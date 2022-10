Vitality Roses d’Angleterre abasourdi par le lay-up de Donnell Wallam à la dernière seconde lors du test d’ouverture contre l’Australie | Nouvelles du netball

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Donnell Wallam marque un lay-up de dernière seconde lors de ses débuts pour les Diamonds d’Australie pour vaincre les Roses d’Angleterre 55-54 lors du premier des trois matchs de test

Les Vitality Roses d’Angleterre ont été stupéfaits par un tir de Donnell Wallam à la dernière seconde lors du premier match d’une série de trois tests contre l’Australie.

Les visiteurs ont ramené le match à 54-54 avec 30 secondes à jouer, avant que les Diamonds ne jouent leur passe centrale et, lors de ses débuts internationaux, Wallam a marqué le but sensationnel pour remporter la victoire 55-54.

Wallam n’est que le troisième Diamant des Premières Nations après Marcia Ella-Duncan et Sharon Finnan-White et le premier en plus de deux décennies.

L’Angleterre et l’Australie ont un revirement rapide avant que le deuxième test n’ait lieu dimanche, en direct sur Sky Sports à partir de 8h.

Avec une équipe plus expérimentée à sa disposition, l’entraîneur-chef de l’Angleterre Jess Thirlby a apporté des changements aux formations qui avaient affronté l’Ouganda.

Helen Housby est revenue à l’attaque des buts et Geva Mentor est entrée au gardien de but. Beth Cobden et Jo Harten n’étaient pas disponibles pour la sélection.

Les 15 premières minutes de la compétition ont vu l’Angleterre tenir bon et le score nul de 14-14 était le reflet de sa détermination à ne pas perdre de vue l’Australie tôt.

Wallam faisait ses débuts internationaux pour l’Australie

Deux gains de possession cruciaux de Fran Williams au début du deuxième quart ont donné le ton à l’Angleterre et ont permis aux Roses d’ouvrir un coussin de trois buts.

Williams, qui était joueuse de la série contre l’Ouganda, s’est relevée et a bien récupéré le ballon tout en gardant ses normes élevées pendant toute la durée du concours.

À trois minutes de la fin de la première mi-temps, l’Angleterre menait 26-21 avant que les Diamonds ne prennent le contrôle et ne reprennent le match en leur faveur.

Vitality Roses d’Angleterre – Série Australie mercredi 26 octobre Australie 55-54 Angleterre dimanche 30 octobre Australie contre Angleterre En direct sur Sky Sports Mix à partir de 8h jeudi 3 novembre Australie contre Angleterre En direct sur Sky Sports Mix à partir de 8h

Avec l’Angleterre seulement 27-26 à la mi-temps, Thirlby a apporté des changements sur le terrain pour le troisième quart-temps. Sophie Drakeford-Lewis est arrivée à l’attaque des buts pour s’associer à Eleanor Cardwell et Imogen Allison est entrée à la défense de l’aile.

L’équipe locale a cependant repris là où elle s’était arrêtée, appuyant 32-29 alors qu’elle capitalisait sur quelques erreurs anglaises sur le terrain et sur les premiers nerfs montrés par Drakeford-Lewis.

Australie vs Angleterre – Scores quart par quart Q1 Q2 Q3 Q4 FT Australie 14 12 16 13 55 Angleterre 14 13 12 15 54

Avec des scores verrouillés à 34 buts chacun, Funmi Fadoju est entrée pour goûter pour la première fois au netball international contre l’Australie.

Elle s’est installée rapidement et très bien, ajoutant une nouvelle dimension en défense, tandis que Cardwell a continué à donner l’exemple dans l’autre cercle de buts.

Les pourboires et les gains de possession de Fadoju ont augmenté l’énergie de l’Angleterre et les ont gardés en contact avec les Diamonds, avant que l’équipe locale ne termine à nouveau en force pour détenir un avantage de 42-39 au début du dernier quart.

Thirlby s’est tournée vers son banc pendant les 15 dernières minutes et a apporté d’autres modifications au personnel. En attaque, Hannah Joseph est arrivée en attaque sur les ailes et Housby est revenue en attaque au but.

Fadoju a ensuite mis les roues de l’Angleterre en mouvement en marquant les trois premiers buts sans réponse pour égaliser le match.

À 10 minutes de la fin, Wallam est arrivée sur le terrain pour ses débuts et la bagarre entre elle et Fadoju a pris son envol. Les deux jeunes s’étaient déjà affrontés dans la Super League de Netball et avaient ravi la foule.

L’Australie a vite et bien trouvé Wallam ; elle a calmement marqué son premier but et un lay-up précoce était un signe des choses à venir.

Lorsque les Diamonds menaient 54-52 avant la dernière minute, l’Anglais Cardwell a converti deux buts rapides pour provoquer une fin de match tendue.

Alors qu’il restait 30 secondes au compteur, les Diamonds ont pris leur passe centrale. La pression de Fadoju sur une alimentation en Wallam a rendu la possession à l’Angleterre, seulement pour un pourboire à mi-terrain pour contrecarrer le mouvement de l’Angleterre sur le terrain.

Encore une fois, les Diamonds se sont tournés vers Wallam, qui a récupéré le ballon sur le bord, a fait un énorme pas en avant et a calmement inscrit un lay-up avec six secondes restantes et a marqué sa place dans l’histoire des Diamonds australiens.