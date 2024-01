Les maladies oculaires liées à l’âge sont la principale cause de mauvaise vision et de cécité chez les personnes âgées. Cela comprend la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), la cataracte, le glaucome et la rétinopathie diabétique.

Certains nutriments jouent un rôle important dans la santé oculaire. On pense que les maladies oculaires sont en partie liées au stress et aux dommages oxydatifs. Cela a suscité l’intérêt pour le rôle possible des antioxydants et d’autres nutriments comme compléments pour la santé oculaire et la prévention des maladies oculaires liées à l’âge.

Cet article passera en revue les nutriments (y compris les vitamines et les minéraux) qui sont essentiels à la santé oculaire et fournira des recommandations à ceux qui pourraient bénéficier de suppléments.

Vitamines et minéraux pour la santé oculaire

Les facteurs de risque de développer une DMLA comprennent l’âge, l’exposition au soleil, le tabagisme et un mauvais apport en nutriments.

Étant donné que la DMLA résulte en partie du stress oxydatif, certaines théories suggèrent que les antioxydants réduisent les dommages cellulaires dans la rétine (la couche de tissu située au fond de l’œil).

Des apports alimentaires plus élevés en bêta-carotène, en vitamines C et E et en zinc ont été associés à une réduction de 35 % du risque de DMLA chez les personnes âgées. Cependant, d’autres études ont montré que les nutriments et suppléments antioxydants n’étaient pas utiles pour la prévention primaire de la DMLA.

Certaines données soutiennent l’utilisation de suppléments pour ralentir la progression de la DMLA. La plupart de ces données de recherche proviennent de l’étude AREDS (Age-Related Eye Disease Study) menée aux États-Unis. Cet essai clinique randomisé à grande échelle a donné lieu à plusieurs publications fournissant des données appuyant la supplémentation en nutriments dans certains cas.

Les protocoles de l’étude utilisaient une préparation antioxydante contenant plusieurs nutriments. La formulation originale de l’AREDS prévoyait :

L’étude de suivi AREDS a ajouté 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine ou d’acides gras oméga-3 et a éliminé le bêta-carotène.

Dans les deux études, les participants atteints de DMLA modérée dans un ou les deux yeux étaient moins susceptibles d’évoluer vers une DMLA avancée.





Bêta-carotène

Le bêta-carotène est une source de vitamine A. C’est l’un des rares caroténoïdes provitamine A provenant de sources végétales. Le bêta-carotène est converti en vitamine A dans le corps.

Les bonnes sources de bêta-carotène dans l’alimentation comprennent :

Patates douces

Épinard

Citrouille

Carottes

Cantaloup

poivrons rouges

L’étude originale AREDS a révélé que la formulation réduisait de 25 % le risque que les personnes atteintes de DMLA intermédiaire développent davantage de DMLA avancée. L’étude de suivi a révélé que la suppression du bêta-carotène de la formulation ne modifiait pas les résultats de l’étude.

Le bêta-carotène a été supprimé car il semble augmenter le risque de développer un cancer du poumon chez les fumeurs. Dans l’étude de suivi AREDS, le groupe ayant reçu du bêta-carotène était plus susceptible de développer un cancer du poumon. La plupart de ces participants étaient d’anciens fumeurs.

Cependant, des apports alimentaires plus élevés (non issus de suppléments) en vitamines, y compris en bêta-carotène, étaient associés à un risque réduit d’évolution vers une DMLA tardive.

Les données suggèrent qu’un apport alimentaire élevé en aliments contenant du bêta-carotène est utile. Cependant, n’oubliez pas que plus n’est pas nécessairement mieux. Les données probantes ne soutiennent pas l’utilisation de suppléments de bêta-carotène pour prévenir l’aggravation de la DMLA.

Vitamine C

La vitamine C est une vitamine hydrosoluble qui possède des propriétés antioxydantes.

La vitamine C est un nutriment essentiel. Le corps ne peut pas le faire tout seul ; vous ne pouvez l’obtenir que par la nourriture ou des suppléments. Les bonnes sources de vitamine C comprennent :

poivrons

Des oranges

du jus d’orange

kiwi

Brocoli

Des fraises

La formulation utilisée dans l’étude AREDS comprenait 500 mg de vitamine C.

La dose de vitamine C dans la formulation AREDS dépassait l’apport nutritionnel recommandé (AJR) ou la quantité suffisante pour répondre aux besoins nutritionnels. Cependant, il n’a pas dépassé la limite supérieure tolérable, qui est le niveau maximum d’apport total pouvant être consommé en toute sécurité.

Les données sur la vitamine C pour la prévention de la cataracte sont mitigées. L’étude AREDS n’a pas révélé que la formulation contenant de la vitamine C prévenait ou ralentissait la progression de la cataracte.

Vitamine E

La vitamine E est une vitamine soluble présente dans certains aliments, ajoutée aux aliments ou disponible sous forme de supplément. Il existe de nombreuses formes de vitamine E, mais l’alpha-tocophérol est le seul connu pour répondre aux besoins humains.

La vitamine E fonctionne comme un antioxydant et joue un rôle dans la fonction immunitaire. Les bonnes sources de vitamine E comprennent :

Noix (amandes et cacahuètes)

Graines (graines de tournesol)

Huile de tournesol et de carthame

Beurre d’arachide

Des apports alimentaires plus élevés en vitamine E ont été associés à une réduction de 20 % du risque de développer une DMLA. Cependant, des essais cliniques randomisés comparant une supplémentation en vitamine E à un placebo (substance non thérapeutique) ont montré que celle-ci ne prévenait pas la DMLA.

