Vitesse de charge du Xiaomi Mix Fold 3 confirmée par la certification

Xiaomi Mix Fold 3 a été certifié par 3C, révélant son support de charge 67W. Le téléphone portant la désignation de modèle 2308CPXD0C sera le troisième d’affilée à maintenir ces vitesses et sera l’exemple vivant du dicton populaire « si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas ».

Xiaomi Mix Fold 2 à partir de 2022

Le téléphone a été certifié avec un chargeur MDY-12-EF, un adaptateur Xiaomi classique que la société expédie dans la plupart des boîtes de vente au détail depuis l’adoption de la charge de 67 W à la mi-2020. Chose intéressante, alors que la puissance de charge reste inchangée, tout le reste devrait être différent, selon un président d’entreprise.

Xiaomi lancera le Mix Fold 3 en août avec un corps plus fin et plus léger, fabriqué dans une toute nouvelle usine avec des systèmes de production mis à jour. Les caméras à l’arrière conserveront la marque Leica, tandis que le chipset devrait être Snapdragon 8 Gen 2. La grande question est de savoir si ce pliable échappera à la Chine ou restera exclusif au marché domestique comme ses deux prédécesseurs.

Via