Vive Magenta ! Pantone annonce sa couleur de l’année 2023 | Nouvelles du Royaume-Uni

Viva Magenta a été dévoilé comme la “couleur de l’année” de Pantone pour 2023.

La couleur est “courageuse et intrépide” et “favorise une célébration joyeuse et optimiste, écrivant un nouveau récit”, a déclaré la société de design.

Pantone dit que Viva Magenta est une nuance “enracinée dans la nature descendant de la famille des rouges et exprimant un nouveau signal de force”.

La couleur Pantone de l’année est devenue de plus en plus influente dans le monde du design et du marketing de marque depuis son introduction en 2000.

Voici quelques personnes qui ont adopté le magenta ces dernières années.

Princesse de Galles

Kate avait l’air frappante dans sa robe formelle à Horse Guards Parade à Londres alors qu’elle portait la couleur courageuse le mois dernier.

Whoopi Goldberg

L’actrice hollywoodienne a affiché la couleur sur le tapis rouge lors de la 25e cérémonie annuelle des ACE Awards en novembre. Goldberg portait une robe ceinturée à manches longues Juliette.

Paula Abdul

La chanteuse américaine Paula Abdul a secoué la couleur lors de la soirée pré-Oscar de Global Green en 2016. Coiffée d’un chemisier imprimé, elle a été vue portant une jupe sirène pour capturer le magenta magnétique.

Cardi B

La rappeuse américaine Cardi B a été vue aux MTV Awards 2018 portant une robe à épaules dénudées sur le tapis rose. La robe était élégamment associée à des talons assortis.

Poste Malone

Le rappeur américain Post Malone s’est produit au Rockin ‘Eve du Nouvel An de Dick Clark à Times Square portant une veste et un pantalon deux pièces en 2019. La tenue avait également des caractéristiques de noir partout pour ajouter un contraste à la couleur profonde.

Gabrielle Union

L’actrice américaine Gabrielle Union avait l’air chic aux People’s Choice Awards 2015 alors qu’elle était vue dans une combinaison à jambes larges arborant la couleur audacieuse.