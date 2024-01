Vitamine D – Quelles sont les dernières recherches ?

Qu’est-ce que la vitamine D et d’où vient-elle ?

La vitamine D est une vitamine liposoluble produite par l’organisme lorsque la peau est exposée au soleil. On le trouve dans certains aliments, notamment les poissons gras, le foie et les champignons, et est disponible en supplément.



Les Instituts nationaux de la santé (NIH) recommander un apport quotidien en vitamine D de 15 µg (400 UI) pour la plupart des adultes, les personnes de plus de 70 ans recommandant un apport accru de 20 µg. Ces lignes directrices supposent qu’une personne s’expose au soleil de manière minimale.

La vitamine D joue de nombreux rôles dans l’organisme, notamment en favorisant l’absorption du calcium dans l’intestin pour permettre une calcification et une croissance osseuses normales, en réduisant l’inflammation et en modulant la croissance cellulaire.

La forme de vitamine D présente dans les aliments, les suppléments et produite par la peau doit être métabolisée avant de pouvoir être utilisée par l’organisme. La première étape se produit dans le foie, où la vitamine D est convertie en une substance hydroxylée appelée 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D). La 25(OH)D est ensuite hydroxylée dans les reins en forme physiologiquement active, la 1,25-dihydroxyvitamine D.

Carence ou insuffisance ? Les cliniciens utilisent la quantité de 25(OH)D présente dans le sang comme marqueur d’insuffisance ou de carence. Le Lignes directrices des NIH définir la carence comme une concentration sérique de 25(OH) D inférieure à 12 ng/mL et l’insuffisance comme inférieure à 20 ng/mL, bien que d’autres organismes de santé utilisent des valeurs différentes.

« La vitamine D joue un rôle crucial dans la santé des os, la fonction immunitaire et la régulation de divers processus métaboliques. Des études récentes révèlent une statistique alarmante – jusqu’à 42 % de la population souffre de cette carence », a déclaré le Dr Kevin Huffman, médecin de soins primaires et directeur médical des Florida Injury Centers.



Symptômes Les symptômes d’une carence en vitamine D comprennent une faiblesse musculaire, des douleurs osseuses, des douleurs musculaires et des sensations de picotements dans les mains et les pieds.

Des études suggèrent que la carence en vitamine D est liée à une perte de plasticité cérébrale, aggravée symptômes du syndrome des ovaires polykystiques et, pour les femmes enceintes, un risque accru de diabète chez leurs enfants.

Une carence en vitamine D liée à une mortalité accrue par cancer

« Le lien entre la vitamine D et la cancérogenèse est complexe ; cela englobe son rôle central dans la régulation de la croissance cellulaire, de l’apoptose – la mort cellulaire programmée – ainsi que de la fonction immunitaire », a déclaré Huffman.

Une étude récente publié dans le Journal européen du cancer a examiné l’impact de la carence en vitamine D sur la mortalité dans 18 types de cancer différents, ainsi que sur la mortalité globale par cancer. Les chercheurs ont analysé les données de 411 436 personnes de la biobanque britannique en utilisant un modèle de régression de Cox spécifique à une cause pour tenir compte d’autres facteurs de style de vie ou environnementaux susceptibles d’influencer les résultats.

Plus d’un tiers (34,4 %) des participants avaient de la vitamine D insuffisant et 21,1 % souffraient d’une carence en vitamine D.

L’article rapportait que la carence en vitamine D était associée à une mortalité accrue pour l’ensemble des cancers et quatre cancers spécifiques : l’estomac, colorectal, du poumon et de la prostate. Vitamine D insuffisance était également liée à une augmentation de la mortalité par cancer du poumon et de la prostate.

Les auteurs ont également étudié si la supplémentation en vitamine D ou en multivitamines influençait les résultats en matière de mortalité et ont constaté que, par rapport aux participants qui ne prenaient pas de suppléments, la supplémentation en vitamine D était associée à une mortalité par cancer du poumon plus faible ainsi qu’à une mortalité par cancer globale plus faible. La prise d’une multivitamine était associée à une mortalité plus faible par mélanome.

Cette recherche souligne l’importance d’un apport adéquat en vitamine D, même si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier les mécanismes exacts par lesquels la vitamine D réduit le risque de mortalité par cancer.

