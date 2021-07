Vitality Superleague : les Celtic Dragons nomment Danielle Titmuss comme nouvel entraîneur-chef | Nouvelles du netball

Les Celtic Dragons ont nommé Danielle Titmuss comme nouvel entraîneur-chef après le départ de Tania Hoffman (Image: Welsh Netball)

La recherche d’un nouvel entraîneur-chef par Celtic Dragons est terminée après l’annonce de la nomination de l’entraîneur adjoint et directrice de l’académie de London Pulse, Danielle Titmuss.

En juin, la franchise galloise avait annoncé que Tania Hoffman quitterait son poste pour retourner en Nouvelle-Zélande et après un processus de recrutement, il a été confirmé lundi que Titmuss prendrait les rênes de son premier rôle d’entraîneur-chef en Superleague.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre Celtic Dragons en tant qu’entraîneur-chef, réalisant l’ambition de ma vie. « J’ai eu la chance d’entraîner tant de jeunes athlètes dans leur parcours vers la Superleague, c’est génial de suivre maintenant la prochaine partie de mon propre parcours. « Je suis impatient de relever à la fois le défi et l’opportunité de travailler avec Celtic Dragons. Il y a tellement de potentiel de croissance, je suis ravi d’en faire partie et j’ai hâte de constituer une équipe compétitive pour la saison prochaine, » Danielle Titmuss, entraîneure-chef des Celtic Dragons

Une carrière d’entraîneur de 14 ans a pris des sorts au niveau du club, de l’université et de la voie, ainsi qu’un sort d’entraîneur d’équipes d’État en Australie, et elle arrive à Cardiff pour diriger une franchise qui a terminé dernier de la Superleague en 2021.

Plus récemment, Titmuss a fait partie de la formation d’entraîneurs de London Pulse et a dirigé l’académie où ses équipes ont remporté des médailles d’or au tournoi England Netball NPL de cette saison.

« Danielle est l’une des jeunes entraîneures les plus excitantes du Royaume-Uni et nous sommes ravis qu’elle prenne les rênes des Celtic Dragons », a déclaré Sarah Jones, PDG du Welsh Netball, après avoir annoncé sa nomination.

« Le processus de recrutement a vu un groupe diversifié et talentueux de candidats postuler pour le poste, mais les antécédents de Danielle dans une gamme d’environnements de netball différents, sa vision et son dynamisme ont fait d’elle le choix naturel pour nous.

« Son énergie et sa créativité seront essentielles pour nous alors qu’elle travaille avec notre nouvelle directrice d’élite, Sara Hale, pour mettre en œuvre notre nouvelle stratégie de performance d’élite, développer davantage notre programme de franchise pour les tranches d’âge et surtout diriger une franchise gagnante au cours des années à venir . »

🗃️ Dannii Titmuss possède un CV impressionnant : ▫️ Entraîneur en chef des Dragons

▫️ Entraîneur de l’Académie des Roses

▫️ Assistant Pulse & Responsable de l’Académie

▫️ Entraîneur des Guêpes U21 & Responsable de l’Académie

▫️ Entraîneur des jeunes non-conformistes

▫️ Supervision de deux campagnes NPL invaincues pic.twitter.com/ICQV6ezI1U – Vitality Netball Superleague (@NetballSL) 12 juillet 2021

Titmuss, qui a été le premier entraîneur-chef des U21 et directeur de l’académie des Wasps, prendra immédiatement en charge la franchise et les plans pour la saison 2022 de Vitality Superleague et une équipe pour améliorer leurs récentes déceptions.

« Une partie de notre philosophie London Pulse est d’encourager le développement et la croissance de nos joueurs et de notre personnel », a déclaré Sam Bird, directeur du netball de London Pulse.

« Cette nomination représente une excellente opportunité pour Dannii de diriger Celtic Dragons lors de leur prochaine campagne et nous lui souhaitons de tout cœur plein succès.

« Nous tenons à remercier Dannii pour son travail acharné avec London Pulse au cours des deux dernières saisons et nous sommes impatients de nous battre sur le terrain en 2022.