Vitality Superleague 2021 : Tamsin Greenway choisit les combats clés de la demi-finale samedi | Nouvelles du netball

Leeds Rhinos Netball n’est en play-offs que lors de sa première saison (Crédit image – Ben Lumley)

Samedi promet d’être une journée dramatique de demi-finale de Vitality Netball Supereague, alors que quatre équipes visent une place pour la Grande Finale dimanche au Copper Box Arena 24 heures plus tard.

Les débutants Leeds Rhinos Netball affronteront les joueurs de table Loughborough Lightning lors de la demi-finale d’ouverture, avec les champions en titre du Manchester Thunder 2019 contre l’équipe Bath Netball.

Tamsin Greenway examine où les matchs seront gagnés et perdus et qui devra se battre pour soulever le trophée dimanche soir.

Vitality Netball Superleague – Demi-finales samedi à 13h30 Loughborough Lightning contre Leeds Rhinos Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports Samedi à 15h45 Manchester Thunder vs Team Bath Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports

Loughborough Lightning contre Leeds Rhinos Netball

Dixon et Grierson contre Cobden et Odeogberin

Les deux équipes ont créé des cultures, des styles et une façon de jouer et c’est la prestation de Brie Grierson et Rhea Dixon pour Leeds Rhinos et comment cela se compare à Beth Cobden et Jas Odeogberin.

Ce sont tous deux de nouveaux partenariats, Brie et Rhea n’ont jamais été aussi bons, tandis que Beth est de retour de blessure et Jas s’est imposée.

Brie Grierson a rejoint son club de ville natale après des passages avec London Pulse et Loughborough Lightning (Crédit image – Morgan Harlow)

Brie et Rhea sont naturels avec le ballon et ils ont joué hors de leur peau cette saison; ils ont intensifié leurs efforts, ils ont été convoqués par l’Angleterre et leur créativité sur le terrain a été incroyable, cependant, ils jouent contre l’une des défenses de troisième ligne les plus dures que j’ai vues cette année.

Beth Cobden est revenue à la forme qu’elle avait avant d’être blessée et Jas a gagné sa place au poste de défenseur des buts. Il est clair où Loughborough gagne le ballon, où ils aiment faire pression et où ils aiment se disputer.

Brie et Rhea ont presque eu carte blanche mais c’est la confiance avec laquelle ils jouent. Pendant ce temps, Beth et Jas sont très structurés dans la façon dont ils veulent jouer, mais en tant que paire, ils font ressortir le meilleur l’un de l’autre.

La patience de la foudre contre les rhinocéros implacables

Lightning a amélioré sa patience et cela a montré contre Bath qu’il s’est enfin réuni. Ils ont une tentation – et c’est naturel quand vous avez quelqu’un comme Mary Cholhok – vous entrez dedans, il n’y a presque rien d’autre alors « lobez-le là-dedans ».

Cependant, ce que j’ai vu contre Bath – pour la première fois – est une équipe qui a mis en place des routines définies, ne forçant pas les choses et ouvrant le terrain aux entraînements.

Loughborough Lightning a été intelligent en attaque contre Team Bath Netball lors de la 20e ronde (Crédit image – Morgan Harlow)

S’ils peuvent s’en tenir à la tâche, cela peut être un succès, mais contre cette patience est l’acharnement de Rhinos parce que leur ligne défensive vous attaquera pendant toute la durée et Lightning peut-il y faire face ?

C’est un mode complet, suivi, bras sur le style australien que Leeds joue.

Lightning vs Rhinos – Cette saison Tour 4 Leeds Rhinos 41 – 70 Loughborough Lightning Tour 17 Loughborough Lightning 59 – 51 Rhinocéros de Leeds

Avis d’expert

Lightning a été contraint à certaines choses, ils ont perdu Hannah Joseph, Beth Cobden a mis du temps à démarrer et Ella Clark aussi.

Ils sont devenus de mieux en mieux au fil de la saison et ont trouvé une formation confortable avec des joueurs d’impact qui peuvent venir, mais ils ont aussi l’air d’un groupe content et heureux – ils savent ce qu’ils font.

Loughborough Lightning a remporté ses deux rencontres avec Leeds Rhinos Netball cette saison (Crédit image – Ben Lumley)

J’ai senti qu’ils pouvaient se faufiler dans la finale, et terminer en tête leur a donné cette chance. Je pense qu’ils auront l’avantage sur les Rhinos, qui ont tout contre eux.

