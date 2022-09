Le 29 juillet 1981, ma grand-mère a réveillé mon cousin et moi à 4h30 du matin pour regarder une édition spéciale de The Today Show de NBC.

Nous avions neuf ans et ne voulions pas manquer le mariage royal de conte de fées du prince Charles de Galles et de Lady Diana Spencer.

Apparemment, 750 millions d’autres personnes dans le monde non plus.

Grand-mère menait une vie tranquille à la campagne. Elle n’avait que quatre stations parmi lesquelles choisir : ABC, CBS, NBC et PBS.

Mais elle était insatiablement curieuse et entre ce qu’elle voyait à la télévision, et ce qu’elle lisait dans les journaux et d’innombrables livres, elle avait une bonne emprise sur les événements mondiaux en dehors de son petit foyer.

Une fois, alors qu’elle était assise dans son fauteuil, un dimanche après-midi paresseux et ensoleillé, elle a parlé de ce qu’elle pensait/espérait qu’il arriverait quand nous mourrions. Dans son esprit, elle envisageait que nos esprits soient « imprégnés de connaissances ».

Grand-mère était aussi fascinée que quiconque par le faste et l’apparat exposés en ce chaud matin d’été. C’est un monde mythique, très éloigné de l’expérience quotidienne de la personne moyenne.

Ceux d’entre nous qui sont assez vieux pour s’en souvenir étaient restés rivés tout au long du mariage malheureux du prince et de la princesse de Galles. Le visage de Diana était partout. C’était une icône de la mode, mais c’était aussi une humanitaire. Elle a apporté une touche humaine à l’institution de la famille royale et a sans doute été le catalyseur pour la forcer à se développer dans le monde moderne.

Lorsque Diana est décédée dans un tragique accident de voiture à Paris le 31 août 1997, le monde a pleuré collectivement l’âme d’une femme qui l’avait captivé pendant plus de 16 ans. Nous n’entendons pas parler d’elle aussi souvent aujourd’hui, mais elle vit dans la vie de ses deux garçons, William et Harry, qui ont tous deux hérité de sa capacité à se connecter avec les autres à un niveau personnel.

Après la mort de Diana, et sous la pression de son pays et du monde, la reine Elizabeth II a diffusé un message. Avant ce moment de l’histoire, la reine et la longue lignée de la royauté anglaise dont elle descendait gardaient une lèvre supérieure raide, n’osant pas naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de l’émotion humaine. Du moins pas publiquement.

C’était la première fois que je voyais et entendais la reine parler. J’ai été un peu surpris par le son doux et doux de sa voix. Bien qu’elle ait toujours conservé une dignité calme et inexpressive dans ses expressions faciales, elle a réussi, avec l’apparente sincérité de ses mots, à commencer à construire un pont entre la perception des froides traditions du passé et la réalité de la vie dans le monde moderne.

Lorsque la reine est décédée cette semaine, après 70 ans en tant que monarque britannique, le monde s’est à nouveau arrêté et a repris son souffle pour honorer cette femme qui a occupé le trône pendant la plus longue période de l’histoire du pays.

Je me suis demandé : pourquoi ?

À une époque où le changement évolue à une vitesse fulgurante et où les mœurs culturelles se sont assouplies loin de la formalité que la monarchie a traditionnellement illustrée, qu’est-ce qui nous pousse à pleurer collectivement cette figure d’un autre monde ?

Carl Jung était un psychiatre suisse qui a étudié et enseigné sur les archétypes, qui sont des modèles universels et innés de personnes, de comportements et de personnalités qui jouent un rôle dans l’influence du comportement humain. La théorie de Jung suggérait que les archétypes sont des formes archaïques de connaissances humaines innées transmises par nos ancêtres.

L’archétype de la Reine représente la souveraineté féminine, le leadership et la loyauté. Elizabeth Alexandra Mary Windsor incarnait ces qualités dans tout ce qu’elle faisait.

Bien que notre culture et notre monde restent dominés par les hommes, l’esprit féminin est tout aussi puissant, bien que d’une manière différente. Le masculin et le féminin sont nécessaires pour s’équilibrer. Quand l’un domine l’autre, tout le monde souffre. Nous continuons d’être témoins de l’obscurité de cette réalité aujourd’hui.

Pour moi, le chagrin collectif suscité par Diana, et maintenant la reine Elizabeth II, illustre cette profonde reconnaissance dans la psyché universelle de la complexité et de l’intrication pour lesquelles l’esprit féminin a été conçu.

La souveraineté. Leadership. Royalties.

Nous pleurons la reine pour qui elle était en tant que personne, mais aussi pour les qualités qu’elle représentait dans le rôle qu’elle a joué sur Terre.

Par coïncidence ou non, j’ai rêvé de ma grand-mère la nuit dernière, le jour même où la mort de la reine avait été annoncée.

Dans le rêve, grand-mère était honorée d’un prix prestigieux. Mais, à la manière typique d’une grand-mère, elle est restée ancrée dans son esprit de simplicité et d’humilité. Je ne savais pas comment elle recevrait le prix, si elle aurait un discours de remerciement à offrir ou si elle dirait simplement et humblement «merci» et se rasseoirait.

J’ai été surpris de voir qu’elle avait effectivement préparé des remarques, et que ces remarques témoignaient de sa gratitude et de sa fierté envers sa famille et ses réalisations. Comme la reine, grand-mère ne partageait pas souvent ce qu’elle pensait ou ressentait, mais vous saviez toujours quand elle posait des questions sur chacun d’eux ou choisissait avec diligence des cadeaux de Noël personnalisés, jusqu’à ce qu’elle n’en soit plus capable.

Dans notre famille, grand-mère a modelé ces qualités archétypales de souveraineté et de leadership à la reine, sans même s’en rendre compte.

Et, alors qu’elle vivait une vie simple à la campagne, où elle cherchait à étendre ses connaissances avec des moyens humbles, grand-mère était une royauté pour nous, ses descendants, qu’elle a irrévocablement influencés pour le mieux.

Longue vie à la reine.

L’ESPRIT COMPTE est une chronique hebdomadaire qui examine les expériences communes à l’esprit humain. Contactez Jerrilyn Zavada à jzblue33@yahoo.com pour partager comment vous engagez votre esprit dans votre vie et votre communauté.