La carence en vitamine D affecte-t-elle le risque de maladies cardiovasculaires ?

Études ont identifié que la vitamine D joue un rôle dans la santé cardiovasculaire en agissant sur les tissus endothéliaux et musculaires lisses pour réguler la pression artérielle et de plus amples recherches a souligné l’association entre la carence en vitamine D et les maladies cardiovasculaires chez les personnes présentant des facteurs de risque préexistants, comme le diabète de type 2 ou l’hypertension artérielle.

Cependant, un Bilan 2021 a fait valoir qu’il n’existe « aucune preuve solide des effets bénéfiques de la vitamine D sur les maladies cardiovasculaires ». [cardiovascular disease] risque », soulignant les preuves contradictoires provenant d’études observationnelles et d’essais contrôlés randomisés.

UN étude récente visait à évaluer le lien entre les niveaux de vitamine D et les maladies cardiovasculaires ainsi que les événements cardiovasculaires (tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux) en analysant 5 684 participants de Lausanne, Suisse. La durée moyenne de suivi de cette étude était de 14,4 ans.

Le statut en vitamine D a été divisé en trois catégories basées sur le sérum 25(OH)D ; normal, insuffisance (21– 29 ng 25(OH)D/mL) ou déficit (moins de 20 ng/mL). Les chercheurs ont découvert qu’une carence en vitamine D était associée à un risque accru d’événements cardiovasculaires, mais pas à des maladies cardiovasculaires ou à une mortalité globale.

Les auteurs ont souligné que le nombre d’événements cardiovasculaires au cours de la période étudiée était relativement faible et ont suggéré que l’analyse d’une cohorte d’étude plus large pourrait clarifier l’effet de la vitamine D sur la santé cardiovasculaire.

Carence en vitamine D et mortalité accrue par sepsie chez les personnes âgées

Un autre étude récentePublié dans Nutriments, a révélé l’impact d’une carence sévère en vitamine D sur la mortalité chez les personnes âgées atteintes de sepsis. Sur les 129 patients recrutés pour l’étude, 96 présentaient une carence en vitamine D et parmi eux, 62 patients présentaient une carence sévère (25(OH)D sérique inférieure à 12 ng/mL). Sepsis-3 définition pour catégoriser les patients avec un score d’évaluation séquentielle de défaillance d’organe de 2 ou plus comme souffrant de sepsis.



Les chercheurs ont identifié qu’une carence sévère en vitamine D était associée à une augmentation de la mortalité hospitalière à 14, 28 jours et globale due au sepsis. Dans leur article, les auteurs soulignent le rôle de la vitamine D dans l’immunité comme mécanisme potentiel de ce lien, bien qu’ils contour que : « La physiopathologie par laquelle la carence en vitamine D affecte le taux de mortalité par septicémie n’est pas encore claire. »

La carence en vitamine D identifiée comme un facteur de risque de démence précoce

Démence à début précoce – lorsque les symptômes de la démence surviennent avant l’âge de 65 ans – on pensait auparavant qu’elle avait une cause génétique, mais un nouvelle étude Publié dans JAMA Neurologie a contesté cela.

En évaluant plus de 350 000 personnes de moins de 65 ans au Royaume-Uni, les chercheurs ont identifié 15 facteurs de risque de démence précoce, parmi lesquels une carence en vitamine D.



Bien que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires, l’étude illustre comment le statut en vitamine D et d’autres facteurs de risque modifiables pourraient être intégrés dans les stratégies de prévention de la démence.

Huffman conclut : « Il est crucial – en effet, il ne peut y avoir de compromis – que nous encourageons les patients à combler leurs besoins en vitamine D ; cela peut les obliger à intégrer l’exposition au soleil avec un apport alimentaire et des suppléments si nécessaire.

Le Dr Kevin Huffman s’adressait à Katie Brighton, rédactrice scientifique pour Technology Networks.

À propos de la personne interrogée : Le Dr Kevin Huffman est médecin de soins primaires et directeur médical des Florida Injury Centers. Il possède 35 ans d’expérience en tant que médecin de soins primaires avec une vaste expérience dans le diagnostic, le traitement et la gestion des carences nutritionnelles et de leurs comorbidités.