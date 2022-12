Vitality Roses: Jess Thirlby appelle Elle McDonald pour l’équipe d’Angleterre pour affronter la Jamaïque | Nouvelles du netball

Elle McDonald pendant son temps avec les Thunderbirds d’Adélaïde

L’entraîneur-chef de Vitality Roses, Jess Thirlby, a appelé Elle McDonald pour sa première série internationale alors que l’Angleterre se prépare à affronter les Sunshine Girls de la Jamaïque en janvier.

Le milieu de terrain des Leeds Rhinos, qui est né à Leigh avant de déménager en Australie à l’âge de huit ans, fait partie de l’équipe après avoir participé aux FAST5 Netball World Series en novembre.

Les Vitality Roses affronteront les médaillés d’argent du Commonwealth, la Jamaïque, dans une série de trois matchs débutant le mercredi 11 janvier.

L’équipe de Thirlby s’est récemment hissée à la troisième place du classement mondial, devançant la Jamaïque avant la Coupe du monde de netball de l’été prochain au Cap, en Afrique du Sud.

McDonald a signé pour Leeds des Thunderbirds d’Adélaïde en septembre après avoir traversé le Netball Victoria Pathway.

“Alors que nous nous rapprochons de la Coupe du monde de netball, cette série contre la Jamaïque nous donne l’opportunité de continuer à tester nos combinaisons, de nous appuyer sur ce que nous faisons bien et de mettre en œuvre certains des enseignements d’une solide série d’automne contre l’Ouganda et l’Australie, étant de retour au camp jusqu’en novembre », a déclaré Thirlby.

“Cette série sera un test très apprécié et passionnant pour nous. La Jamaïque a une équipe extrêmement talentueuse, combinant des visages familiers avec de nouveaux noms émergents sur lesquels nous en apprendrons davantage au cours de la série.”

Les Vitality Roses ont battu les Sunshine Girls dans une série pour la première fois depuis 2013 l’année dernière avec une victoire 2-1 sur leurs trois matches.

Beth Cobden de Loughborough Lightning n’était pas disponible pour être sélectionnée en raison d’une blessure.

Dans le cadre de la Vitality Netball International Series avec la Jamaïque, une série de matchs de lever de rideau aura lieu entre l’Angleterre A, dirigée par Kat Ratnapala, et les Future Roses, dirigées par Sheonah Forbes.

L’Angleterre A affrontera les Scottish Thistles – une équipe que l’Angleterre a tirée dans sa poule pour la Coupe du monde de netball l’année prochaine – à Manchester le mercredi 11 janvier avant que les Future Roses affrontent les England Thorns – l’équipe masculine de netball d’Angleterre – à Londres samedi 14 janvier et dimanche 15 janvier. L’équipe d’Angleterre A affrontera également la Jamaïque lors d’un match d’entraînement à huis clos le lundi 9 janvier.

“Nous avons une grande profondeur de talents dans nos programmes nationaux et le mois prochain nous donne l’opportunité d’exposer plus de joueurs dans notre cheminement aux conditions du netball international”, a déclaré le directeur de la performance David Parsons.

“Cela nous permettra de voir plus de combinaisons sur le terrain, d’observer le développement de nos athlètes et de donner à notre équipe d’entraîneurs plus de temps pour travailler avec un groupe plus large de joueurs alors que nous continuons à progresser vers la Coupe du monde de netball et au-delà.”

