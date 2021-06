Vitality Superleague 2021: Tamsin Greenway choisit les batailles clés de la Grande Finale alors que Loughborough affronte Bath | Nouvelles du netball

Loughborough Lightning et Team Bath Netball se battront pour le titre de la Vitality Netball Superleague 2021 (Crédit image – Morgan Harlow)

Deux ans après la dernière grande finale de Vitality Netball Superleague, Loughborough Lightning et Team Bath s’affronteront à la Copper Box – voici tout ce que vous devez savoir alors que la compétition se prépare à couronner ses derniers champions.

Après l’annulation de la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le sport est revenu en force et deux de ses meilleures équipes sont restées debout, prêtes à se battre pour l’honneur de soulever le trophée dimanche, en direct sur Sky Sports.

Les quintuples champions Team Bath et Loughborough Lightning ont tous deux été demi-finalistes battus il y a deux ans, mais l’étape de la Grande Finale est désormais la leur.

Soit Bath soulèvera le trophée pour une sixième fois sans précédent – mais la première depuis 2013 – ou Loughborough remportera un premier titre de Superleague attendu depuis longtemps.

« Une demi-finale ne suffit pas pour ce groupe, nous voulions être dans une position où nous pourrions la gagner et maintenant, nous le sommes. « Il s’agit de repos et de récupération, et aussi de surfer sur la crête de cette vague parce que si nous pouvons rejouer comme ça, je soutiens cette équipe n’importe quel jour de la semaine. » Serena Guthrie (Crédit image – Morgan Harlow)

Comment ils sont arrivés ici

Samedi, Lightning a dépassé les demi-finalistes surprises de cette saison, Leeds Rhinos, tandis que Bath a devancé les champions en titre Manchester Thunder dans un concours palpitant.

Sports aériens L’expert Tamsin Greenway pense que Bath aguerri – qui a perdu les deux derniers matchs de la saison régulière – pourrait avoir l’avantage sur les gros matchs, bien que pour Lightning, ils aient le souvenir très récent d’une victoire sur Bath lors du dernier tour de la saison régulière .

Les deux équipes se connaissent bien et se sont rencontrées pour la dernière fois lors de la 20e manche lundi soir (Crédit image – Morgan Harlow)

« Je pense que nous aurons un match très différent de celui que nous avons vu l’autre semaine », a déclaré Greenway. Sports du ciel.

« Le netball est un jeu amusant sur les matchs et la façon dont les équipes réagissent, mais ce que nous verrons, c’est une équipe de Bath qui a dû se battre pour franchir la ligne contre Thunder, tandis que Lightning a eu une demi-finale plus facile.

« Cela aura un impact sur la façon dont les équipes sortiront. »

Bath a passé la majeure partie de la saison en tête du classement, n’ayant perdu qu’un seul match jusqu’aux deux dernières semaines de la saison. Alors qu’ils vacillaient pour terminer troisièmes du tableau, les «joueurs de gros gibier» d’Anna Stembridge se sont intensifiés pour éliminer les champions en titre.

Les piliers du Lightning ont terminé la saison en force pour terminer la saison régulière en tête du classement, mais uniquement à la différence de buts, les trois premiers ayant tous terminé avec 51 points.

Il est normal que deux d’entre eux entrent en collision lors de la finale de la saison – une saison qui a vu le sport plus visible que jamais.

Le week-end des finales a déjà fait ressortir le meilleur de Serena Guthrie, Imogen Allison, Layla Guscoth, Sam May, Beth Cobden et Nat Panagarry, et le fait qu’ils seront tous sur le terrain pour la conclusion devrait garantir que la saison de Superleague se termine sur le plus haut de notes élevées.

Loughborough Lightning vs Team Bath Netball – Rencontres précédentes Premier tour Équipe Bain Netball 48-44 Loughborough Lightning Tour 20 Loughborough Lightning 54-35 Netball de bain d’équipe

Acteurs clés de Greenway

La foudre de Loughborough – On a vu dans la première demi-finale l’importance de la position aile-attaque/aile-défense, donc je vais pour Beth Cobden – l’expérience compte pour tout comme nous l’avons vu dans les deux demi-finales.

Elle devra faire face à Rachel Shaw, qui a dirigé le jeu pour Bath une fois le jeu ouvert pour elle, mais Cobden sera une demande beaucoup plus difficile. Tous les problèmes de Bath samedi concernaient les joueurs qui se présentaient et Cobden dirige Lightning à cet égard

Bain d’équipe – Serena Guthrie a été élue joueuse du match grâce à cet élan supplémentaire, mais nous ne pouvons pas sous-estimer Imogen Allison.

Elle a été exceptionnelle dans la façon dont elle a pris le ballon dans les coins et dans les poches et Loughborough devra surveiller comment cela se développe. Hannah Joseph, qui a été si dominante, sera contre elle, et elle devra faire tout ce qu’elle peut pour la garder hors de la balle.

Dans leurs propres mots – Les coachs

Sara Francis-Bayman – La foudre de Loughborough

« Nous avons eu du mal en première mi-temps; vous pouviez visiblement voir les nerfs là-bas. J’espère que nous l’avons sorti de notre système afin que nous puissions simplement jouer et en profiter un peu dimanche.

