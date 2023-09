Vivek Agnihotri dit aux fans de se méfier de « l’arnaque de Bollywood » et leur demande d’aider The Vaccine War à la vaincre : « C’est votre film »

Vivek Agnihotri a partagé une vidéo de lui-même dans laquelle on l’entend demander aux internautes de regarder le film The Vaccine Wa.

Mardi, le cinéaste Vivek Agnihotri s’est adressé aux médias sociaux et a déclaré que la bande-annonce de son film The Vaccine War n’avait pas été examinée par les analystes commerciaux. Personne dans l’industrie du divertissement ne parle de son film qui est présenté comme le premier film indien sur les biosciences.

Il a partagé une vidéo de lui-même dans laquelle on peut l’entendre demander aux internautes de regarder le film et a écrit : « TRÈS TRÈS IMPORTANT : regardez cette vidéo et comprenez ‘l’arnaque à Bollywood’. S’il vous plaît partagez avec tout le monde car #TheVaccineWar est votre film. Vous seul pouvez mettre fin à cette arnaque. #Une histoire vraie. »

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à son message, l’un d’eux a écrit : « vous continuez à faire des films que nous regarderons toujours et à les faire cartonner… la vérité est toujours amère, ne vous inquiétez pas… bonne chance ». Le deuxième a déclaré : « S’il vous plaît, faites un film sur les auteurs du Khalistani avec les moments forts de l’opération Blue Star. » Le troisième a dit : « monsieur…. M plan kar raha hu… La dernière fois ki tarah pure groop ko leke Film dekhne ka…. Bus Aap bhi Aa jana… » Le quatrième a dit : « aap film bnao ar hmlog nh..dekhe..aesa kv huva hai ky………. »

Présenté comme le premier film indien de biosciences, The Vaccine War devrait sortir le 28 septembre 2023 et met en vedette Nana Patekar, Pallavi Joshi, Anupam Kher, Sapthami Gowda, Raima Sen, Girja Oak, Nivedita Bhattacharya, Mohan Kapur et Vivek. Prabhakar. Le film rend hommage à la fraternité médicale des scientifiques et des médecins qui ont fabriqué avec succès le propre vaccin indien dans les pires circonstances, montrant l’immense pression qu’ils ont subie et les nombreuses difficultés auxquelles ils ont été confrontés.

Le réalisateur de Vivek Agnihotri affrontera au box-office Fukrey 3 le 28 septembre. Le trio de la franchise comique met en vedette Pankaj Tripathi, Pulkit Samrat, Varun Sharma, Manjot Singh et Richa Chadha dans les rôles principaux et a été réalisé par Mrighdeep Singh. Lamba.

