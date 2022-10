Vitality Roses de l’Angleterre Netball se prépare pour les tests en Ouganda alors que la préparation de la Coupe du monde se poursuit, en direct sur Sky Sports | Nouvelles du netball

Funmi Fadoju est l’un des jeunes talents les plus excitants d’Angleterre et fera partie de la série ougandaise

L’équipe anglaise “nouveau look” Vitality Roses est prête pour trois tests intrigants contre l’Ouganda alors que les joueurs tentent de faire leur marque avant la Coupe du monde de netball de l’année prochaine.

Les Vitality Roses de Jess Thirlby ont quitté les Jeux du Commonwealth de cet été à Birmingham sans médaille, après une défaite en demi-finale contre l’Australie et une défaite en barrage pour la médaille de bronze aux mains de la Nouvelle-Zélande.

Après la compétition, Thirlby a annoncé qu’un examen « affinerait, espérons-le, là où nous devons apporter des modifications incrémentielles » et a indiqué que les modifications en gros n’étaient pas nécessairement sur les cartes.

Maintenant, l’Angleterre est au début d’une période chargée avec trois tests contre l’Ouganda, en direct sur Sports du ciel, une tournée en Australie pour affronter les Diamonds, puis une compétition FAST5 Netball World Series.

Vitality Roses d’Angleterre – Rencontres d’octobre et de novembre mercredi 5 octobre Angleterre vs Ouganda En direct sur Sky Sports Mix à 18h30 samedi 8 octobre Angleterre vs Ouganda En direct sur Sky Sports Arena à 15h30 dimanche 9 octobre Angleterre vs Ouganda En direct sur Sky Sports Arena à 13h30 mercredi 26 octobre Australie contre Angleterre Newcastle dimanche 30 octobre Australie contre Angleterre Sidney jeudi 3 novembre Australie contre Angleterre Brisbane

Thirlby a nommé trois équipes pour les prochains matchs, les trois premiers matchs contre l’Ouganda marquant le début de la dernière saison internationale de l’Angleterre avant la Coupe du monde de netball 2023 en Afrique du Sud.

Tracey Neville, l’ancienne entraîneure-chef de l’Angleterre, sait tout sur la constitution d’une équipe pour une compétition majeure et elle a déclaré à Sky Sports qu’elle avait hâte de voir de nombreuses Roses en action.

“Cette fois, avant la Coupe du monde, Jess Thirlby essaie d’exposer autant de joueuses que possible, dans autant de postes, et elle donne des rôles de leadership à différentes personnes”, a déclaré Neville.

“C’est une étape très positive pour Thirlby car elle a besoin de voir quelles joueuses sont prêtes, en particulier lorsqu’elle a perdu Stacey Francis-Bayman et Eboni Usoro-Brown à l’arrière. [due to retirement]. Elle a maintenant deux énormes chaussures pour remplir leurs positions et la seule façon de les tester est dans la série montante.

“Ce sont des étapes positives pour les Roses à l’avenir et il y a beaucoup de joueurs là-dedans que je connais et avec qui je travaille et ils veulent défier et entrer dans cette équipe de Coupe du monde.”

L’Ouganda sera plein de confiance et nous ne nous faisons aucune illusion quant à la compétitivité des trois matches. Avec l’année prochaine et à plus long terme à l’esprit, cela fournit un test parfait d’une nouvelle équipe de Roses, pleine de talents passionnants à embrasser et nous serons ravis d’avoir le soutien de nos fans locaux. Jess Thirlby – entraîneur-chef de l’Angleterre

Laura Malcolm et Imogen Allison ont été nommées co-capitaines pour les matchs contre l’Ouganda à Nottingham et à Londres, le capitaine des Jeux du Commonwealth Nat Metcalf ne faisant pas partie de la série. Nat Panagarry s’est retiré de l’équipe pour des raisons personnelles.

Malcom et Allison sont tous deux des membres populaires de l’équipe et ont de l’expérience dans la direction d’équipes de la Vitality Netball Superleague. Eleanor Cardwell est également une membre extrêmement expérimentée de l’équipe sélectionnée pour affronter l’Ouganda.

Alice Harvey, Natasha Pavelin, Ellie Ratu, Paige Reed et Olivia Tchine ont toutes reçu leur première convocation, tandis que de nombreux regards seront tournés vers la jeune défenseure Funmi Fadoju.

