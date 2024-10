Vitesse de chargement de l’iPad mini 7 limitée à 20 W, soit environ 2 heures de charge

Un dossier réglementaire révèle que la vitesse de chargement de l’iPad mini 7 est limitée à 20 W, la même que celle de son prédécesseur.

Cela signifie qu’il faudra environ une heure à l’appareil pour se charger à 70 %, et environ deux heures pour passer de vide à complètement chargé – ce qui est nettement plus lent que les vitesses offertes par certaines tablettes Android…

Nous notions hier que le dernier iPad mini est plutôt une petite mise à niveau par rapport au mini 6, même trois ans plus tard.

Il semble qu’Apple ait fait à peu près le minimum nécessaire ici, ce qui inclut l’utilisation du processeur le plus ancien possible capable d’exécuter Apple Intelligence. […]

Il n’est ni plus petit ni plus léger et ne présente aucune amélioration de conception. La durée de vie de la batterie est inchangée. La caméra est la même, à part une petite mise à niveau de Smart HDR 3 à 4. L’affichage est complètement inchangé.