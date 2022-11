Vitality Roses d’Angleterre accueillera la Jamaïque dans une série de trois matches dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde de netball | Nouvelles du netball

L’Angleterre accueillera la Jamaïque dans une série de trois matches en janvier

Les Vitality Roses accueilleront les Sunshine Girls jamaïcaines en Angleterre au Nouvel An pour une série de tests de trois matchs alors qu’elles poursuivent leurs préparatifs pour la Coupe du monde de netball en Afrique du Sud l’été prochain.

La série débutera à Manchester à l’AO Arena le mercredi 11 janvier avant que les équipes ne se rendent à la Copper Box Arena de Londres pour des matchs consécutifs les samedi 14 et dimanche 15 janvier.

La Jamaïque est actuellement classée troisième au monde, une place devant l’Angleterre, après avoir remporté une médaille d’argent historique aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

L’Angleterre a perdu les trois matches d’une série contre l’Australie

Ce sera la première fois que les Vitality Roses joueront dans le nord-ouest de l’Angleterre depuis la Coupe du monde de netball Vitality 2019 à Liverpool. Ce sera également le premier match international de l’équipe à Manchester depuis novembre 2016, lorsqu’elle a également affronté la Jamaïque.

L’entraîneur-chef de Vitality Roses, Jess Thirlby, a déclaré: “Nous avons eu un certain nombre de belles opportunités à l’automne en succession rapide, y compris notre série à domicile contre l’Ouganda, notre première série à l’extérieur en Australie depuis 2018 et le retour passionnant de FAST5.

“Tout cela nous a permis de tourner fermement notre attention vers notre ambition de la Coupe du monde de l’année prochaine avec des débutants et des performances révolutionnaires qui étaient passionnantes à voir. Non seulement les trois événements étaient très compétitifs, mais ils ont également montré la force de nos deux et les talents existants dans le cadre du programme Roses.

“Avoir obtenu une série à domicile contre les très talentueuses Sunshine Girls nous fournira la compétition féroce nécessaire alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la Coupe du monde et nous assurera d’être mieux préparés pour l’été prochain.

Mercredi 11 janvier, FCP 19h15 – AO Arena, Manchester Samedi 14 janvier, FCP 14h15 – Copper Box Arena, Londres Dimanche 15 janvier, FCP 14h – Copper Box Arena, Londres

“Un affrontement Vitality Roses contre Sunshine Girls ne déçoit jamais – l’équipe qui affrontera l’équipe jamaïcaine sera annoncée le mois prochain.”

David Parsons, directeur de la performance, a ajouté : “Nous sommes ravis d’accueillir la Jamaïque de retour sur nos côtes pour la nouvelle année. Comme nous l’avons vu aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, la Jamaïque est une force avec laquelle il faut compter sur la scène internationale et ce est une excellente prochaine étape pour nous dans nos préparatifs pour l’été prochain.

“Il y avait beaucoup de choses à être positives à propos des internationaux d’automne – c’était formidable de voir certaines de nos jeunes joueuses intensifier et montrer leur maturité dans la robe rouge, et cette série avec les Sunshine Girls offrira une autre opportunité à notre équipe de poursuivre son développement.”

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2021, où les Vitality Roses se sont imposées avec une victoire 2-1 en série en trois matches, leur première victoire en série contre les Sunshine Girls depuis 2013.