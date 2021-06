Vitality Netball Superleague: Surrey Storm contre Wasps au 19e tour reporté | Nouvelles du netball

Surrey Storm et Wasps n’iront pas devant les tribunaux dimanche pour leur match de la 19e journée, qui a été reporté

La Vitality Netball Superleague a annoncé que le match de la 19e journée entre Surrey Storm et Wasps avait été reporté.

Un membre de l’équipe de jeu des Wasps a renvoyé un résultat COVID-19 positif dans le cadre du programme de tests hebdomadaires à l’échelle de la ligue. Un dernier test PCR pour confirmer le résultat n’a pas été reçu à temps pour que les équipes se rendent à la Copper Box Arena.

Dans un communiqué publié samedi soir, la Vitality Netball Superleague a déclaré avoir pris la décision de reporter le match car elle ne peut prendre aucun risque avec la santé et la sécurité des joueurs, du personnel et des officiels.

Une nouvelle date pour le match reporté, si le test individuel est négatif, sera annoncée en temps voulu.

Les Wasps étant l’une des équipes toujours en lice pour la seule place de barrage restante, la Vitality Netball Superleague a cherché à rassurer les fans qu’elle travaille en étroite collaboration avec toutes les personnes impliquées en ce qui concerne les prochaines étapes.

« Nous comprenons qu’à l’approche des phases finales de la saison, il y aura des questions sur l’impact de cette nouvelle sur les matches restants et le classement final », a ajouté dimanche un autre communiqué.

« Notre priorité reste la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans l’organisation de la Vitality Netball Superleague. Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec les clubs et toutes les parties prenantes pour confirmer les prochaines étapes et nous informerons tout le monde dès que possible. »

Ni la Vitality Netball Superleague ni les Wasps ne nommeront la personne impliquée et la ligue a demandé que leur vie privée soit respectée.

Vitality Netball Superleague – Calendrier révisé de la 19e journée Dimanche – 14h Strathclyde Sirens vs Celtic Dragons Dimanche – 16h Équipe Bath Netball contre Saracens Mavericks Dimanche – 18h London Pulse contre Severn Stars Lundi – 17h15 London Pulse contre Saracens Mavericks Mardi – 19h15 Loughborough Lightning contre Manchester Thunder

Trois autres rencontres du Round 19 auront lieu dimanche après-midi, à commencer par Strathclyde Sirens contre Celtic Dragons à 14h. Après cela, l’équipe Bath Netball rencontrera les Saracens Mavericks avant que London Pulse n’affronte Severn Stars.

La 19e manche se poursuivra ensuite lundi soir lorsque London Pulse reviendra sur le terrain pour affronter le duel Saracens Mavericks et Loughborough Lightning avec Manchester Thunder.

Chaque match sera diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports, les rencontres de lundi étant diffusées en direct sur Sky Sports Mix.

Sky Sports est votre maison de netball. La Vitality Netball Superleague se poursuit dimanche avec la 19e manche, avec trois matchs diffusés consécutivement sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 14h.