Vive les bières : le Kelowna Beer Fest revient en ville

Shoreline Brewing était l’une des 30 brasseries présentes au Kelowna Beer Fest le samedi 13 mai. (Jen Zielinski/Capital News) Le Hatching Post était l’une des 30 brasseries présentes au Kelowna Beer Fest le samedi 13 mai. (Jen Zielinski/Capital News) Freddy’s Brewpub était l’une des 30 brasseries présentes au Kelowna Beer Fest le samedi 13 mai. (Jen Zielinski/Capital News)

Le temps chaud est arrivé dans l’Okanagan au moment idéal alors que le Kelowna Beer Fest est revenu en ville le samedi 13 mai.

30 brasseries et trois cidreries de tout l’Okanagan avaient des boissons pour tous ceux qui assistaient à l’événement. Il y avait aussi six food trucks et une station d’eau pour que les gens puissent rester hydratés et profiter de la nourriture locale, ainsi que des boissons.

De plus, il y avait des jeux auxquels les gens pouvaient jouer et de la musique live de DJ Invizible & Meems.

Thick as Thieves Entertainment est le groupe à l’origine de l’événement et est également responsable d’autres événements locaux, notamment Denim on the Diamond, AltiTunes et Island Time.

L’événement s’est vendu rapidement et une partie de chaque billet est allée à la Central Okanagan Brewers Association (COBrA), une nouvelle initiative locale créée pour unifier la communauté brassicole.

BC Craft beerBièreCommunautéCraft beerCraft BreweriesDivertissementKelownaOkanagan