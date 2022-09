Vive le LG enroulable

Au début de 2021, il y avait pas mal d’excitation autour LG et le potentiel d’un téléphone “enroulable”. Il a même été présenté lors du CES, mais en raison de la fermeture de son activité mobile par LG, il ne s’est jamais concrétisé et nous avons pensé que nous en avions vu le dernier. C’est-à-dire jusqu’à cette semaine, lorsqu’un YouTuber basé en Corée du Sud a déballé le truc et l’a pris pour un tour !

Dans la vidéo ci-dessous, BullsLab déballe littéralement le Rollable, montre le logiciel et, bien sûr, présente la fonctionnalité de roulement. Alors que l’écran s’enroule littéralement sur lui-même, le matériel fait plus d’un glissement, ce qui est vraiment très élégant.

C’est une belle vidéo, mais si vous espérez que LG reviendra dans le jeu, ne comptez pas dessus. Ce téléphone ne se produit pas, peu importe à quel point il est cool.

L’action rollable démarre à 3:10. Plutôt chouette !