Vitality Netball Superleague: Team Bath Netball et Leeds Rhinos Netball remportent d’importantes victoires | Nouvelles de Netball

L’équipe Bath Netball a terminé en tête après une rencontre féroce avec Manchester Thunder (Crédit d’image – Morgan Harlow)

L’équipe Bath Netball et Leeds Rhinos ont tous deux rappelé à la compétition leurs intentions, avec deux performances d’équipe exceptionnelles pour battre Manchester Thunder et Wasps.

Pour la tenue d’Anna Stembridge, le résultat signifie qu’ils avancent de six points en haut de la table, tandis que les Rhinos continuent de garder le cap sur les quatre premiers et une position potentielle pour les barrages.

Le Vitality Netball Superleague revient avec la manche 15 dimanche et la journée de quatre matchs débutera avec Severn Stars affrontant Loughborough Lightning à 12h.

Vitality Netball Superleague – Rounds 13 et 14 Surrey Storm 39-48 Dragons celtiques Saracens Mavericks 47-55 Loughborough Lightning Surrey Storm 39-45 étoiles Severn London Pulse 38-48 Sirènes Strathclyde Saracens Mavericks 59-39 Dragons celtiques Strathclyde Sirens 51-69 Leeds Rhinos Netball Londres Pulse 42-50 Manchester Thunder Équipe Bath Netball 41-37 Wasps Netball de bain par équipe Manchester Thunder 41-44 Leeds Rhinos Netball 51-41 Guêpes

Guthrie et Allison jouent le rôle de Bath contre le tonnerre

La performance de joueur du match de Serena Guthrie et le travail exceptionnel de son collègue de milieu de terrain Imogen Allison ont signifié que Team Bath Netball est venu par derrière pour battre Manchester Thunder 44-41 à la Copper Box Arena.

Le concours de haute qualité, qui pourrait encore être rejoué comme la grande finale de cette année, a vu les deux équipes relever la barre et finalement, Bath a parfaitement chronométré leur course.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Manchester Thunder 14 9 11 7 41 Netball de bain par équipe 9 14 9 12 44

« Cette victoire signifiait tout pour nous », a déclaré Guthrie à Sky Sports lors de son entretien avec le joueur du match.

«Le tonnerre a été un peu une référence, historiquement, pour nous. Ce match pour nous concernait la journée de championnat, la demi-finale et la finale.

« Je me tiens ici mais je pense que les sept [of us] eu des moments d’éclat absolu là-bas », a-t-elle poursuivi.

« Si nous choisissons d’en tirer les leçons, ce jeu est une véritable référence et peut être un tournant pour nous dans cette compétition. »

Serena Guthrie a eu un match exceptionnel pour Team Bath Netball (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Dès le premier coup de sifflet, les deux équipes ont signalé leur intention et Thunder s’est lancée dans la course avec impatience de corriger les torts de leur défaite 60-35 contre Bath au cinquième tour.

Ce jour-là, Karen Greig a déclaré que Bath avait attrapé son équipe à leur «pire» et cette fois-ci, ils ont volé.

La pression d’Amy Carter sur le court leur a permis de dégager un avantage de deux buts et avec un travail soigné en attaque, Thunder a amélioré cette avance à cinq au quart de temps.

Thunder et Bath sont tous deux prétendants au titre de Superleague de cette année

Les champions de 2019 ont continué de rendre la vie de Bath difficile en attaque au cours du deuxième quart-temps, mais la tenue de Stembridge a montré qu’elle savait apprendre sur le tas. Ils ont aiguisé les passes de Kim Borger et Sophie Drakeford-Lewis et ont nivelé les choses à 23-23 à la mi-temps.

Sans surprise, aucun des entraîneurs-chef n’a fait de changement de personnel à l’intervalle et avec une autre augmentation de l’intensité défensive, Thunder a repris le contrôle du tableau de bord.

Avant le dernier quart-temps, les rugissements à couper le souffle des deux groupes ont mis en évidence à quel point cela signifiait pour chaque équipe, et c’est Bath qui a trouvé un équipement supplémentaire.

Tout d’abord, ils ont renvoyé Thunder avant qu’Allison ne déclenche leur dernière course vers la ligne.

Le ballon de première phase des WD dans Borger hors de la passe centrale a fait hurler ses coéquipiers, puis un vol exceptionnel sur le bord du cercle, a suscité d’autres acclamations de leur banc.

Avec Allison intensifiant, le capitaine Guthrie l’a fait aussi, et les dernières interventions défensives de l’international anglais ont permis à Bath de gagner les trois points et de rester en pole position au classement.

Les rhinocéros triomphent des guêpes

Leeds Rhinos Netball a franchi une nouvelle étape importante lors de sa première saison de Superleague, en triomphant des deux fois champions des Wasps par 10 buts lundi soir.

Les rhinocéros ont déjà vécu beaucoup de choses lors de leur saison inaugurale, mais avec tous leurs joueurs maintenant en forme, ils ont produit une performance d’équipe courageuse pour battre Wasps 51-41.

La nouvelle franchise de la compétition montre exactement de quoi elle est faite lors de sa première saison (Crédit image – Ben Lumley)

Avant la rencontre, Dan Ryan a déclaré que les Rhinos avaient identifié certaines faiblesses potentielles dans le travail de Wasps et qu’un avantage précoce de 8-3 avait validé leur analyse d’avant-match.

Pour le reste du premier trimestre, ils ont dicté les procédures; Vicki Oyesola et Tuaine Keenan se sont bousculés et, en tant que collectif, l’équipe de Ryan a donné le tempo et le ton.

Les guêpes ont présenté Gezelle Allison à GA pour le deuxième set de 12 minutes, et ils se sont instantanément installés légèrement en attaque.

Le style et la présence d’Allison signifiaient que les défenseurs des Rhinos n’étaient pas en mesure de rester au sommet et un quart de 13-11 en faveur des Wasps, les remit dans le mix à la mi-temps.

Le troisième trimestre a été une véritable bataille de volontés, car les deux tenues se sont adaptées au travail de l’autre et se sont finalement annulées.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Leeds Rhinos Netball 12 11 dix 18 51 guêpes 9 13 dix 9 41

Alors que le combat se tenait à 33-32, Rhinos a pris la première passe centrale du dernier quart-temps. Après l’avoir rapidement converti en but, ils ont transformé la prochaine passe centrale de Wasps et n’ont pas regardé en arrière à partir de là.

Avec l’international nord-irlandais Fi Toner à WD, l’attaque de Wasps a de nouveau hésité et en revanche, Rhinos a mis le pied sur l’accélérateur.

« Ce fut une grande compétition de la part des deux équipes, tout le mérite des Wasps à chaque fois que nous avons pris le contrôle du match, ils l’ont repris », a déclaré Ryan à Sky Sports.

« Je suis vraiment fier de mon équipe pour avoir franchi la prochaine étape, prendre le cuir chevelu des guêpes est énorme pour nous, donc je suis vraiment fier d’eux. »

Sky Sports est votre maison de netball. La Superligue Vitality Netball se poursuit dimanche avec la 15e manche et quatre matchs consécutifs diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 12h.