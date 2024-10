Vive l’impressionnisme ! Le musée Van Gogh d’Amsterdam célèbre le 150e anniversaire de l’impressionnisme

Cette année marque le 150e anniversaire de l’impressionnisme, l’un des mouvements les plus importants de l’histoire de l’art. Aux côtés de galeries à travers l’Europe, le musée Van Gogh marque l’occasion en mettant en lumière des œuvres célèbres mais rarement vues.

150 ans après qu’un spectacle fatidique – mettant en vedette Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot et Paul Cézanne – ait incité un critique à évoquer pour la première fois une « exposition du Impressionnistes», celui d’Amsterdam Van Gogh Le musée invite les visiteurs à découvrir des œuvres insaisissables mais importantes tirées de musées néerlandais et de collections privées des Pays-Bas.

Vernissage le 11 octobre, « Vive l’impressionnisme ! Les chefs-d’œuvre des collections hollandaises présenteront une remarquable collection de chefs-d’œuvre de l’impressionnisme français provenant de 12 musées et collections privées néerlandaises, réunis pour la première fois grâce à une collaboration nationale révolutionnaire.

Les visiteurs peuvent s’attendre à voir des œuvres remarquables d’artistes tels qu’Edgar Degas, Camille Pissarro, Berthe Morisot et Paul Cézanneaux côtés d’une sélection de pastels délicats, de sculptures, de dessins et d’estampes. Mettant également en lumière le rôle important joué par des individus, dont le marchand d’art Theo Van Gogh, dans l’introduction du mouvement aux Pays-Bas, l’exposition offre une occasion rare d’explorer l’ampleur du mouvement impressionniste et son impact sur le pays.

L’exposition débutera avec deux tableaux saisissants de Vincent Van Gogh : « Avenue des peupliers en automne » (1884) et « Marronnier en fleurs » (1887). Dans leur juxtaposition, ces œuvres mettent en valeur les nuances stylistiques des créations de Van Gogh tant en France qu’aux Pays-Bas. Parmi les autres faits saillants, citons Claude MonetLes paysages vibrants de tulipes et de moulins à vent de Rodin, qui seront associés à une sélection de sculptures figuratives en bronze de Rodin, faisant écho à leur exposition historique commune à la Galerie Georges Petit en 1889 et recontextualisant la sculpture au sein du mouvement impressionniste.

« Vive l’impressionnisme ! » mettra également en lumière le artistes femmes influentes qui ont façonné le mouvement, dont Berthe Morisot, Marie Bracquemond, Eva Gonzalès et Mary Cassatt.

Les amateurs d’art d’Amsterdam ayant un penchant pour le contemporain seront heureux d’apprendre que l’exposition se terminera par une installation de l’artiste lumière Nick Verstand, intitulée « Boulevard of Broken Dreams » (2024) – une pièce projetée animant les peintures emblématiques, explorer la résonance contemporaine de ce mouvement durable.

« C’est un privilège et un honneur de créer cette exposition. À travers des chefs-d’œuvre des collections néerlandaises, le Musée Van Gogh montre la réception de l’impressionnisme dans notre pays. De cette manière, nous célébrons à notre manière 150 ans d’impressionnisme », a déclaré à Euronews Culture la commissaire de l’exposition, Fleur Roos Rosa de Carvalho.

‘Vive l’impressionnisme! Les chefs-d’œuvre des collections néerlandaises se dérouleront du 11 octobre 2024 au 26 janvier 2025 au Musée Van Gogh à Amsterdam.