Vitamines : la recherche examine leur efficacité

Dans l’espoir de rester en bonne santé, de nombreuses personnes se tournent vers les multivitamines au fil du temps, espérant que la bonne concoction aidera à conjurer les maladies cardiaques ou le cancer – mais selon de nouvelles recherches, les vitamines et les suppléments peuvent ne pas faire grand-chose pour l’adulte moyen.

Des chercheurs de Northwestern Medicine dans l’Illinois, aux États-Unis, ont découvert qu’à moins d’être enceinte ou d’utiliser des suppléments pour remplacer une carence sur les conseils d’un médecin, les vitamines sont largement gaspillées par ceux qui sont par ailleurs en bonne santé, selon un examen de 84 études.

« Les patients demandent tout le temps, ‘Quels suppléments devrais-je prendre?' », a déclaré le Dr Jeffrey Linder, chef de la médecine interne générale au département de médecine de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, dans un communiqué de presse.

« Ils gaspillent de l’argent et se concentrent en pensant qu’il doit y avoir un ensemble magique de pilules qui les garderont en bonne santé alors que nous devrions tous suivre les pratiques fondées sur des preuves de manger sainement et de faire de l’exercice. »

Selon Statistique Canada, près de la moitié de tous les Canadiens avaient utilisé au moins un supplément nutritionnel au cours du dernier mois en 2015, environ les deux tiers des femmes dans la cinquantaine et plus déclarant en avoir pris au moins un au cours du dernier mois.

Pour ce nouvel article, les chercheurs ont examiné des études évaluant les avantages de diverses multivitamines, suppléments et combinaisons de ceux-ci, et ont publié leurs résultats dans un éditorial de la revue JAMA lundi.

Le désir d’utiliser des vitamines et des suppléments est logique, déclare l’éditorial, car nombre de ces produits ont des « effets antioxydants et anti-inflammatoires » qui pourraient, en théorie, diminuer le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer.

Mais lorsque vous regardez les preuves actuelles, les chercheurs disent qu’il n’y a pas suffisamment de soutien pour qu’il soit raisonnable pour l’adulte moyen d’acheter ces produits de manière cohérente, car lorsqu’il y a un impact mesurable, il est faible. Les chercheurs ont donné l’exemple d’une femme de 65 ans prenant des multivitamines pendant cinq à 10 ans et ne voyant qu’une diminution de 0,5 % de son risque déjà faible de mortalité au cours des neuf prochaines années.

Les fruits et les légumes contiennent des vitamines dans un mélange qui fonctionne ensemble pour créer ces bienfaits pour la santé, explique l’éditorial, et les vitamines en elles-mêmes n’ont pas tout à fait le même impact.

Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne sont jamais utiles. Pour certaines personnes, ils peuvent être indispensables.

« Dans les bonnes circonstances, les suppléments ont des avantages pour la santé », a déclaré l’éditorial. « Les carences en vitamines et en minéraux causent une myriade de maladies. Pour les personnes qui sont ou pourraient bientôt tomber enceintes, l’acide folique est recommandé pour prévenir les malformations du tube neural et le fer est recommandé pour prévenir les naissances prématurées et le faible poids à la naissance, ainsi que pour améliorer le développement du cerveau du fœtus.

La co-auteure, la Dre Natalie Cameron, enseignante en médecine interne générale à Feinberg, a ajouté dans le communiqué que les vitamines prénatales sont l’un des moyens les plus courants pour les femmes enceintes de recevoir des vitamines telles que l’acide folique.

« Davantage de données sont nécessaires pour comprendre comment une supplémentation en vitamines spécifiques peut modifier le risque d’issues défavorables de la grossesse et de complications cardiovasculaires pendant la grossesse », a-t-elle déclaré.

La recherche soutient les nouvelles recommandations faites par le US Preventive Services Task Force, un organisme indépendant d’experts qui fournit des recommandations en matière de soins de santé. L’avis de l’USPSTF, publié lundi, déclare qu’ils recommandent « de ne pas utiliser de suppléments de bêta-carotène ou de vitamine E pour la prévention des maladies cardiovasculaires ou du cancer », et ont trouvé des preuves insuffisantes des avantages des multivitamines ou de toute combinaison de multivitamines et de suppléments dans rapport à la prévention de ces deux conditions.

Ils ont déclaré spécifiquement qu’il n’y avait aucun signe que le bêta-carotène ou la vitamine E aident à prévenir les maladies cardiovasculaires ou le cancer.

« Le groupe de travail ne dit pas » ne prenez pas de multivitamines « , mais il y a cette idée que si elles étaient vraiment bonnes pour vous, nous le saurions maintenant », a déclaré Linder.

Il a ajouté que les suppléments en particulier peuvent détourner l’attention des interventions réelles qui pourraient aider un patient à réduire son risque de cancer ou de maladie cardiaque.

« Le mal est que parler avec les patients de suppléments pendant le temps très limité que nous avons pour les voir, nous manque de conseils sur la façon de vraiment réduire les risques cardiovasculaires, comme par l’exercice ou l’arrêt du tabac. »

Les chercheurs ont inclus 52 nouvelles études dans leur revue qui sont sorties depuis la dernière publication des recommandations de l’USPSTF en 2014.

Les auteurs ont souligné que si beaucoup considèrent les suppléments comme « au pire, des produits préventifs bénins », ils ne sont pas bien réglementés et peuvent détourner l’attention d’interventions réellement productives en matière d’alimentation et d’exercice.

« Le budget marketing substantiel de l’industrie des suppléments génère de l’intérêt, de l’attention et des milliards de dollars de revenus », souligne l’étude.

Au Canada, alors que les suppléments, les vitamines et les remèdes à base de plantes sont classés comme « produits de santé naturels » (PSN) selon Santé Canada et doivent être homologués et réglementés, un organisme de surveillance fédéral a découvert en 2021 qu’il y avait des lacunes importantes dans la surveillance de la fabrication et réglementation pour de nombreux produits.

Santé Canada, en réponse à cette vérification par le commissaire à l’environnement et au développement durable, propose des modifications réglementaires pour améliorer l’étiquetage et aborder les niveaux de risque, les premiers changements devant être suggérés cette année.