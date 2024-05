L’AC Milan ne peut pas encore être exclu du tirage au sort Thiago Motta, car un journaliste a affirmé que le club « travaillait sous le radar ».

Selon la dernière mise à jour d’Antonio Vitiello pour MilanActualitésAntonio Conte n’a eu « aucun contact direct et officiel avec Milan » et il est « peu probable qu’il soit le prochain entraîneur de Milan » dans l’état actuel des choses, malgré la pression de certains fans.

Pendant ce temps, Motta a « un accord verbal avec la Juve depuis un certain temps », mais tant qu’il reste verbal et non écrit, tout peut encore arriver, comme Milan l’a appris en matière de transferts.

Les prochains jours seront cruciaux pour décider du sort de Motta. Bologne aimerait le garder pour sa première campagne en Ligue des champions et renouveler son contrat, ils auront donc une réunion avec l’ancien milieu de terrain.

La Juve semble prête à remplacer Max Allegri par l’ancien joueur du PSG et de l’Inter, mais Milan est là « travaillant sous le radar et les lumières éteintes » sur l’idée.

Le processus de Milan pour trouver l’héritier de Stefano Pioli est en cours mais il faut dire que Motta coche beaucoup de cases sur papierétant donné qu’il connaît la ligue et a des antécédents dans le développement de jeunes joueurs.