Personne ne s’attendait à ce que Donnell Wallam soit aussi bonne et elle va leur manquer maintenant qu’elle est de retour en Australie, mais le plus gros problème est qu’ils n’ont toujours pas battu l’une des meilleures équipes.

Si un peu de magie se produit, ils peuvent battre n’importe qui et cette formation offensive peut marquer des buts, mais voient-ils cela comme un succès ou peuvent-ils passer à la vitesse supérieure ? Ils devront le faire.

Manchester Thunder vs Team Bath Netball

Cercles tournants et tireurs sur cible

Bath a le meilleur record défensif, mais ils ont l’un des pires records d’attaque et une grande raison à cela est qu’ils n’ont pas de tireur cible.

L’équipe Bath Netball est la seule demi-finaliste à jouer régulièrement avec un cercle tournant (Crédit image – Ben Lumley)

Des joueurs comme Mary Cholhok, Donnell Wallam, Joyce Mvula – ils peuvent vous sauver lorsque le ballon y entre et bien que Kim Borger ait été absolument brillant toute l’année, le problème avec un cercle tournant est que chaque joueur doit être sur son jeu.

Cela ne s’est pas produit au cours des deux dernières semaines, ils doivent déterminer comment ils mettent l’approvisionnement sous pression, car chaque équipe l’a vu comme une faiblesse et vise la jugulaire.

D’un autre côté, j’étais sceptique quant au partenariat entre Ellie Cardwell et Mvula cette année, mais ils ont produit un système qui fonctionne vraiment pour eux – Cardwell en particulier joue hors de sa peau et a créé sa propre façon de jouer sa position .

Bath, avec sa défense, peut-il briser cette connexion Thunder qui semble imparable pour le moment.

Les entraîneurs jouent leur rôle

Au cours des deux dernières semaines, Anna Stembridge a été assez frustrée et nous avons vu des changements inhabituels de sa part, tandis que Thunder a trouvé un sept qui fonctionne vraiment et fonctionne sous pression contre les meilleures équipes.

Anna doit faire en sorte que Sophie Drakeford-Lewis et Kim Borger, ainsi que Layla Guscoth, résolvent la situation parce que je ne pense pas qu’elle puisse se permettre d’apporter les changements qu’elle a apportés au cours des deux dernières semaines lors de leur demi-finale.

Quant à Thunder, s’ils sont découverts tactiquement, quels changements peuvent-ils apporter ? Avez-vous donné suffisamment de visibilité à vos jeunes tireurs pour les faire venir, Rebekah Airey ou Elia McCormick peuvent-ils venir à l’autre bout ?

Cela pourrait se résumer à un jeu tactique du tac au tac, la dernière fois qu’ils se sont tous les deux affrontés et ce sera l’entraîneur qui pourra calmement faire passer son équipe à travers l’intensité qui pourrait faire la différence.

Thunder vs Bath – Cette saison Tour 5 Équipe Bain 60 – 35 Manchester Thunder Tour 14 Bain de l’équipe Manchester Thunder 41 – 44

Avis d’expert

Quel moment pour Bath d’avoir un vacillement ! Vous détestez dire que les roues sont tombées parce que c’est Bath et qu’ils ont cette équipe internationale d’exception qui peut encore bien performer.

Cependant, sur le papier, en entrant dans ce jeu, ils ont du mal et peut-être que leur prévisibilité les a rattrapés. Loughborough et Thunder ont grandi mais Bath est resté un peu statique.

Team Bath Netball n’a pas perdu contre Thunder cette saison, mais ils entrent dans leur demi-finale après des défaites successives (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Thunder est arrivé à un point où il aurait pu couler ou nager et ils sont restés fidèles à leur unité et c’est un grand mérite pour les entraîneurs – ils ont trouvé un système adapté à leurs joueurs qui ne sont peut-être pas dans les positions auxquelles nous avons l’habitude de les voir .

Bath a été mes préférés, et cela me fait mal qu’ils vivent ce moment parce qu’il n’y a aucune raison pour cela, mais cela vous montre qu’une équipe doit grandir – vous vous entraînerez, une équipe de haut niveau brisera votre unité .

Si Bath se présente tous, ils peuvent battre Thunder, mais c’est maintenant une bataille mentale pour eux.

Sports aériens est votre maison de netball. La Vitality Netball Superleague se poursuit samedi, avec les demi-finales en direct Sky Sports Action et Mélanger et diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 13h30.