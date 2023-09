Vittoria Ceretti porte une robe transparente après la sortie de Leo DiCaprio – Hollywood Life

Crédit d’image : Pixelformula/SIPA/Shutterstock

Une merveille ! Vittoria Ceretti était magnifique en portant une robe entièrement transparente lors de la Fashion Week de Milan, juste après sa sortie avec son petit ami Leonardo DiCaprio.

Le mannequin italien, 25 ans, a défilé dans un défilé pour la marque The Attico le 23 septembre. La robe dos nu était faite d’un tissu en résille et recouverte de détails en plumes. La robe longue au sol bougeait magnifiquement dans le vent pendant le spectacle en plein air, laissant peu de place à l’imagination. Le look était complété par une culotte incrustée de diamants et des escarpins à bride arrière assortis.

« Le lendemain matin : pas plus, pas encore ; un moment de passage, un épanouissement de possibilités », a légendé la marque les photos de Vittoria via Instagram, pointant apparemment vers l’inspiration derrière cette élégante collection.

Vittoria a participé à presque tous les grands défilés de la Fashion Week de Milan. Elle a également clôturé le défilé Ferragamo et défilé pendant Dolce & Gabbana.

Ses dernières apparitions font suite à sa sortie avec Leo, 28 ans, le 22 septembre. Le couple a assisté à l’afterparty de Versace qui a suivi le défilé printemps 2024 de la marque, dans lequel Vittoria est également apparue. Leo s’est faufilé par la porte arrière de la fête pendant aux premières heures du 3 septembre et a été capturé par des paparazzi partant en solo. Le Revenant acteur habillé discrètement avec une casquette de baseball noire, une chemise assortie et un collier en chaîne dorée. Vittoria est ensuite sortie seule pour quitter l’événement, radieuse dans une robe transparente du créateur.

Les sorties chronométrées du couple leur ont permis d’éviter de peu une altercation gênante avec le Le loup de Wall Street l’ancienne aventure de l’acteur Gigi Hadid. Leo et le mannequin blond, 28 ans, ont eu une première relation amoureuse en septembre 2022. Bien qu’ils aient gardé leur relation naissante très discrète, ils ont été aperçus ensemble sporadiquement à travers le monde au fil des mois. Leur dernière sortie a eu lieu lors du week-end du 4 juillet 2023, lorsqu’ils ont assisté ensemble à deux soirées dans les Hamptons.

Alors que les choses avec Gigi s’éteignaient tranquillement, Leo est passé à autre chose avec Vittoria. Les deux hommes ont été photographiés en train de danser et de s’embrasser dans une discothèque à Ibiza, en Espagne, en août. Le mois suivant, plusieurs rapports indiquaient que Ne cherchez pas L’acteur a qualifié la beauté italienne de sa « petite amie ».

Malgré le chevauchement romantique, il ne semble pas y avoir de mésentente entre les modèles de la liste A. Gigi suit Vittoria sur Instagram, et les deux femmes se croisent pas mal dans leur vie professionnelle.