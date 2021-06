Vitality Netball Superleague : Sam May du Loughborough Lightning prendra sa retraite à la fin de la saison | Nouvelles du netball

Sam May quittera un terrain de netball professionnel à la fin de la saison (Crédit image – Ben Lumley)

Loughborough Lightning a annoncé que le pilier de Vitality Netball Superleague, Sam May, se retirerait du netball professionnel à la fin de la saison.

May, qui est la joueuse la plus ancienne de la compétition, est arrivée sur le sol britannique en provenance de son pays d’origine, l’Australie en 2013.

Le joueur de 33 ans a terminé huit saisons dans la compétition pour les Saracens Mavericks et les Wasps Netball, avant de passer au Loughborough Lightning en 2020.

Elle n’est pas étrangère au succès, ayant atteint le week-end des finales chaque année de sa carrière. Le défenseur a remporté deux titres de champion, deux deuxièmes et une troisième place.

May a également accumulé une vaste expérience internationale du netball au cours de sa longue carrière, notamment quatre ans avec les NSW Swifts dans le championnat ANZ, trois ans avec les Sydney Swifts dans la Commonwealth Bank Trophy League et plusieurs sélections australiennes U21.

May a été exceptionnelle depuis son arrivée en Angleterre (Crédit image – Ben Lumley)

Aujourd’hui, après 17 ans, May a décidé de raccrocher sa robe à la fin de la saison et attribue le soutien de ses collègues et entraîneurs à sa capacité à concourir au plus haut niveau pendant tant d’années.

« Depuis que je suis arrivée au Royaume-Uni il y a sept ans et demi, je n’aurais jamais pensé que je serais restée aussi longtemps », a-t-elle déclaré.

« C’est grâce aux personnes que j’ai rencontrées à travers cette incroyable communauté de netball et aux équipes avec lesquelles j’ai travaillé que l’expérience a été inoubliable.

« J’ai pris la décision de terminer cette année car je pense que c’est maintenant le meilleur moment pour moi physiquement et mentalement.

« J’ai eu la chance de faire la chose que j’aime absolument pendant tant d’années et j’ai vraiment hâte de commencer un nouveau chapitre de ma vie. »

Quel revirement et quel résultat pour nous ce soir ! Tellement fier de la performance et du travail acharné de toute l’équipe cette semaine. Prêt pour notre dernière semaine d’entraînement et les deux derniers matchs de la saison 2021. 💜 🤍⚡️🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻⚡️💜 🤍 https://t.co/2xLcUH1jaJ – Samantha May (@maymay10) 21 juin 2021

Après sa victoire de 19 buts contre Team Bath Netball lundi soir, Loughborough Lightning a terminé la saison régulière en tête du classement et affrontera désormais Leeds Rhinos Netball samedi après-midi.

L’expérience de May est quelque chose sur laquelle son entraîneur-chef, Sara Francis-Bayman, s’appuiera au cours du week-end des finales.

« Sam a été incroyable pour le Lightning au cours des deux dernières saisons, à la fois sur et en dehors du terrain », a déclaré Francis-Bayman.

« Elle est la professionnelle modèle, et sa carrière incroyable reflète son éthique de travail et sa volonté de donner à l’équipe. Elle nous manquera, mais nous lui souhaitons une bonne retraite et une chance de réussir dans d’autres domaines. »

