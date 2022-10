Vivek Agnihotri claque Bollywood alors qu’il salue Kantara, Rocketry et d’autres films à petit budget ; appelle les gens de l’industrie, “aveugles, sourds et muets”

Vivek Agnihotri n’est pas homme à mâcher ses mots quand on parle de Bollywood, les films de grandes stars ou même les grandes stars d’ailleurs. Il a été très vocal sur la façon dont Bollywood ne va pas bien en raison du manque de bons films de contenu. Récemment, Vivek a pris sa poignée Twitter et a fait une autre fouille à Bollywood et ses films tout en faisant l’éloge de films à petit budget comme Kantara et plus du Sud. Oui, tu l’as bien lu. Vivek est encore une fois venu droit au but et brutalement.

Vivek Agnihotri prend un empannage à Bollywood

Il a été observé que ces derniers temps, Bollywood fait face à l’incendie pour un contenu médiocre. Des films ont été réalisés avec de gros budgets et le retour sur investissement a été un désastre car les films, à l’exception de quelques privilégiés, n’ont pas pu se produire au box-office. Vivek Agnihotri s’est moqué de ces films en disant que cette année, des films comme Le Cachemire Des dossiers, Kartikeya 2, Kantara et d’autres films ont donné plus que leur budget.

Vivek Agnihotri a donné un exemple de ces films et a déclaré que tous ces films avaient un budget inférieur à Rs 75 crore. Et ces quatre films ont réussi à gagner environ Rs 800 crore au box-office. Il ajoute: “Est-ce que Bollywood est aveugle, sourd et muet qu’ils ne comprennent pas les mathématiques simples et n’apprennent pas?” La déclaration de Vivek fait le buzz dans Entertainment News.

Consultez le tweet de Vivek Agnihotri ici :

Vivek Agnihotri fait l’éloge de Kantara

Dernièrement, Kantara a gagné des cœurs. Le film vedette de Rishab Shetty est un thriller d’action avec une touche folklorique. Rishab est également l’écrivain et le réalisateur de Kantara qui fait l’éloge de tout le pays. Vivek a déclaré qu’il n’avait jamais vu un film comme Kantraw qui regorge d’art et de folklore. Il a qualifié le visionnage du film d’expérience inédite et a révélé qu’il appréciait beaucoup l’apogée du film.