Le développement de Fadoju a été continuellement surveillé par Thirlby et l’athlète de London Pulse était un athlète de Roses Futures avant d’être transféré dans le programme à temps plein pour 2022-23.

“Je pense qu’elle a un énorme talent, c’est pourquoi elle était dans et autour du [full-time] programme l’an dernier”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Angleterre.

“La seule chose que je ferais appel aux gens, c’est que ce que vous voyez sur un terrain pendant 60 minutes est une chose, mais il y a tout un récit là-dessous sur l’aide à la gestion de ces jeunes joueurs.

“Funmi est un talent incroyable et nous devons juste nous assurer qu’avec tous les jeunes talents, nous les soutenons en conséquence. Cela signifie que, si et quand ils percent, ils sont là pour de bon et ils ne sont pas élevés. trop tôt, sans le soutien nécessaire autour d’eux.”

L’équipe Vitality Roses pour la série ougandaise Imogen Allison (co-capitaine) Eleanor Cardwell Sophie Drakeford Lewis Zara Everit Funmi Fadoju Alice Harvey Hanna Joseph Laura Malcolm (co-capitaine) Tash Pavelin Chelsea Pitman Ellie Rattu Paige Roseau Liv Tchine Fran Williams

Avec Francis-Bayman et Usoro-Brown qui raccrochent leurs robes et que Layla Guscoth et Geva Mentor ne sont pas appelés pour la série ougandaise, Fadoju a une chance de briller et de le faire contre une opposition incroyablement difficile sous la forme de Mary Cholhok et Paix de Proscovie.

Neville pense qu’un autre défenseur a également une forte opportunité de revendiquer une place en Coupe du monde.

“Je regarde Fran Williams, qui a fait ses débuts quand j’étais dans le rôle de défenseuse de but, et elle a tellement de talent”, a déclaré Neville. “Elle joue un jeu d’homme à homme tellement granuleux que vous pouvez jouer contre les meilleures nations.”

A l’autre bout du terrain, Chelsea Pitman sera de retour dans une robe anglaise pour la première fois depuis la Vitality Netball Nations Cup en 2020.

Après avoir remporté une médaille d’or avec l’Angleterre sur la Gold Coast en 2018, Pitman a traversé une période incroyablement difficile à la fois personnellement et professionnellement et cette série pourrait marquer le début d’une réelle positivité et stabilité.

Pitman a l’occasion de s’épanouir dans une zone du terrain que certains pensaient trop légère pendant les Jeux du Commonwealth, la position d’attaque de l’aile.

Elle a rejoint London Pulse pour la saison 2023 et sera là avec Jade Clarke, l’internationale la plus capée d’Angleterre, qui revient dans la formation anglaise pour sa tournée en Australie.

Depuis qu’elle a succédé à Neville en tant qu’entraîneur-chef, Thirlby a travaillé dur pour exposer les joueurs au netball international au bon moment et avec une Coupe du monde à l’horizon, ces matchs de test contre l’Ouganda sont parfaitement placés pour qu’elle voie qui peut gérer le plus haut niveau du Jeu.

La couverture du premier test contre l’Ouganda commence à 18h30 le Mélange de sports aériens le mercredi avec un premier pass centre à 19h. Le deuxième test a lieu samedi et le test final dimanche, tous deux en direct sur Sky Sports..

Escouades Vitality Roses

L’équipe Vitality Roses affrontera l’Ouganda : Imogen Allison, Eleanor Cardwell, Sophie Drakeford-Lewis, Zara Everitt, Funmi Fadoju, Alice Harvey, Hannah Joseph, Laura Malcolm, Natasha Pavelin, Chelsea Pitman, Ellie Rattu, Paige Reed, Olivia Tchine, Fran Williams.

L’équipe Vitality Roses affrontera l’Australie : Imogen Allison, Eleanor Cardwell, Jade Clarke, Beth Cobden, Sophie Drakeford-Lewis, Funmi Fadoju, Layla Guscoth, Jo Harten, Alice Harvey, Helen Housby, Hannah Joseph, Laura Malcolm, Geva Mentor, Natalie Metcalf, Olivia Tchine, Fran Williams.

L’équipe Vitality Roses participera aux FAST5 Netball World Series: Zara Everitt, Elle McDonald*, Taylor McKevitt, Natasha Pavelin, Lois Pearson, Jayda Pechova, Ellie Rattu, Paige Reed, Alicia Scholes, Emma Thacker.

*En attente du passeport britannique pour finaliser l’éligibilité