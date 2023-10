Vitor Roque pourrait rejoindre Barcelone dès janvier, déclare Deco

Le FC Barcelone pourrait promouvoir l’attaquant brésilien de 18 ans Vitor Roque dans son équipe première dès janvier prochain, a révélé le directeur des sports du club, Deco.

Le Barça a initialement recruté le jeune attaquant au cours de l’été, prévoyant qu’il rejoigne l’équipe première pour la saison 2024-2025. Cependant, dans une interview accordée au journal El Mundo Deportivo, Deco a révélé que cette décision pourrait avoir lieu plus tôt si Barcelone pouvait se conformer aux exigences de fair-play financier de la Liga, rapporte Xinhua.

« Nous ne savons pas encore si nous pouvons l’amener ou non, mais si nous pouvons l’amener en janvier, il rejoindrait l’équipe », a-t-il déclaré.

Malgré son âge, Roque a déjà marqué 27 buts en 77 matches avec l’Athletico Paranaense au Brésil, bien qu’il soit actuellement absent en raison d’une blessure à la cheville.

« Les médecins du club sont en contact avec ceux du Paranaense. Je sais qu’il se remet bien, qu’il va bien et qu’il retournera bientôt à l’entraînement », a expliqué Deco à propos du jeune, qu’il a qualifié de « footballeur pour jouer à Barcelone ».

« En plus de la qualité technique, il doit avoir beaucoup de personnalité. C’est un joueur courageux, qui ne ressent pas de pression et c’est bien, car Barcelone est un club difficile à jouer.

« Il est jeune et a encore beaucoup à apprendre, mais je sais que c’est un joueur qui apprendra vite et qui a un fort caractère pour pouvoir relever un défi aussi important que Barcelone et à un si jeune âge », a conclu Deco.

