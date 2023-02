Vive Internet Explorer : Microsoft tue le navigateur le jour de la Saint-Valentin

Ici repose le corps d’Internet Explorer 11. Elle est morte. Microsoft désactivé de façon permanente son ancien navigateur non pris en charge mardi dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur et de transférer les organisations vers son nouveau navigateur Edge, a déclaré la société informatique. Cela s’applique à “certaines versions de Windows 10”, a-t-il noté.

“Avec un nombre croissant de sites Web ne prenant plus en charge Internet Explorer, Microsoft Edge offre une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne qui peut toujours ouvrir des sites hérités dépendant d’Internet Explorer en cas de besoin”, a déclaré Microsoft dans un communiqué.

À partir de mardi, les appareils qui n’ont pas encore été redirigés d’IE11 vers Microsoft Edge le seront, selon le communiqué de Microsoft.

Il n’y a pas si longtemps, Internet Explorer dominait le jeu par navigateur : en 2003, il tenait 95% du marché des navigateurs. L’époque du règne d’Internet Explorer est révolue et Microsoft est passé à Edge, mais une nouvelle conversation sur les navigateurs et les chatbots boostés par l’IA, comme Bing de Microsoft, ChatGPT et Barde de Googlemartèlent le discours sur le rôle du navigateur, 20 ans plus tard.

Je n’arrive pas à croire que quelqu’un en Corée du Sud se soit donné la peine de commander une pierre tombale pour Internet Explorer juste pour pouvoir le tuer une deuxième fois avec le rôti le plus vicieux que vous ayez jamais vu pic.twitter.com/5xpePtoPkN – Cian Maher (@cianmaher0) 17 juin 2022

Lorsque la nouvelle que Microsoft annulait Internet Explorer s’est répandue l’été dernier, la réaction du public a été émotionnelle et hilarante. Le navigateur a obtenu sa propre pierre tombale en Corée du Sudet Les mèmes IE abondaient.

