des commentaires disait : « Des dialogues parfaitement rendus avec une sensation et une résolution appropriées… Pallavi. Je regarderai sûrement le film le 28 septembre 2023… j’attends avec impatience le 28. » Un autre a écrit : « Je suis sûr qu’elle aurait donné une performance éblouissante dans le film. » Un autre fan a écrit : « J’ai hâte de voir votre travail extraordinaire et vos performances épiques de Pallavi et Nana Patekar. Plus de pouvoir pour la communauté médicale et scientifique indienne et pour les courageux entrepreneurs pharmaceutiques.

Dirigé par Vivek Agnihotri, The Vaccine War raconte l’histoire de la bataille de l’Inde pour fabriquer son propre vaccin contre le Covid-19. Il raconte ce qui s’est passé derrière la fabrication du propre vaccin indien. Depuis la sortie de la bande-annonce du film, elle a attiré beaucoup d’attention et les internautes ont également exprimé leur enthousiasme pour le film. Le film présente Anupam Kher, Nana Patekar, Sapthami Gowda et Pallavi Joshi comme personnages principaux, et le film racontera l’histoire de la période de crise au cours de laquelle l’Inde a développé le vaccin. Produit par Pallavi Joshi et I Am Buddha, le film sortira en hindi, tamoul et telugu le 28 septembre 2023.

À propos du film, la productrice et actrice Pallavi Joshi a déclaré : « La guerre des vaccins ne ressemble à aucun autre film que nous ayons jamais réalisé dans le cadre des productions « I Am Buddha ». Le thriller scientifique est un genre très nouveau et très difficile, mais nous avons décidé d’accepter le défi. Je pense que 100 % des notes devraient être attribuées à Vivek pour avoir accepté ce défi d’écrire et de réaliser ce film.

