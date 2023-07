Vive Dolph ! Célébrités et fans visitent le musée éphémère de Dolphland

Le monde crie toujours « Vive Dolph », et sa famille, ses amis et ses fans ont célébré son héritage à Dolphland

Le 27 juillet aurait été chez les jeunes dauphins 38e anniversaire. Quelle meilleure façon de célébrer son passage ici sur Terre qu’en organisant une fête intime ? Ses proches, amis et fans se sont réunis à Atlanta, en Géorgie, pour se remémorer les réalisations musicales, la philanthropie, les œuvres d’art et l’amour de la communauté du défunt rappeur au Dolphland Museum.

Les proches du jeune Dolph se sont réunis en son honneur à Dolphland pour son anniversaire

Mia Jayesa compagne de vie et co-parent, a écrit un touchant hommage sur Instagram pour son anniversaire.

« Notre vie est devenue si amère•douce… C’est amer que nous devions vous célébrer en esprit mais doux que nous ayons tant de raisons de célébrer à jamais le bel être que vous étiez et que vous serez pour toujours… », a-t-elle écrit. « En tant que famille, nous continuerons à perpétuer votre héritage honorablement, respectueusement et collectivement… nous vous aimons tout au long de cette vie et la prochaine #LLTheSpiritOfDolph 💙♾️🐬 »

Le regretté rappeur, entrepreneur et visionnaire de Paper Route Empire a été tué par balle devant une boulangerie locale dans sa ville natale de Memphis, Tennessee, en 2021. Selon des informations, Dolph a été pris en embuscade dès qu’il est sorti de sa voiture. pour entrer dans l’entreprise.

Le décès de Dolph a laissé un chagrin dans le cœur de tous les amateurs de hip-hop, mais surtout de la ville pour laquelle il l’a fait : Memphis.

Le musée éphémère a présenté une exposition de la collection de voitures de Young Dolph. Des pièces de sa garde-robe, des bijoux et des œuvres d’art de créateurs noirs du monde entier.

BOSSIP a rattrapé Javonté Lain, le conservateur d’art/directeur de Dolphland. Il a parlé de l’importance de Young Dolph et de son impact sur la communauté.

« Dolph était un créateur de tendances ! C’est un de ces gars dont vous écoutez les paroles et vous ressentez une bouffée d’énergie. Il a toujours été très motivant et c’est un talent générationnel. Il y a beaucoup de rappeurs qui font de la bonne musique mais ça ne se sent pas. Dolph a fait de la bonne musique et ça s’est senti. Toutes ces œuvres d’art illustrent à quel point Dolph a eu un impact sur nos vies.

Dolphland célèbre la vie du rappeur platine Adolph Thornton Jr. Le se concentre sur la vie et les réalisations de Dolph plutôt que sur son décès. Dolphland a fait une tournée nationale depuis janvier en même temps que la sortie de l’album posthume de Dolph, « Paper Route Frank ».

Le musée emmène les fans à travers le voyage personnel de Dolph de Chicago, où il est né, à grandir à Memphis. Il comprend des expositions sur son appartement à South Memphis, où il a passé une grande partie de ses premières années dans le rap avant d’enregistrer l’un de ses meilleurs tubes, « 100 Shots ».

Peu de temps après avoir remporté le succès en tant qu’artiste, Dolph est entré dans le rôle de PDG. Il a élargi son empire de la route du papier avec la signature de plusieurs artistes, dont son cousin, Key Glock, Jay Fizzle et Joddy Badass, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le musée Dolphland met en lumière l’héritage familial du jeune Dolph en matière de service communautaire

L’exposition met également en lumière les efforts caritatifs et communautaires de Young Dolph en dehors de sa carrière. La Fondation de la famille IdaMae – du nom de la grand-mère qui a élevé Dolph – perpétue leurs deux héritages de service communautaire.

La sœur de Dolph et présidente de la Fondation de la famille IdaMae, Carissaa parlé de l’importance de continuer à faire vivre son héritage et de redonner à la communauté un don et une action à la fois.

Mia Jaye et leurs enfants sont montés sur scène jeudi soir pour remercier toutes les personnes présentes. Leur fils, Tre Tre, a lancé la célébration avec une prière sincère.

Key Glock, Monica, Zaytoven, Drumma Boy, M. Hanky, le pasteur Troy et bien d’autres étaient d’autres amis célèbres présents.

Historien du hip-hop, Nufacequi était également présent, a réfléchi à l’homme que Dolph était en dehors du rap.

«Personnellement, en tant que père de filles, il était d’abord un père, un mari, un chef de famille et un frère, alors vive Dolph sous cet aspect. Il représentait l’authenticité dans la communauté, il dirigeait Memphis, il soutenait véritablement les gens et c’était un vrai homme. Amour et respect à Dolph.

L’exposition accueillera une vente aux enchères pour poursuivre les efforts philanthropiques du défunt rappeur.

Découvrez plus de photos de Dolphland ci-dessous.

BOSSIP salue Young Dolph et lui souhaite un Joyeux Anniversaire Céleste !