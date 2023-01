Vitesses, types et fonctionnalités USB expliqués

USB signifie Universal Serial Bus, et c’est le type de connexion standard pour les ordinateurs et la plupart des appareils technologiques depuis 1998, quand Apple a pris la décision courageuse de l’utiliser sur son iMac original révolutionnaire.

Avant l’USB, il existait plusieurs types de connexions, de ADB à FireWire et SCSI, toutes avec leurs propres variantes.

Comme pour la plupart des normes technologiques, l’USB est devenu plus rapide depuis avec de nouvelles versions qui sortent toutes les quelques années et qui font un bond en avant en termes de vitesse et de fonctionnalité.

Bien qu’ils soient “universels”, il existe désormais de nombreux types d’USB différents, bien que certains soient heureusement supprimés sur tous les appareils, sauf les moins chers.

Cet idéal d’universalisation est toujours poursuivi et, comme je l’expliquerai plus tard, nous nous en rapprochons beaucoup.

Avant d’expliquer les vitesses USB, nous allons examiner les différents types d’USB.

Fonderie

USB-A est le plus répandu et reste le pilier des PC et des appareils avec son connecteur rectangulaire.

USB-B a été favorisé principalement par les fabricants d’imprimantes, qui ont craqué pour sa forme en forme de tunnel. Il y a aussi USB-B Mini, qui apparaît toujours ici et là.

Micro USB (réellement Micro USB-B) est le petit connecteur fastidieux utilisé dans les gadgets plus anciens et moins chers, qui semble toujours aller dans le mauvais sens chaque fois que vous essayez de l’insérer. Il existe des câbles micro-USB intelligents disponibles qui le rendent réversible, que vous allez découvrez dans notre tour d’horizon des meilleurs câbles Micro-USB.

Il y a aussi un USB-B Micro Super Vitesse type souvent trouvé sur les disques durs externes. Il a 10 broches par rapport aux 5 broches de Micro-USB.

USB-C a contourné l’unidirectionnel frustrant de l’USB-A et du micro-USB en étant réversible, vous pouvez donc mettre son connecteur oblong symétrique dans les deux sens. Génie.

La plupart des ordinateurs portables, tablettes et téléphones modernes (à l’exception de l’iPhone qui aime Lightning) sont passés à l’USB-C, et nous devrions tous en être reconnaissants. Les variantes plus rapides de l’USB-C incluent Thunderbolt 3 et 4 et USB4, plus sur lesquelles plus tard.

En effet, les ordinateurs portables modernes ne disposent souvent que de ports USB-C ou Thunderbolt, ce qui signifie que vous aurez besoin d’une station d’accueil USB-C, Station d’accueil Thunderboltou concentrateur USB-C pour connecter des appareils avec d’autres connexions.

L’USB-C est plus petit que l’USB-A avec un taux de transfert de données rapide et peut transporter jusqu’à 100 W de puissance. Il peut envoyer des signaux DisplayPort via le même câble et le même connecteur que les signaux USB, afin que les utilisateurs puissent y connecter des écrans externes, si leurs ordinateurs le prennent en charge.

Le mode alternatif de l’USB-C (également appelé « mode Alt ») pour la vidéo permet aux adaptateurs de transmettre la vidéo du port USB-C vers HDMI, DisplayPort, VGA et d’autres types de connecteurs vidéo sur les écrans, les téléviseurs et les projecteurs. De nombreux moniteurs modernes ont même maintenant leurs propres ports USB-C et peuvent donc se connecter directement à l’aide d’un câble USB-C.

Les Mac sont généralement limités à un seul écran externe via USB-C car ils ne prennent pas en charge le transport multi-flux (MST). La vidéo 4K sur USB-C est également limitée à des fréquences d’écran de 30 Hz. Il existe des exceptions, telles que l’utilisation de la station d’accueil USB-C SOHO de Caldigit qui utilise des voies séparées pour la vidéo et l’USB, et peut donc atteindre 60 Hz.

Coup de foudre 3 et 4 (voir ci-dessous) permettent plus d’un écran externe sur Mac et PC Windows, plus 4K à 60Hz.

USB-C prend également en charge Alimentation USB (USB PD). Là où l’USB 3.1 ne peut prendre en charge que 15 watts (beaucoup pour recharger un téléphone mais pathétique lorsque vous essayez d’allumer un ordinateur portable), l’USB PD peut fournir jusqu’à 100 W de puissance.

Si vous vous interrogez sur la Apple Foudre connecteur, il est similaire à l’USB et est réversible comme l’USB-C mais ne se trouve que sur les appareils Apple et les accessoires conçus pour eux.

