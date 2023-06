Vite, prenez ce néon de Kirby avec un couteau pour 34 $ avant que Nintendo ne l’arrête

Que faut-il même dire ici, vraiment? C’est une enseigne au néon du seul et unique Kirby avec un grand couteau de chef et une paire d’étoiles. La liste Amazon ne provient très clairement pas de Nintendo, ce qui est évident à la fois parce que le propriétaire du magasin est une société appelée Hiwee et que celui qui a téléchargé cette liste s’est assuré de mal orthographier intentionnellement le nom. Il est peu probable que « Kirbe » apparaisse dans une grande analyse de bot pour des produits non officiels, c’est pourquoi ce signe existe sur Amazon depuis un petit moment maintenant.

Cette enseigne au néon était initialement cotée à 50 $, mais aujourd’hui, ce prix est tombé à 34 $. Je suggérerais d’en choisir un dès que possible, car Nintendo ne permettra probablement pas que quelque chose comme ça existe une fois que cette collection de lumières mignonnes (il y a aussi un King Boo et un Umbreon qui sont tous deux super cool) frappe son radar.