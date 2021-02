Les consoles de jeu sont des sauts de génération, nés du fait que les cycles de produits de ces consoles ne sont pas annuels. Exemple: la PlayStation 3 a été lancée en novembre 2006. Sept ans plus tard, la PlayStation 4 est arrivée, faisant passer les composants internes et le design général d’une jeunesse ludique à une boîte noire austère aux angles vifs qui signifiait des affaires. Puis vint la mise à niveau à mi-vie avec la PS4 Pro et la PS4 Slim, en novembre 2016. Quatre ans plus tard (et quelques mois, dans le cas de l’Inde), nous avons maintenant la PlayStation 5 de Sony – avec un tas de mises à niveau promises qui visent à vous offrir l’expérience de jeu sur console la plus fluide que vous auriez pu espérer, et un design qui brise tout sens des conventions et des marges.

Au cœur de la PS5 se trouve un nouveau processeur personnalisé basé sur l’architecture AMD Zen 2, un GPU personnalisé basé sur l’architecture AMD RDNA 2 qui, mises à part les aspects techniques, promet des jeux 4K à des fréquences d’images toujours fluides de 120 ips, un super personnalisé de 825 Go SSD rapide (un point très important, celui-ci), emplacement de stockage extensible pour les SSD NVMe, et si vous optez pour le montage complet, un lecteur Blu-Ray 4K également. Spec for spec, il est presque égal à la Microsoft Xbox Series X, son ennemi juré. Mais, commencez à jouer dessus et vous réalisez à quel point le choix d’une console de jeu est bien plus que de décider des fiches techniques. Oh, et il dispose également d’un contrôleur DualSense radicalement amélioré.

Comment, alors, ces choses se combinent-elles dans ce qui se trouve être la promesse de Sony de la meilleure expérience de jeu que vous ayez jamais eue? Le contrôleur vaut-il vraiment tout le battage médiatique, et la PS5 peut-elle suivre des fréquences d’images cohérentes même dans les sessions de jeu marathon? Voici la vérité complète.

Tout d’abord, le design PS5 polarisant

La PlayStation 5 a divisé les opinions sur son design depuis son premier dévoilement. Après de multiples rendus et concepts, le design de la PS5 n’a pas déçu ceux qui espèrent que les concepteurs de produits sortent du moule et essaient quelque chose d’aventureux. En conséquence, vous obtenez un corps PlayStation qui a des surfaces extérieures incurvées. Même si je dois admettre que je n’étais pas un grand fan du design depuis sa première révélation, mon opinion a quelque peu changé au fil du temps, en particulier depuis que la PS5 est avec moi.

C’est un design qui grandit sur vous, et avec le temps, vous avez tendance à commencer à l’apprécier davantage. La PlayStation est, après tout, une console de jeu. Alors que le jeu a certes évolué du passe-temps du geek à une industrie sérieuse de plusieurs milliards de dollars dans le monde, le fait est que les parties amusantes ne devraient jamais être retirées de tout ce qui concerne le jeu. La PS5, sur cette note, ramène le plaisir là où il doit être – avec le joueur. Avec l’éclairage LED bleu froid qui souligne l’extérieur en plastique blanc ondulé, la PS5 a une sensation presque océanique. Couplée à la nouvelle esthétique super lisse de l’interface PlayStation 5, la console dans son ensemble a une beauté quasi thérapeutique, lorsque vous prenez tout ensemble.

Je préfère ce design de console extravagant tous les jours à la boîte noire austère de la Xbox Series X, qui ressemble à une partie NAS et à une partie purificateur. Cela semble sans aucun doute futuriste, mais en même temps, ne se prend pas trop au sérieux. Il ne veut pas seulement être un gadget qui sert un but à la maison – c’est un gadget qui est destiné à jouer. Et jouer, ça le fait.

Performances de jeu sur la PlayStation 5 de Sony

Si vous jouez depuis un certain temps, vous savez que le jeu soutenu en 4K à des fréquences d’images élevées peut donner un coup de fouet même au plus puissant des GPU. Vous savez probablement aussi que pour la plupart des joueurs occasionnels à la maison avec un téléviseur moyen et moyen à portée de main, il n’est pas vraiment impératif d’avoir des jeux 4K à des fréquences d’images ultra fluides à tout moment – la plupart des jeux, même les derniers titres AAA tels que comme Cyberpunk 2077 et Assassin’s Creed: Valhalla sont toujours plus que jouables en Full HD. Ce n’est cependant pas le but ici, car la PlayStation 5 de Sony a certainement une puissance de feu plus que suffisante pour donner à votre expérience de jeu la mise à niveau 4K.

Là où la Sony PS5 est vraiment puissante, c’est dans les jeux haute résolution et à haute fréquence d’images. Pour être exact, le jeu 4K 120fps. Cela signifie que non seulement vous obtenez toute la résolution riche, nette et ultra-nette des jeux resplendissants en 4K, mais que vous bénéficiez également du support HDR pour les téléviseurs certifiés HDR. La meilleure partie – cette console peut faire tout cela à des fréquences d’images constantes allant jusqu’à 120 ips. Malheureusement, mon téléviseur à la maison ne prend en charge que des taux de rafraîchissement de 60 Hz, de sorte que les jeux jouant en 4K HDR ont été plafonnés à 60 ips. Mais même avec le plafond de 60 ips, cela avait vraiment l’air magnifique, et comment.

Dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un jeu qui a été réglé pour la PS5, toute la ville de New York a l’air absolument magique, en particulier au coucher du soleil ou aux heures nocturnes baignées de néons. Le lancer de rayons fait sa magie ici, avec des reflets offrant un jeu fluide et flottant sur la lumière autour, et des ombres qui semblent naturellement détaillées. Miles Morales est conçu pour les combats de haut vol, les combats de boss et les missions plutôt amusantes, mais qui nécessitent une vitesse sans faille pour que vous puissiez profiter de ces séquences à fond. C’est ici que la PlayStation 5 prend vraiment vie – les séquences de combat allongées et élaborées ne sont pas seulement amusantes, mais waaaaaay trop amusantes, même pour quelqu’un qui aime les titres sportifs plus que ceux d’action.

Lorsque vous affrontez Rhino dans la séquence d’ouverture, vous vous précipitez dans la ville en essayant de vaincre les lumières du jour vivantes du méchant. Vous naviguez sur le Web à travers la ville, ce qui est également le moment où vous rencontrez certaines des meilleures vues d’ouverture que vous pouvez dans un jeu. Le soleil couchant offre un magnifique halo doux qui se reflète sur les bâtiments en verre et sur les flaques d’eau sans prétention dans la rue, le tout pour créer une belle configuration pour le jeu.

Ensuite, il y a le combat lui-même. Bien qu’une grande partie de cela soit due au contrôleur DualSense (plus d’informations ci-dessous), la vitesse de la console vous permet de profiter des séquences de combat complexes et prolongées sans aucun signe de bégaiement ou de déception. Les attaques combinées qui nécessitent des temps de réaction ultra-rapides et des coups de poing en une fraction de seconde se produisent toutes à des vitesses incroyables, c’est là que vous vous rendez compte que Sony ne plaisantait pas sur l’ampleur d’une mise à niveau du jeu, simplement en raison de la vitesse supplémentaire.

Il est également bon de noter que pendant plus d’une semaine, au cours de laquelle la PlayStation 5 a été constamment utilisée pour les sessions de jeu marathon et les émissions de streaming, la console semble être incroyablement silencieuse. Il peut réagir différemment lorsqu’il vieillit, fait face à plus de poussière et est conçu pour fonctionner pendant des heures continues dans la chaleur étouffante de Delhi, mais à travers une session de jeu de six heures dans des environnements à température fraîche dans une pièce purifiée à l’air, la PS5 crée à peine un bourdonner. Vous pouvez entendre ses ventilateurs une fois que vous vous en approchez, et après six heures, le corps de la console a légèrement chauffé, mais ni l’un ni l’autre n’est vraiment un problème. Pour référence, vous ne pouvez pas entendre les ventilateurs tant que vous n’êtes pas à environ 60 cm des environs de la console.

Jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5

Pour faire bonne mesure, nous estimons que dans un avenir immédiat, vous auriez en grande partie un arsenal de jeux PS4 auxquels vous voudriez jouer sur la PlayStation 5. Les gentils gens d’Electronic Arts nous ont prêté Need For Speed: Heat et FIFA 20 – deux titres imaginablement populaires qui sont également jouables sur la PS5. La fluidité absolue de la console signifie que les séquences de poursuite et de course de NFS Heat utilisent le traçage de rayons et les fréquences d’images fluides pour être certainement meilleures qu’avant. J’ai joué aux deux jeux sur une Xbox One S plus ancienne génération sur un téléviseur 4K HDR, et les différences sont là pour que tous les voient.

La qualité élevée des graphismes ne serait pas aussi évidente sur un jeu comme FIFA 20, qui n’est pas particulièrement le jeu le plus exigeant. Cependant, la fluidité accrue de la PS5 grâce au SSD, la mémoire supplémentaire et les côtelettes du processeur signifient que même dans les menus parfois fastidieux de la FIFA, vous avez tendance à faire les choses beaucoup, beaucoup plus rapidement. Par exemple, pour signer trois joueurs pour un club, modifier leurs numéros de maillot, configurer deux dépisteurs, puis jouer un match à venir dans FIFA 20, cela a pris environ la moitié du temps opérationnel que ce que j’ai passé à faire une séquence similaire de choses dans FIFA 21 sur PC – cela aussi sur un ordinateur portable de jeu de premier ordre avec un processeur Intel Core i7 de 10e génération et le GPU Nvidia RTX 2070 à l’intérieur. Sony prépare vraiment quelque chose ici.