Vitesses USB de 12 Mbps à 40 000 Mbps

Les types d’USB sont assez faciles à comprendre car ils ont un aspect différent. Les vitesses de l’USB ont commencé assez faciles à comprendre. N’oubliez pas qu’un mégaoctet (Mo) est huit fois plus grand qu’un mégabit (Mo). Pour faciliter la comparaison, nous avons répertorié les vitesses USB en mégabits par seconde, mégaoctets par seconde et gigabits par seconde.

USB 1.1 (aka Full-Speed) pourrait atteindre 12 mégabits par seconde (12Mbps). Cela équivaut à 0,125 mégaoctets par seconde (MBps).

USB 2.0 (aka Hi-Speed) a soufflé cela hors de l’eau avec des vitesses de 480 Mbps, ou 60 Mbps. Cette spécification est encore très utilisée dans les appareils et les stations d’accueil.

USB 3.0 (alias SuperSpeed) l’a amené à de nouveaux sommets à 5 gigabits par seconde (5 Gbps), ce qui équivaut à 625 Mbps ou 5 000 Mbps.

Malheureusement, l’USB 3.0 s’est diversifié dans une confusion de nombreuses variantes 3.x. La version 3.1 est devenue horriblement désordonnée.

USB 3.1, sorti en juillet 2013, avait deux variantes : USB 3.1 Gen 1, identique à USB 3.0 SuperSpeed, à 5 Gbit/s ; et USB 3.1 Gen 2 surnommé SuperSpeed ​​+ à 10 Gbps (1 250 Mbps = 10 000 Mbps).

La version 10 Gbit/s était connue simultanément sous les noms de « USB 3.1 Rev 2 », « USB 3.1 Gen 2 », « SuperSpeed ​​USB 10 Gbps » et « SuperSpeed+ ».

Types et vitesses USB 3.2

Pour démêler ce gâchis compliqué, est arrivé l’USB 3.2, mais, pour être franc, ce n’est pas super compréhensible non plus !

L’USB 3.2 est uniquement pour USB-C, pas USB-A, qui est bloqué dans les conventions de nommage USB 3.1 et atteint un maximum de 10 Gbit/s.

Les versions ultérieures de l’USB sont souvent plus fonctionnelles et bénéficient d’une gestion de l’alimentation plus efficace.

Mais ici, nous expliquerons en détail les vitesses USB 3.2.

La spécification USB 3.2 a absorbé toutes les spécifications 3.x précédentes et identifie trois taux de transfert :

USB 3.2 Gen 1 × 1 (habituellement juste appelé USB 3.2 génération 1) : USB ultrarapide à 5 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2 × 1 (habituellement juste appelé USB 3.2 génération 2): SuperSpeed+ USB à 10 Gb/s

USB 3.2 Gen 2 × 2: SuperSpeed+ USB à 20 Gbit/s (2 500 Mbit/s). Le 2×2 signifie que le bus a deux voies plutôt qu’une, d’où la vitesse doublée.

Un connecteur USB-C comporte quatre paires de broches appelées « voies » qui transmettent et reçoivent des données. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) et USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) utilisent une voie de transmission et une voie de réception. L’USB 3.2 Gen 2 × 2 tire parti des quatre voies pour atteindre son débit de données de 20 Gbps.

En septembre 2022, l’USB Implementors Forum a dévoilé de nouveaux logos pour les ports, les chargeurs et les câbles des ordinateurs portables afin d’inclure la nouvelle spécification d’alimentation USB PD 3.1 240W USB-C.

Les différentes spécifications USB sont définies par leur vitesse en Gbps, et les spécifications de charge sont définies par leur puissance.

Nouveaux logos USB USB-IF

Une question sans réponse est de savoir si ces câbles prendront en charge les protocoles Thunderbolt, DisplayPort ou USB4.

Thunderbolt 3 contre Thunderbolt 4 contre USB4

En ignorant Thunderbolt 1.0 et Thunderbolt 2 qui utilisaient des connecteurs mini-DisplayPort, Thunderbolt 3 et 4 et USB4 ressemble exactement à USB-C, mais sont beaucoup plus rapides à 40 Gbps (= 5 GBps = 5 000 Mbps = 40 000 Mbps) et plus capables.

Thunderbolt (TB) fournit des données PCI Express pour les disques durs, les SSD et les cartes graphiques, ainsi que la fonctionnalité DisplayPort dans un seul câble.

Il est également peer-to-peer plutôt que host-to-user (USB), ce qui vous permet de connecter en guirlande plus d’un périphérique à votre connexion existante.

Et Coup de foudre 4 est maintenant sur la scène. Les utilisateurs de Mac ne remarqueront pas beaucoup de différence entre TB3 et TB4 car il ne met pas à niveau les fonctionnalités ou les spécifications, mais le monde de Windows était sujet à des versions limitées de T3 que la nouvelle certification TB4 éliminera.

Par exemple, la garantie de vitesse signifie que tous les appareils compatibles TB4 doivent prendre en charge au moins deux écrans externes 4K ou un seul écran 8K.

