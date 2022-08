Vivant côte à côte, les marins ukrainiens et russes sont mis à l’épreuve par la guerre

Dmytro Deineka, 24 ans, un marin de Kharkiv, a déclaré que lui et les quatre autres Ukrainiens à bord avaient tenté de ne pas répondre aux commentaires du capitaine russe et officier en second sur son navire pour éviter des représailles. Mais dans les semaines qui ont suivi l’attentat à la bombe contre la maison de sa grand-mère, il a exposé son point de vue au capitaine pro-russe de Crimée. Le capitaine a répondu de manière agressive, affirmant que l’Ukraine était pleine de nazis et devait être sauvée par les Russes.

Dmytro Deineka et d’autres marins ukrainiens ont écrit une lettre à leur armateur demandant le remplacement du capitaine pro-russe. Le crédit… Dmytro Deineka

Les Ukrainiens à bord ont écrit une lettre à l’armateur hollandais demandant au capitaine d’être renvoyé. “La lettre contenait des informations sur nos sentiments à bord, ce que le capitaine nous disait, notre état émotionnel et que nous ne pouvons pas travailler dans de telles conditions”, a déclaré M. Deineka. En quelques semaines, la compagnie a remplacé le capitaine par un autre capitaine russe qui a sympathisé avec les marins ukrainiens et le stress qu’ils subissaient alors qu’ils s’inquiétaient pour leurs familles à la maison.

De nombreux jeunes Ukrainiens des villes portuaires d’Odessa ou de Marioupol ont choisi la voile car elle offrait un salaire stable. Aujourd’hui, un petit pourcentage des 45 000 Ukrainiens qui sont en mer tentent de retourner en Ukraine pour se battre, mais la majorité veut rester à bord, a déclaré Oleg Grygoriuk, président du Syndicat des travailleurs du transport maritime d’Ukraine. Il a dit qu’il y avait eu des cas où des marins ukrainiens à bord de navires faisant escale dans des ports russes avaient été interrogés et fouillés. Plus récemment, lorsque les navires font escale dans les ports russes, les marins ukrainiens débarquent dans les ports voisins en dehors de la Russie et sont récupérés après l’escale, a-t-il déclaré.

M. Grygoriuk a déclaré que les frappes de missiles le mois dernier à Odessa, survenues moins d’un jour après la signature d’un accord visant à sécuriser le transit de 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens bloqués de la mer Noire, ont accru ses inquiétudes quant à la sécurité des travailleurs portuaires et marins, qui sont payés environ le double pour chaque jour où ils travaillent dans une zone de guerre.

C’était un risque que certains étaient prêts à prendre, avec peu d’argent à la maison. Les marins actuellement en mer sont ceux qui sont partis avant le début de la guerre et qui sont restés hors du pays depuis. D’autres, qui étaient entre deux contrats lorsque la guerre a commencé et ne pouvaient pas partir en raison des restrictions gouvernementales interdisant aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays, ont déclaré lors d’entretiens que leurs économies diminuaient et qu’ils avaient réduit leurs dépenses en cigarettes et nourriture. .