Les jeux PS4 plus anciens et plus élaborés, tels que Ghost of Tsushima, Far Cry 5, The Last of Us et Uncharted auront très probablement un effet similaire sur ce qu’ils ressentent sur la console. D’autres critiques ont souligné que pour tirer le meilleur parti de la PlayStation 5 de Sony, il fallait se procurer un téléviseur prenant en charge 4K HDR à des fréquences d’images de 120 Hz. Cependant, ces téléviseurs ne sont pas seulement loin et rares aujourd’hui, mais sont également très chers. À moins que vous ne soyez un joueur régulier ou professionnel très particulier à ce sujet, votre téléviseur 4K existant (qui prend normalement en charge des taux de rafraîchissement de 60 Hz) devrait être assez bon pour la PS5. Cependant, si vous utilisez toujours un téléviseur Full HD à la maison, il est probablement judicieux de procéder à une mise à niveau.

Le merveilleux contrôleur DualSense

C’est lorsque vous essayez la Playroom d’Astro, ou que vous jouez à un titre comme Spider-man: Miles Morales, que vous réalisez exactement à quel point le contrôleur a un impact sur l’expérience de jeu globale. Le nouveau moteur haptique des déclencheurs vous donne une sensation réelle de la tension lorsque vous lancez des toiles à travers la ville, et vous pouvez littéralement sentir les coups de poing lorsque vous pleuviez sur vos ennemis. C’est une chose de parler d’expériences tactiles lors d’un jeu, mais c’est quelque chose de complètement différent d’en faire l’expérience en personne. Les futurs titres PS5 utiliseront probablement encore plus le moteur haptique du nouveau contrôleur Sony DualSense, mais même pour le moment, le retour général du contrôleur est absolument délicieux.

Cela vous incite à réfléchir davantage pendant que vous attaquez, car vous pouvez ressentir à la fois les coups que vous subissez et les coups que vous faites en assumant le rôle temporaire du «seul Spider-man de New York». Bien que le jeu lui-même justifie un examen séparé, il faut dire qu’à côté des graphismes époustouflants et des fréquences d’images ultra fluides, c’est le retour du contrôleur qui attire l’attention du joueur et rend l’expérience si engageante. Il est très amusant de sentir que vos actions ont un impact tangible non seulement visuellement, mais également au toucher.

Les menus du jeu ont également été révisés. Ils sont encore presque entièrement familiers si vous avez déjà joué sur une PlayStation auparavant, mais ils sont plus pratiques maintenant. Par exemple, vous n’avez pas besoin d’ouvrir une application distincte pour accéder au PlayStation Store pour acheter des jeux ou utiliser des codes maintenant – faites simplement glisser votre doigt vers la gauche pour accéder à la boutique. Les jeux et les applications multimédias telles que Apple TV et Netflix sont séparés proprement dans deux onglets distincts, de sorte que les choses sont super soignées et faciles d’accès ici. La PlayStation ne prend pas en charge une application de streaming clé en Inde – Hotstar, que de nombreux publics locaux ici (moi y compris) auraient espéré. Appuyez sur le bouton PS du contrôleur pour afficher la barre inférieure qui vous permet de changer d’application et de jeu, d’accéder au jeu enregistré, d’ajuster les paramètres, d’afficher les trophées et de suivre le téléchargement des jeux, et tout est super fluide et épuré comme une expérience.

Verdict: voici ce que vous voudriez que votre console de jeu soit

La PlayStation 5 de Sony est, sans aucun doute, très bonne. Il fait tout un monde de différence avec sa vitesse de transitions en jeu, son gameplay et ses séquences d’action. La richesse des graphiques de traçage de rayons à des fréquences d’images élevées en résolution 4K HDR se poursuit sans signe de hoquet ou sans que la console émette des bruits disgracieux ou ne chauffe. Le contrôleur, ainsi que son superbe retour haptique, est désormais également livré avec un pavé tactile qui facilite la saisie des noms de jeux et d’applications dans le PS Store. Les jeux plus anciens ont une apparence et un jeu encore plus fluides sur la PS5, et tout, de la conception du menu aux animations PS5, a l’air mature et élégant.

Ceci est contrasté par le langage de conception qui est irrévérencieux pour ce qu’il «aurait dû» et «aurait pu» être, et je suis heureux que Sony ait choisi d’aller dans le bon sens avec le design de la PS5. Personnellement, j’achèterais la PlayStation 5 Digital Edition car je n’achète jamais la copie physique d’un jeu et je la télécharge toujours, mais si vous êtes quelqu’un qui achète des jeux plus anciens ou d’occasion, ou loue des jeux auprès de fournisseurs, ou si vous n’en avez pas une connexion Internet suffisante à la maison, la PS5 standard est votre pari. Cependant, vous paieriez 10 000 roupies supplémentaires pour cela (la PS5 coûte 49 990 roupies en Inde et la PS5 Digital Edition coûte 39 990 roupies).

Quelle que soit votre voie, si vous êtes occasionnellement ou activement dans le jeu, allez acheter la PS5. Vous seriez bien servi pendant au moins la prochaine demi-décennie de jeux à venir, et assez vite, vous vous rendrez compte que c’est, en effet, un gadget qui vaut la peine d’être acheté.