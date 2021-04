Josie Huckle a livré une excellente performance pour Wasps lundi (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Nous revenons sur certains des moments clés et des performances de la 12e manche de la Vitality Netball Superleague.

De la performance bien améliorée de Dragons contre Team Bath Netball à une rencontre de derby classique entre London Pulse et Surrey Storm, la 12e manche de la Vitality Netball Superleague avait tout pour plaire.

Si vous avez manqué une partie de l’action, vous pouvez regarder chaque match en entier sur la chaîne YouTube Sky Sports et la compétition revient vendredi avec un week-end de 10 matchs.

Pour l’instant, jetez un coup d’œil à certaines des choses qui nous ont sauté aux yeux au cours des six derniers matchs …

Vitality Netball Superleague – Résultats de la 12e journée Netball de bain par équipe Celtic Dragons 34-51 Severn Stars 37-45 Sirènes Strathclyde Saracens Mavericks 48-63 Leeds Rhinos Netball Guêpes 42-52 Loughborough Lightning Guêpes 53-27 étoiles Severn Surrey Storm 41-43 London Pulse

Match de la ronde

Il n’y a qu’un seul endroit pour regarder quand il s’agit du match de la ronde et c’est le combat final entre Tempête de Surrey et London Pulse.

Après une victoire 42-40 contre Storm au début de la saison, et les deux équipes voulant montrer à quel point elles ont grandi depuis, le terrain était prêt pour un derby de crack.

Rien ne séparait les deux équipes à la mi-temps, mais lorsque Storm a fait une pause à la fin du troisième quart-temps, vous pensiez que l’équipe de Mikki Austin aurait pu en faire assez. Cependant, sur un terrain à domicile, Pulse a terminé en force.

Après une compétition aussi intense, les célébrations des joueurs ont été calmes, mais au fur et à mesure que leurs buts finaux entraient, vous pouviez voir à quel point la victoire signifiait pour le directeur du netball et PDG de Pulse, Sam Bird.

Joueur de la ronde

Au cours des quatre matches de dimanche, les tireurs ont pris en charge les débats et obtenu un certain nombre de récompenses du joueur des matchs.

Cependant, en ce qui concerne le joueur de la ronde de cette semaine, la distinction est remise à quelqu’un qui a été incroyablement efficace pour arrêter les tireurs lundi – Josie Huckle.

Une bien meilleure performance de notre part ce soir contre une équipe de Stars féroce. J’ai adoré jouer à la Copper Box ce week-end et j’ai hâte d’être de retour le week-end prochain! https://t.co/S3eB53zbKx – josie huckle (@josiehuckle) 26 avril 2021

Ensemble, Huckle et Fran Williams ont gardé Stars à seulement trois buts au deuxième quart, et tout au long du match, Huckle avait une longueur d’avance sur le peloton.

C’était un autre exemple clair de la façon dont elle prospère cette saison, après avoir reçu le dossard de départ en raison de la retraite de Hannah Knight, et elle va être une clé dans la quête des guêpes pour le netball en play-off.

La vue sur les médias sociaux

Cette semaine, nous remettons cette section de médias sociaux aux entraîneurs en chef de Superleague et certaines de leurs réactions après la première série de matchs à la Copper Box Arena.

Tout d’abord, nous laisserons la fierté de Dan Ryan presque sortir de la page après que son équipe de Leeds Rhinos ait triomphé des Saracens Mavericks dimanche.

TELLEMENT FIER DE CETTE ÉQUIPE! Un moment important de notre brève histoire avec une victoire de 15 buts sur l’un des gros canons. Ce groupe apprend et grandit tout le temps et aujourd’hui, sous pression, chacun d’eux est livré! Nous profiterons du moment, puis revenons directement aux affaires! https://t.co/bAW8kDUgSA – Dan Ryan (@ DanRyan84) 25 avril 2021

Ensuite, nous passons à quelqu’un qui a connu une courte défaite lundi soir.

Avec le combat entre Storm et Pulse ayant été si proche depuis si longtemps, et avec Storm étant aux commandes à trois quarts d’heure, la perte est celle qui pourrait rester avec eux pendant un certain temps encore.

Gritty, Gutsy et tout ce que vous attendez d’un derby londonien 💥

Éviscéré pour ne pas dépasser la ligne, mais tant de points positifs à tirer de cette performance. J’adore voir ce groupe se construire et grandir. Faites confiance au processus 💙 https://t.co/cuZDu3fqtf – Mikki Austin ⚓️ (@mikki_austin) 26 avril 2021

Lors de la rencontre de Loughborough Lightning avec les guêpes, la coureuse médiane Hannah Joseph a été gravement blessée à la cheville et, par la suite, son entraîneur-chef n’a pas caché ses émotions.

L’ouverture de Sara Bayman a été appréciée par tant de personnes sur les réseaux sociaux et aussi par Joseph elle-même, qui attend maintenant les résultats d’un scan.

Performance de l’épreuve

Leeds Rhinos Netball était confiant dans l’attaque contre les Saracens Mavericks (Crédit d’image – Ben Lumley)

Je viens de parler de la fierté de Ryan Leeds Rhinos‘sortie dimanche, parlons plus d’eux.

De retour au deuxième tour, les Rhinos ont perdu 43-39 contre les Saracens Mavericks et cette fois-ci, ils ont réprimé la menace précoce des Mavericks et ont ensuite mis le pied sur l’accélérateur.

Dès le premier coup de sifflet, Rhinos a joué avec confiance et équilibre. Jade Clarke et Brie Grierson ont travaillé superbement en attaque, tout comme Rhea Dixon, pour tirer le meilleur parti de Donnell Wallam.

Wallam elle-même a réussi 54 de ses 55 tirs au but et toute la sortie leur a offert une excellente plate-forme pour travailler. Le prochain arrêt pour Rhinos est un week-end consécutif contre Strathclyde Sirens and Wasps, et c’est celui auquel ils arriveront avec un ressort dans leur pas.

Arrivée de Superleague à Londres

La Copper Box Arena sera la maison de la Superleague pour le reste de la saison (Crédit d’image – Ben Lumley)

Enfin, après une période incroyablement réussie à Wakefield, la Superleague était tout aussi superbe dans sa nouvelle maison à Londres.

La Copper Box Arena a été transformée et, comme ce fut le cas à Wakefield, le site a veillé à ce que le netball Superleague continue d’être livré de manière premium.

Dans une chronique récente, Tamsin Greenway a souligné certaines des conversations qu’elle pense que le sport doit avoir pour que le netball continue de s’appuyer sur cela.

Pour l’instant, c’est à toute vapeur vers les Rounds 13 et 14 et les matchs 10 qui se disputent le vendredi, samedi, dimanche et lundi.

