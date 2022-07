Vitrine Wayne Art League exposée à la bibliothèque publique de Batavia – Shaw Local

Les œuvres d’art de la Wayne Art League sont désormais exposées sur le mur d’art de la bibliothèque publique de Batavia jusqu’au 31 juillet, selon un communiqué de presse de la bibliothèque.

La Wayne Art League a commencé dans les années 1950 à la Little Home Church by the Wayside sur Army Trail Road à Wayne. L’organisation comprend environ 40 artistes qui travaillent dans une variété de styles et de médias, indique le communiqué.

Les membres de la Wayne Art League participent depuis plusieurs années aux expositions d’œuvres d’artistes locaux de la bibliothèque.

La galerie Art Wall est située au niveau supérieur de la bibliothèque au-delà des étagères “hold” près de la bibliothèque des choses. La bibliothèque publique de Batavia est située au 10 S. Batavia Ave.

L’exposition se termine le 31 juillet et peut être vue sur le mur d’art pendant les heures normales de la bibliothèque, de 9 h à 21 h, du lundi au jeudi, à 9 h. à 17 h le vendredi et le samedi et de 12 h à 17 h le dimanche. L’entrée est gratuite.