« Crédit à Leeds, je pensais qu’ils avaient fait du très bon travail en première mi-temps, en particulier, et nous avions juste besoin de nous resserrer un peu en défense et de nous ouvrir en attaque. Nous y sommes en quelque sorte arrivés à la fin, mais nous ‘ n’êtes pas ravi de la performance.

« Je pense que je dois garder un voile sur mes émotions parce que si je commence, je ne m’arrêterai pas.

« Beaucoup de gens ont dit à quel point la saison a été épuisante, et je pense que c’est le cas. Dimanche va être une sortie massive pour tout le monde, mais nous avons encore un match. »

« Nous voulons vraiment nous exprimer un peu plus, je pense que nous avions l’air un peu restreints et enchaînés en demi-finale. « Je veux vraiment que les filles profitent de l’occasion et donnent à notre adversaire la meilleure compétition possible. » Sara Francis-Bayman (Crédit image – Ben Lumley)

Anna Stembridge – Équipe Bain

« Cela signifiait tout et je me sens en fait assez étouffé. Nous avons eu beaucoup de critiques au cours des deux derniers matchs, mais nous sommes nos plus grands critiques et je suis tellement fier de la façon dont les filles ont abordé l’entraînement.

« Nous savions que ça allait être difficile, le Thunder est une équipe de classe et c’était exactement la demi-finale que les fans de netball méritaient de voir aujourd’hui.

« Je me sens assez émotif. Je suis juste vraiment, vraiment fier de l’équipe. Je pensais qu’ils étaient exceptionnels, grâce à Thunder aussi, je pensais que c’était un grand match.

« Absolument prêt pour la finale. On va savourer ce moment mais on sera à la tâche pour demain (dimanche). »

La bataille des clés de Greenway

Les cercles de tir peuvent-ils tirer ?

Le travail de Kim Borger et Sophie Drakeford-Lewis est très important. Parfois, Drakeford-Lewis peut devenir prévisible avec son mouvement et cela s’est produit contre Thunder et Emma Dovey.

Team Bath Netball était exceptionnel en attaque et a trouvé sa voie après un démarrage lent (Crédit image – Ben Lumley)

Il s’agit de savoir si elle peut faire suffisamment de travail contre Jazz Odeogberin et ouvrir le cercle afin qu’ils puissent s’accrocher et tourner plutôt que de bouger constamment.

À l’autre bout, Guscoth contre Clark est vital. Si vous regardez ce que Vicki Oyesola a fait pour Leeds Rhinos en mettant autant de pression sur Clark en première mi-temps, c’est ainsi que cela se passe.

Eboni Usoro-Brown est une bouilloire totalement différente pour Mary Cholhok, il sera donc intéressant de voir comment se déroule l’autre partie du match offensif ou défensif.

Verdict de l’expert

« C’est tellement serré, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Lors des demi-finales de samedi, je ne savais pas dans quelle direction ça irait.

Nat Panagarry et Beth Cobden ont été exceptionnels pour Loughborough Lightning lors de leur demi-finale (Crédit image – Ben Lumley)

Je pensais que Bath rivaliserait bien contre Thunder et si Bath peut à nouveau jouer comme ça, ils battront Loughborough, mais Lightning a bien réagi au plan de Dan Ryan et Rhinos après le premier quart de samedi.

S’ils peuvent systématiquement faire passer leurs plans sur le terrain, ils pourraient séparer Bath comme ils l’ont fait la semaine dernière.

Les deux équipes examineront comment les choses se sont déroulées aujourd’hui pour voir s’il y a quelque chose qu’elles peuvent faire en finale.

Vous devez avoir un plan d’attaque, mais à l’intérieur de celui-ci, vous devez avoir des « moments ». La touche sur la passe, la jouer vers la ligne pour ouvrir une autre phase de jeu, il y a tellement plus à faire dans les plans de jeu offensifs.

Cela dit, je pense qu’il y aura des coups de pied arrêtés que nous verrons, car ils n’ont qu’une nuit, donc cela ne peut être que des ajustements alors qu’ils corrigent ce qui n’a pas fonctionné et passent à l’étape suivante contre différents adversaires. »

Quelle occasion pour cette équipe… Après une préparation des plus aléatoires pour une demi-finale, nous sommes sortis complètement chargés aujourd’hui et avons tout donné ! La foudre est tout simplement trop forte, trop belle, mais une opportunité de plus vous attend demain et la 3ème place est à gagner ! CREUSER PROFONDÉMENT ! 👊 – Dan Ryan (@DanRyan84) 26 juin 2021

Avant la finale, Tonnerre de Manchester et Leeds Rhinocéros Netball participera à une autre « guerre des roses » et l’un d’eux remportera une médaille de bronze en Vitality Netball Superleague.

Karen Greig et Dan Ryan devront tous les deux reprendre leurs équipes rapidement après leurs défaites respectives en demi-finale et réaliser une performance complète de 48 minutes pour terminer troisièmes.

Sky Sports est votre maison de netball. La Vitality Netball Superleague se poursuit dimanche, avec le match pour la troisième place et la grande finale en direct sur Sky Sports Action et Mix et diffusés sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 14h45.