Vitaly Borker, le plus grand intimidateur en ligne, est-il revenu?

Et ainsi a commencé un barrage d’une semaine de courriels, de SMS et d’appels téléphoniques de fin de soirée d’une personne identifiée à elle uniquement comme Arsenio. Il a semblé parcourir rapidement les trois étapes du deuil de la vente au détail, en commençant par le refus («Ce n’est pas censé venir avec une BOÎTE», a-t-il envoyé par e-mail le 10 décembre. gardez-le pour 50 $ de rabais ok? », a-t-il écrit le même jour) et de la colère.

«Je possède environ 20 paires de lunettes Chanel et celles-ci étaient beaucoup plus légères et fragiles», a-t-elle déclaré dans une récente interview. «Je n’ai pas pris la peine de les amener à un expert pour vérifier que j’avais raison. J’ai juste demandé à les renvoyer.

La colère a éclaté peu de temps après que Mme Beringer ait publié des commentaires négatifs à propos de Eyeglassesdepot sur un site d’avis de consommateurs appelé Trustpilot. Dans le cadre d’une campagne visant à l’intimider pour qu’elle retire son avis, Arsenio a envoyé un e-mail disant: « Ceci est mon dernier avertissement pour vous » et a menacé de déposer une plainte en diffamation devant la « Cour suprême de New York » si les commentaires n’étaient pas supprimé.

C’était le jour de Noël.

«Je suis avocate en droit de la famille et je traite avec des gens désemparés et émotifs, et des problèmes très contestés», a déclaré Mme Beringer. «Je n’ai jamais rien vécu de tel dans un cadre professionnel, encore moins de la part d’un gars à qui j’essayais d’acheter des lunettes de soleil.»

Bien que nouvelle pour Mme Beringer, cette rencontre difficile semblera familière à des centaines d’acheteurs de lunettes en ligne sans méfiance, dont certains ont fait leurs achats il y a plus de dix ans. En 2010, ces personnes étaient tombées par hasard sur un site appelé DecorMyEyes, qui était exploité par un homme se faisant appeler Stanley Bolds, qui menaçait régulièrement d’assassiner ou de mutiler des clients qui se plaignaient que leurs lunettes coûteuses étaient des imitations bon marché.

En 2017, des acheteurs d’un autre site, OpticsFast, se sont plaints du fait que lorsqu’ils ont essayé de rendre leurs lunettes contrefaites, ils ont subi un harcèlement exténuant de la part d’une personne identifiée comme Becky S.

Stanley et Becky se sont avérés être la même personne, Vitaly Borker, un immigrant ukrainien de 6 pieds 5 pouces. Je connais l’approche singulière de M. Borker en matière de vente au détail en ligne depuis 2010, lorsqu’il a expliqué son entreprise dans une interview étonnamment franche à son domicile de Sheepshead Bay, à Brooklyn. Il a été arrêté une semaine plus tard et purgerait trois ans et demi de prison après avoir plaidé coupable de fraude et envoyé des communications menaçantes en tant qu’opérateur de DecorMyEyes.