Vivek Agnihotri attaque une fois de plus Shah Rukh Khan et qualifie ses nouveaux films Pathaan et Jawan de « superficiels »

Agnihotri vifqui prétend faire des films sur des incidents réels et Les dossiers du Cachemire est l’exemple classique, a partagé ses bris d’égalité pour Shah Rukh Khanen les qualifiant de superficielles. Dans une interview, La guerre des vaccins le cinéaste a mentionné qu’il avait regardé Pathaan et Jawan et les trouvais très superficiels. La dernière version de Who’s de Vivek Agnihotri La guerre des vaccins s’est avéré être la plus grande déception au box-office dans une interview avec RJ Siddharth Kannan a mentionné comment il pensait que Shah Rukh Khan pouvait faire mieux.

Vivek a déclaré: « Je pense que ses films récents sont très superficiels. Il peut faire bien mieux que cela. Les films Haan jo bhi aai hai hai unke (quels que soient les films sortis récemment). Ceux que j’ai regardés, je les ai trouvés très superficiels. Ils sont ok au niveau d’un film d’action, mais les présenter comme un standard du cinéma et dire que c’est la fin du show business, je ne suis pas d’accord avec ça. Ensuite je pense que c’est de la flagornerie. J’ai un problème avec ça. »

Vivek Agnihotri cible souvent une superstar Shah Rukh Khan, et la dernière fois, il lui a reproché la responsabilité de la destruction de Bollywood par la star de Jawan. « Mais je n’aime pas la politique de Shah Rukh Khan. Je pense qu’ils sont responsables de la destruction d’une grande institution comme Bollywood. Ils ont tout détruit à Bollywood. Maintenant, ce ne sont que des relations publiques, du battage médiatique, du glamour et de la célébrité, tout ce qui n’est pas le cas. la célébrité n’est pas acceptée. C’est mon problème. » Tout au long de ces allégations, Shah Rukh Khan a gardé un silence digne.

600Cr Inde Nett Fait #Jawan Devenez le premier film hindi à franchir 600cr Nett ?? Toujours aussi fort ?? Jour 25 – 8,5cr (est) hindi Total hindi net – 547-548cr ?? Version doublée – 56cr Total Inde Net – 604cr ??? Vous croyez toujours que cela dépassera 600cr Hindi Nett ? pic.twitter.com/3ytmkRFhXV ????? ?? (@LastSRKian) 1 octobre 2023

En parlant de la collection au box-office de Jawan, il a gagné 600 crores au box-office le 25e jour de sa sortie, et The Vaccine War a été balayé par Jawan Toofan et n’a collecté que 3 crores au box-office jusqu’à présent. Le film est basé sur la guerre des individus contre le COVID et sur la façon dont les scientifiques indiens ont rendu cela possible en réalisant une vaccination pour lutter contre la maladie mortelle et rendre l’Inde sans COVID.