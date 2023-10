Vitesse Internet pour le streaming et les jeux : ce qu’il faut prendre en compte

Différentes activités en ligne ont des exigences différentes en matière de vitesse Internet. Même si des activités légères telles que parcourir les réseaux sociaux ou faire des achats en ligne ne nécessitent pas une connexion Internet rapide, des activités telles que le streaming vidéo ou les jeux en ligne dépendront fortement de connexions solides et de fiabilité.

Spectrum offre des vitesses Internet idéales pour les consommateurs qui souhaitent jouer en ligne et/ou diffuser du contenu à la maison. Lorsque vous essayez de trouver la meilleure vitesse Internet pour les jeux et le streaming, gardez les éléments suivants à l’esprit si vous envisagez de regarder des vidéos, de jouer à des jeux en ligne ou de diffuser vos propres flux en direct.

Qu’est-ce qu’une bonne vitesse Internet en général ?

Les bonnes vitesses Internet sont vraiment relatives en fonction de vos besoins et de votre situation. De manière générale, une vitesse Internet de départ élevée pour un foyer occupé et hautement connecté est de 300 mégabits par seconde (Mbps) pour les téléchargements, même si une vitesse plus rapide est presque toujours préférable.

Ces vitesses permettront à plusieurs personnes d’effectuer simultanément des activités en ligne typiques sans interruption, comme ouvrir et envoyer des pièces jointes à des e-mails, regarder des vidéos YouTube et participer à des appels par vidéoconférence. Les fournisseurs de services Internet (FAI) tels que Spectrum sont évalués en fonction des vitesses qu’ils offrent à leurs clients.

La maison intelligente moderne exige souvent des performances plus rapides pour prendre en charge plusieurs appareils simultanément. Par exemple, si vous avez une famille de six personnes, chacune possédant son propre iPad pour diffuser des vidéos en streaming, vous devrez probablement augmenter votre vitesse afin que tout le monde puisse utiliser Internet en même temps sans décalage. Les forfaits Spectrum offrent une vitesse Internet de 300 Mbps ou plus, suffisante pour répondre aux besoins en bande passante d’un foyer occupé.

De quelle vitesse Internet ai-je besoin pour le streaming ?

Le streaming vidéo nécessite des vitesses de téléchargement et de téléchargement Internet plus rapides, car il utilise une quantité importante de bande passante. Si vous souhaitez diffuser des vidéos sur YouTube, les réseaux sociaux ou Netflix, vous aurez besoin de vitesses telles que celles proposées par Spectrum, capables de gérer cette activité. Sinon, vous passerez beaucoup de temps à regarder l’écran se charger, se mettre en mémoire tampon ou se pixeliser.

Getty/Jessie Casson

En règle générale, plus vous devez travailler avec de Mbps, moins vous risquez de rencontrer des problèmes de mise en mémoire tampon liés à la vitesse de votre service.

De quelle vitesse Internet ai-je besoin pour jouer ?

Si vous souhaitez jouer à des jeux en ligne, vous aurez besoin de vitesses Internet assez rapides, surtout si vous avez plusieurs joueurs à la maison. Une vitesse de 300 Mbps est suffisante pour la plupart, mais si vous avez plusieurs joueurs en streaming en direct chez vous ainsi que d’autres activités Internet, vous pouvez rechercher des vitesses aussi rapides que 500 Mbps ou 1 Gbps (équivalent à 1 000 Mbps).

Lorsque vous envisagez Internet pour les jeux, faites attention à la latence ainsi qu’à la vitesse. La latence vous indique combien de temps il faut pour que les données passent de votre console de jeu au destinataire. Pour les jeux, vous souhaitez une latence de 20 à 40 millisecondes. Tout ce qui est plus élevé (plus long), en particulier au-dessus de 100 ms, peut entraîner un retard excessif. Les fournisseurs comme Spectrum sont d’excellentes options Internet pour les joueurs car ils offrent une faible latence.

Avec une large bande passante pour le streaming, les jeux et bien plus encore, Spectrum s’est classé comme le fournisseur de haut débit fixe le plus rapide parmi les principaux fournisseurs de services Internet américains, selon le rapport Ookla Speedtest Intelligence du deuxième trimestre 2023. Avec trois niveaux de vitesse différents, son forfait d’entrée de gamme est livré avec une vitesse de téléchargement de 300 Mbps et propose également des options pour 500 Mbps et 1 Gbps. Pendant ce temps, les fournisseurs Internet tels que Cox, Xfinity et MediaCom proposent des forfaits commençant respectivement à 25, 50 et 100 Mbps, avec des niveaux plus rapides disponibles en fonction des besoins des clients.

Getty/Mihailomilovanović

FAQ sur Internet pour le streaming

Quelle doit être la vitesse de votre connexion Internet pour jouer ?

Un fournisseur comme Spectrum propose plusieurs niveaux parfaits pour les jeux. Spectrum Internet propose 300 Mbps pour 49,99 $ par mois, Spectrum Ultra propose 500 Mbps pour 69,99 $ par mois et Spectrum Gig propose 1 Gbps pour 89,99 $ par mois.

Qu’est-ce qui est considéré comme une vitesse Internet moyenne ?

La vitesse de téléchargement médiane pour les fournisseurs de haut débit fixe aux États-Unis est de 202,40 Mbps, selon le deuxième trimestre 2023. Rapport de renseignement Ookla Speedtest. Vous pouvez utiliser un test de vitesse Internet gratuit pour voir ce que vous obtenez.

Spectrum Internet est l’un des trois niveaux de service Wi-Fi proposés par Spectrum, et vous pouvez toujours mettre à niveau votre service plus tard si vous souhaitez plus de vitesse.

Les VPN sont-ils bons pour la vitesse d’Internet ?

Un réseau privé virtuel (VPN) crée une connexion sécurisée entre un appareil et un réseau, mais ce n’est pas nécessairement « bon » pour la vitesse d’Internet. En fait, dans la plupart des cas, un VPN entravera votre vitesse Internet. En effet, votre connexion Internet est acheminée via un serveur distant plutôt que par une connexion directe.

Que se passe-t-il si je n’obtiens pas les vitesses pour lesquelles je paie ?

De nombreux facteurs peuvent affecter les performances Internet, notamment votre modem, l’âge de la maison, le câblage à l’intérieur de la maison et la force de votre signal Wi-Fi. Pour les maisons plus grandes, vous aurez peut-être besoin d’un répéteur Wi-Fi, qui peut être proposé par votre FAI, tel que Spectrum Pods. Examinez d’abord ces facteurs si vous rencontrez un décalage.