TB4 permet des câbles plus longs (le T3 atteint un maximum d’environ 1 m avant de perdre de la bande passante, tandis que le TB4 prend en charge la pleine vitesse avec des câbles jusqu’à 2 m de long) et d’autres fonctionnalités intéressantes, telles que la sortie de veille et la protection des données par accès direct à la mémoire (DMA).

Les systèmes TB3 ne devaient prendre en charge que 16 Gbps pour les connexions PCIe, car il s’agissait de la vitesse maximale que vous pouviez atteindre pour les périphériques SSD externes. La certification Thunderbolt 4 nécessite que la bande passante PCIe soit doublée à 32 Gbps.

Thunderbolt 3 vous permet de connecter plusieurs appareils Thunderbolt dans une longue chaîne, mais si vous supprimez l’un d’entre eux (à l’exception du dernier appareil de la chaîne), tous les autres deviennent inutilisables.

Thunderbolt 4 apporte quelque chose appelé Hubbingoù vous pouvez avoir jusqu’à quatre ports Thunderbolt dans un concentrateur ou une station d’accueil, chacun étant une « branche » distincte qui peut être déconnectée sans affecter les autres périphériques Thunderbolt connectés aux autres ports.

Pour plus de détails, lisez notre explication de Thunderbolt 4 contre Thunderbolt 3 contre USB4.

Qu’est-ce que l’USB4 ?

USB4 (pas d’écart entre l’USB et le 4 dans une tentative probablement vaine d’empêcher qu’il y ait un USB 4.1, etc.) est basé sur la spécification du protocole Thunderbolt 3 qui prend en charge un débit allant jusqu’à 40 Gbps.

Il ressemble exactement à USB-C, USB 3.2 et Thunderbolts 3 et 4.

Ses spécifications minimales sont de 20 Gbps, un écran 4K, une alimentation de 7,5 W, mais il peut gérer jusqu’à 40 Gbps, deux écrans et 100 W PD.

Mais, bien sûr, il existe des variantes.

USB4 Gen 2 × 2 a une bande passante de 20Gbps.

USB4 Gen 3 × 2 atteint 40Gbps. Il s’agit de l’USB le plus rapide à ce jour et, comme Thunderbolt 3, nécessite un câble plus court de 0,8 m.

USB4 est compatible avec Thunderbolt 3 et rétrocompatible avec USB 3.2 et même USB 2.0.

Il peut fournir au moins 15 W de puissance pour les accessoires et prendre en charge deux écrans 4K ou un seul écran 8K.

Alors que l’USB 3.2 alloue une bande passante fixe aux données ou à la vidéo ou, en « DP Alt Mode », donne 100 % à la vidéo, l’USB4 peut allouer dynamiquement et intelligemment la bande passante à la vidéo et aux données en fonction des besoins réels.

Obtenez les bons câbles USB-C

Quelle que soit la vitesse de votre connexion, vous devez vous assurer que vos câbles sont au moins aussi rapides et qu’ils doivent prendre en charge la charge ainsi que les données, à la vitesse de charge dont vous avez besoin.

Lors de la connexion d’appareils avec différentes versions USB, le taux de transfert de données est limité par le plus lent des appareils connectés. Ainsi, un appareil USB 3.1 branché sur un appareil ou un câble USB 2.0 sera étouffé par la vitesse de 480 Mbps de l’USB 2.0.

Lors de l’achat de câbles USB-C, vérifiez la puissance de charge et le débit de données USB pris en charge. Certains câbles seront en fait marqués de leur indice de vitesse, mais certainement pas tous.

Un câble de charge prenant en charge USB 2.0 peut être plus long que les câbles USB 3.x et USB4, mais est limité à un taux de transfert de données de 480 Mbps et ne prend pas en charge les modes alternatifs.

Un câble Thunderbolt 3 ou 4, qui comporte le logo Thunderbolt, est rétrocompatible avec toutes les vitesses USB-C, mais vous aurez peut-être besoin d’un câble spécial pour tirer le meilleur parti d’une connexion USB-C 10 Gbit/s ou 20 Gbit/s.

Les câbles Thunderbolt 4 et USB4 sont interchangeables et rétrocompatibles. Les câbles Thunderbolt 3 fonctionneront également avec les connexions Thunderbolt 4 et USB4.

Les câbles Thunderbolt 4 offrent une compatibilité avec toutes les versions d’USB-C, y compris USB 2.0, 3.0, 3.2 et 4, quelle que soit la longueur du câble.

Si vous achetez des câbles USB-C, recherchez la certification USB4 pour pérenniser votre achat ou Thunderbolt 4 pour tout prendre en charge. Pour les câbles TB4 plus longs, vous avez besoin d’un câble “actif” doté d’un chipset répéteur actif pour amplifier le signal.

Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs câbles USB-C et Thunderbolt et des meilleurs câbles Thunderbolt 4 et USB4.