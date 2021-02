La pandémie a contraint des millions de personnes à travailler à domicile au cours de l’année écoulée, et maintenant de nombreuses entreprises semblent adopter cela comme un changement plus permanent.

Parmi eux, Microsoft, le géant de la technologie ayant annoncé en octobre qu’il permettrait à tous les employés de travailler à distance de manière permanente. Cela fait partie de la volonté de l’entreprise pour un travail flexible, reconnaissant que certains employés seront encore parfois requis sur place.

L’étape suivante consiste à créer l’infrastructure en ligne pour permettre cette nouvelle façon de travailler. Son logiciel de collaboration Microsoft Teams est un véhicule clé pour cela, avec la plate-forme Viva nouvellement annoncée en tête. Intégré directement dans l’application, il propose une gamme d’outils conçus pour aider à améliorer le bien-être des employés. Ceux-ci comprennent quatre domaines distincts – les connexions, les idées, les sujets et l’apprentissage.

Les connexions sont très similaires à ce que Teams propose déjà, agissant comme un hub pour communiquer avec les employés et accéder aux documents de l’entreprise. Insights fournit un aperçu de la façon dont vous dépensez vos événements à venir, ainsi qu’une intégration directe avec l’application de méditation Headspace. Fondamentalement, les informations et données personnelles ne seront adaptées qu’à l’individu, seules les tendances générales anonymisées étant proposées aux gestionnaires.







Viva Insights dans Microsoft Teams. Image: Microsoft



Sujets est l’endroit où vous trouverez des documents, des vidéos et des personnes pertinentes, le tout intelligemment organisé avec l’IA. L’apprentissage est peut-être explicite, offrant une gamme de cours et de matériel de formation tels que LinkedIn Learning et Microsoft Learn. Cela permettra également aux entreprises de télécharger leur propre contenu spécifique à l’entreprise.

Cependant, il est clair que Microsoft veut aller plus loin. La société a déjà tenté de simuler l’environnement de bureau avec le mode Ensemble de Teams, tandis que la bande-annonce en haut de cette page montre un jeune professionnel utilisant des hologrammes pour rester en contact avec ses collègues. Cela semble loin, avec l’intégration profonde de la technologie dans sa vie qui a conduit certains à la comparer à un épisode de Black Mirror. Microsoft espère que Viva ne fonctionnera pas de la même manière que certaines des technologies de la série dystopique Netflix.

Microsoft a officiellement annoncé Viva le 4 février, avec Insights désormais disponible pour les abonnés Microsoft 365 et les autres domaines devraient faire leur apparition dans Teams en 2021. La société devrait également faire d’autres annonces sur les outils de travail à distance plus tard dans l’année.

Vous voulez en savoir plus sur le logiciel intégré à Viva? Consultez notre guide des équipes Microsoft.