La formulation de l’étude AREDS comprenait 400 unités internationales (UI), soit 268 mg, d’alpha-tocophérol. La quantité de vitamine E dans la formulation AREDS (400 UI) dépasse de loin les besoins quotidiens en vitamine E, mais aucun événement indésirable n’a été signalé avec cette quantité.

Les hommes devraient discuter avec leurs prestataires de soins de santé de la dose de vitamine E utilisée dans la formule AREDS. La vitamine E à forte dose est controversée car une étude a révélé un risque accru de cancer de la prostate avec une dose élevée de vitamine E.

Cependant, l’essai AREDS n’a pas révélé qu’une dose élevée de vitamine E augmente le risque de cancer de la prostate. Une méta-analyse récente a conclu que l’apport en vitamine E n’affectait pas le risque de cancer de la prostate.

La vitamine E peut également interagir avec certains médicaments prescrits, il est donc important de discuter de tous les médicaments et suppléments avec votre professionnel de la santé.

Zinc

Le zinc est un minéral essentiel présent dans certains aliments et suppléments.

Les bonnes sources de zinc comprennent :

Huîtres et crabe

Les céréales enrichies

Bœuf

Porc

Turquie

La quantité de zinc dans la formulation AREDS était de 80 mg, ce qui dépasse la limite supérieure tolérable pour le zinc. La formulation de l’étude AREDS2 contenait une quantité réduite de zinc à 25 mg, ce qui avait le même effet protecteur. Le National Eye Institute recommande toujours 80 mg de zinc.

Un apport élevé en zinc peut réduire la quantité de cuivre absorbée par l’organisme. Étant donné que la quantité de zinc dans la formulation AREDS était élevée, du cuivre a également été ajouté à la formulation.

Oméga-3

Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées. Certains acides gras oméga-3 courants comprennent l’acide alpha-linolénique (ALA), l’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA).

Les bonnes sources d’acides gras oméga-3 dans l’alimentation comprennent :

Poisson (saumon et hareng)

Graines (graines de lin et graines de chia)

Des noisettes

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les acides gras oméga-3 pourraient avoir des effets protecteurs sur la rétine.

Les personnes qui mangent du poisson gras au moins une fois par semaine ont un risque 53 % inférieur de développer une DMLA, selon une étude.

Une étude plus vaste menée auprès des femmes a révélé que celles ayant l’apport alimentaire le plus élevé en DHA et en EPA présentaient un risque 38 % inférieur de développer une DMLA. Une cohorte de participants à l’essai AREDS qui ont signalé un apport plus élevé en acides gras oméga-3 étaient environ 30 % moins susceptibles de développer une DMLA néovasculaire.

L’essai AREDS2 a ajouté des acides gras oméga-3 à la formulation en 350 mg de DHA et 650 mg d’EPA. Les résultats de l’étude n’ont pas montré que l’ajout d’acides gras oméga-3 apportait un bénéfice supplémentaire.

Une étude distincte a également conclu que la supplémentation en acides gras oméga-3 chez les personnes atteintes de DMLA ne réduit pas le risque de progression de la maladie.

Lutéine et zéaxanthine

La lutéine et la zéaxanthine sont deux types de caroténoïdes liés au bêta-carotène et à la vitamine A. La lutéine et la zéaxanthine se trouvent toutes deux dans l’œil humain. Ce sont les deux seuls caroténoïdes présents dans la macula et le cristallin.

Les bonnes sources de lutéine et de zéaxanthine dans l’alimentation comprennent :

chou frisé

Épinard

Chou

Brocoli

Petits pois

Œufs

Maïs

L’étude AREDS2 a ajouté 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine pour la formulation du supplément. Ils ont découvert que la lutéine et la zéaxanthine étaient des substituts appropriés au bêta-carotène.

Un mot de Verywell

Votre corps a besoin de graisse pour absorber la lutéine, la zéaxanthine, le bêta-carotène et la vitamine A. L’ajout d’un filet d’huile d’olive ou de tranches d’avocat à votre salade de chou frisé améliorera non seulement la saveur, mais facilitera également l’absorption des nutriments qui peuvent aider à protéger les yeux. santé.







Qui devrait prendre des suppléments pour la santé oculaire ?

Les données disponibles suggèrent que les personnes atteintes de DMLA intermédiaire dans un ou les deux yeux peuvent constater une progression ralentie de la DMLA avec une supplémentation en antioxydants (vitamines C, E et zinc). Le bénéfice semble être plus important pour les personnes atteintes de DMLA intermédiaire que pour les personnes atteintes de DMLA précoce.

Si vous êtes fumeur ou avez des antécédents de tabagisme, vous devriez rechercher une formulation pour la santé oculaire qui ne contient pas de bêta-carotène. Il a été constaté que le bêta-carotène augmente le risque de développer un cancer du poumon.

Résumé

Les vitamines C et E, le zinc, la lutéine et la zéaxanthine jouent un rôle important dans la santé oculaire. La plupart des personnes en bonne santé peuvent répondre à ces besoins nutritionnels uniquement par l’alimentation. Une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et graisses insaturées peut aider à répondre à ces besoins.

Les preuves disponibles montrent que la supplémentation en ces nutriments ne protège pas contre le développement de la DMLA ou de la cataracte, mais peut ralentir la progression de la DMLA. Si vous souffrez de DMLA intermédiaire dans un ou les deux yeux, une supplémentation peut réduire le risque de DMLA avancée et de perte de vision.

Discutez de la supplémentation en nutriments avec votre fournisseur de soins de santé primaires ou un diététiste nutritionniste agréé (RD ou RDN) et examinez les risques et les avantages de l’ajout de suppléments.